Criză gravă în tratamentul bolnavilor de cancer: „Fie se alocă urgent fondurile, fie pacienții mor”

Mii de pacienți oncologici din România riscă să rămână fără tratamente esențiale, după ce fondurile pentru decontarea acestora s-au epuizat.

„Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) trage un semnal de alarmă fără precedent: sistemul de sănătate a rămas fără bani pentru decontarea tratamentelor, iar mii de pacienți oncologici sunt lăsați să moară cu zile”, se arată în comunicatul federației.

Potrivit FABC, lipsa fondurilor a dus la blocarea tratamentelor oncologice, distribuitorii oprind deja livrările către spitale. „Alertă maximă: lipsa fondurilor blochează din nou tratamentele pacienții cu cancer”, transmite organizația, amintind că România se confruntă cu o criză repetitivă, similară celor din anii trecuți.

Federația acuză „arieratele uriașe, managementul submediocru al sănătății și lipsa finanțării” și cere o intervenție imediată a Guvernului.

Apel direct către premier

Cezar Irimia, președintele FABC, a transmis un mesaj ferm: „Nu mai e timp pentru promisiuni și declarații. Fie se alocă urgent fondurile necesare, fie pacienții mor. CNAS susține că fondurile pentru anul acesta s-au epuizat și doar rectificarea bugetară mai poate îndrepta problema. Premierul trebuie să acționeze acum!”

România, sub media europeană la cheltuielile pentru sănătate

Datele arată că România a alocat în 2024 doar 6,4% din PIB pentru sănătate, mult sub media Uniunii Europene de 9,8%. Din această sumă, doar o mică parte a fost direcționată către medicamente. În prezent, peste 10.000 de pacienți cu cancer depind de tratamente care au fost blocate din lipsa banilor.

„O decizie politică” cu consecințe fatale

FABC califică situația drept „o decizie politică” și acuză lipsa de asumare a clasei politice. „Premierul Bolojan are acum pe masa lui decizia capitală: să acopere real și imediat tratamentele oncologice, sau să-și înscrie numele în statisticile deceselor care puteau fi evitate”, se arată în comunicatul federației.

Federația solicită deblocarea imediată a fondurilor și reluarea livrărilor de medicamente. Organizația avertizează că „fiecare zi de întârziere se traduce în vieți pierdute”, subliniind că nu mai există loc pentru amânări.