Tipul de legumă care face minuni împotriva cancerului. Câte grame din aceste plante miraculoase trebuie să mâncăm zilnic

Publicat:

Numeroase studii indică faptul că anumite legume sunt o adevărată barieră anti-cancerigenă. În special cruciferele au calități incredibile de prevenire a neoplaziilor, mai ales cele pulmonare sau colorectale. Specialiștii au identificat și cantitatea ideală de consum. 

Legumele crucifere sunt o adevărată minune a naturii FOTO viva.org.uk
Legumele și fructele sunt o parte esențială a unei alimentații sănătoase. Absența acestora din meniul zilnic poate la apariția unor boli cronice grave pe termen lung. Există însă o categorie de legume pe care medicii o consideră o adevărată minune a alimentației, cu efecte incredibil de benefice asupra organismului uman. Noile studii arată că un consum regulat de legume crucifere duce la o scădere a riscului de cancer de colon  cu 26%. Alte studii indică faptul că aceste legume minune pot ajuta și la prevenirea cancerului pulmonar și a altor tipuri de neoplazii. 

Ce sunt cruciferele, legumele minune din grădină?

Legumele crucifere sau „brassica” sunt plantele din familia cunoscută de botaniști sub numele de „cruciferae” sau „brassicaceae”. Plantele din familia „cruciferae” au flori cu patru petale de dimensiuni egale în formă de crucem, de aici și denumirea de „crucifer”. „Brassica” este termenul latin pentru varză. Multe legume crucifere consumate în mod obișnuit provin din genul „brassica”, adică broccoli, varza de Bruxelles, varza, conopida, varza kale, gulia, muștarul, rutabaga, napii, bok choy și varza chinezească. Deși nu fac parte din categoria „brassica”, rucola, hreanul, ridichea și năsturelul sunt, de asemenea, legume crucifere. Interesant este faptul că și faimosul wasabi este tot o cruciferă. Aceste legume, așa cum indică studiile, sunt foarte bogate în nutrienți și în substanțe care ne apără sănătatea. Legumele crucifere sunt bogate în nutrienți, inclusiv în mulți carotenoizi (beta-caroten, luteină, zeaxantină), dar și vitaminele C, E și K, plus folat și minerale. De asemenea, sunt o sursă bună de fibre.

Cruciferele un scut împotriva cancerului

Dincolo de vitaminele și minerale care le conțin în general toate legumele, cruciferele excelează în protecția împotriva cancerului. Conțin o serie de substanțe unice care luptă împotriva celulelor canceroase sau previn formarea acestora. Cel puțin asta indică cel puțin o duzină de studii de specialitate. Cruciferele conțin un grup de substanțe cunoscute sub numele de glucozinolați. Aceste substanțe chimice sunt responsabile pentru aroma înțepătoare și gustul amar al legumelor crucifere.

„La fel ca alte legume, cruciferele conțin o serie de nutrienți și fitochimicale cu proprietăți chemopreventive. Adică luptă împotriva cancerului. Aceste substanțe și nutrienți sunt inclusiv folatul, fibrele, carotenoidele și clorofila. Cu toate acestea, legumele crucifere sunt unice prin faptul că sunt surse bogate de glucozinolați, compuși care conțin sulf, responsabili pentru aromele lor înțepătoare și gustul picant”, precizează specialiștii Jane V. Higdon, Barbara Delage, David E Williams și Roderick H. Dashwood în articolul „Cruciferous Vegetables and Human Cancer Risk: Epidemiologic Evidence and Mechanistic Basis”, pentru National Library of Medicine. Alți specialiști americani, cei de la National Cancer Istitute (Institutul Național de Cancer) indică modul în care compușii din crucifere ajung să lupte împotriva cancerului.

„În timpul preparării, mestecării și digestiei alimentelor, glucozinolații din legumele crucifere sunt descompuși pentru a forma compuși biologic activi, cum ar fi indoli, nitrili, tiocianați și izotiocianați. Indol-3-carbinolul (un indol) și sulforafanul (un izotiocianat) au fost cel mai frecvent examinați pentru efectele lor anticancerigene. S-a constatat că indolii și izotiocianații inhibă dezvoltarea cancerului în mai multe organe la șobolani și șoareci, inclusiv vezica urinară, sânul, colonul, ficatul, plămânul și stomacul. Studiile pe animale și experimentele cu celule cultivate în laborator au identificat mai multe modalități potențiale prin care acești compuși pot ajuta la prevenirea cancerului”, arată specialiștii. Mai precis, cruciferele ajută la protejarea celulelor, la inactivarea agenților cancerigeni, au efecte antivirale și antibacteriene, dar mai ales sunt antiinflamatorii. Totodata, inhibă formarea vaselor de sânge tumorale și migrarea acestora. 

Câte grame de crucifere trebuie să consumăm zilnic 

Un studiu recent realizat de o echipă condusă de specialistul Bo Lai de la Departamentul de Radiologie Intervențională a Universității Mongoliei Interioare pentru Naționalități arată că aceste legume protejează foarte bine împotriva cancerului de colon. Conform studiului, un consum zilnic de crucifere, fie că este vorba de varză, broccoli, conopidă sau altele poate reduce riscul de cancer de colon cu până la 26%. În cadrul aceluiași studiu aflăm că aportul optim pe zi de legume crucifere este de 40-60 de grame. Studiile au fost realizate pe oameni, pe 639.539 de participanți, dintre care 97.595 aveau cancer de colon. Rezultatele au fost uimitoare. Cei care consumau în jur de 40 de grame de crucifere pe zi aveau un risc de cancer redus cu 20%. Cei care creșteau doza la 60 de grame pe zi aveau un risc și mai scăzut. 

„Fiziopatologia cancerului de colon a fost legată de factori alimentari, în special de aportul inadecvat de legume și fibre alimentare, precum și de consumul excesiv de alcool și cafeină. Aceste descoperiri empirice dau credibilitate rezultatelor noastre, sugerând un potențial rol chemopreventiv al legumelor crucifere împotriva dezvoltării cancerului de colon”, precizează autorii studiului în „„Medscape”. În plus, alte studii arată că legumele crucifere protejează și împotriva cancerului de stomac și pulmonar.

„O serie de studii  sugerează că o dietă bogată în legume crucifere poate reduce rata de apariție a  unei varietăți de tipuri de cancer, inclusiv cancerul de sân, pancreas, vezică urinară, plămâni, prostată și colon. Sommer spune că legumele crucifere pot ajuta, de asemenea, la contracararea nitrozaminelor cancerigene și a hidrocarburilor aromatice policiclice care se găsesc în peștele sau carnea carbonizată, conservată sau preparată la grătar”, arată specialiștii de la Cleveland Clinic. În plus, cruciferele sunt bogate în sulforafan, unul dintre cei mai puternici antioxidanți naturali. 

