O nouă tulpină COVID-19 se răspândește la nivel global. Ce zice OMS despre riscul variantei Stratus

O nouă variantă a coronavirusului, denumită Stratus sau XFG, considerată o ramură a variantei Omicron, se răspândește rapid în întreaga lume, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Conform unui raport al OMS, în țările din Asia de Sud-Est, unde XFG este detectat pe scară largă, s-a înregistrat o creștere simultană a numărului de noi infecții și de spitalizări. Cazuri au fost înregistrate și în Statele Unite – unde reprezintă 14% dintre infecții – precum și în mai multe state europene. În India, această tulpină a devenit dominantă încă din primăvara acestui an, relatează life.pravda.com.ua.

OMS apreciază, deocamdată, că riscul suplimentar pentru sănătatea publică este scăzut la nivel global, însă subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine cum se manifestă și cum poate fi tratată această tulpină.

Ce se știe despre Stratus (XFG)

XFG face parte din familia Omicron, descinzând din grupul JN.1, împotriva căruia este orientat cel mai recent vaccin anti-COVID. Este rezultatul combinării a două alte variante, LF.7 și LP.8.1.2.

Datele OMS arată că, în doar câteva săptămâni, proporția secvențelor genetice atribuite XFG a crescut de la 7% în luna mai la aproape 23%. În prezent, este clasificată drept „variantă aflată sub monitorizare”, cel mai redus nivel de alertă în sistemul OMS.

Stratus prezintă o capacitate crescută de transmitere, dar nu determină forme mai grave de boală. Infecția cu Stratus provoacă simptome ale căilor respiratorii superioare, care se manifestă, spre exemplu, sub formă de răgușeală. Totuși, studii efectuate în SUA arată că mutațiile din proteina spike îi pot permite să evite parțial răspunsul imun, ceea ce ar putea reduce eficiența vaccinului.

Testele de laborator pe celule umane și pe șoareci au indicat un răspuns imun ușor redus la infecția cu XFG, însă vaccinurile actuale par să ofere în continuare o protecție importantă împotriva formelor severe și a spitalizării. Analizele genetice sugerează că mai multe antivirale existente rămân eficiente.