Nutriţionistul Mihaela Bilic recomandă o reţetă japoneză pentru longevitate. „O rădăcinoasă care are multiple virtuți medicinale”

Regimul de viaţă sănătos şi longivitatea sunt două dintre aspectele cărora tot mai multe persoane încep se le de importanţă. Printre numeroasele recomandări din partea specialiştilor, vă prezentăm şi pe cea medicului nutriţionist Mihaela Bilic, care recomandă o reţetă japoneză foarte cunoscută.

Într-o postare recentă pe pagina sa de Facebook, medicul nutriţionist Mihaela Bilic vorbeşte espre beneficiile pe care aduce pentru o viaţă lungă şi sănătoasă un preparat japonez din ce în ce mai popular printre români, în ciuda preţului său destul de ridicat. Este vorba despre sushi cu wasabi.

„Toată lumea este de acord, mâncarea japoneză e sănătoasă. Dar ce înseamnă mâncare japoneză?

Primul preparat care ne vine în minte este Sushi. Ingredientele sunt foarte simple- orez fiert modelat sub forma unor grămăjoare mici, peste care se pune o bucățică de pește crud (somon, ton, doradă), creveți sau alte fructe de mare.

Tot produse tradițional japoneze sunt rulourile de orez numite Maki sau Sashimi, adică feliuțele subțiri de pește crud, de data asta fără nicio urmă de carbohidrați”, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa.

Ea detaliază rolul fiecărui ingredient folosit la sushi şi recomandă acest preparat ca alternativă la alimentele care conţin o mulţime de carbohidraţi şi grăsimi, cu efecte negative asupra organismului.

„Ce învățăm de la japonezi? Că e sănătos să mănânci peștele nepreparat termic. Pentru siguranța alimentară se folosește sos de soia, ridiche murată și wasabi (pastă de hrean), care împiedică multiplicarea bacteriană, dar au și rolul de a «marina» proteinele din pește, datorită sării și acidității.

Orezul are în primul rând rol hrănitor- conține amidon cu absorția lentă, deci satură și ține de foame. Apoi, pentru că este consumat rece, are și rol prebiotic. Un alt avantaj este că orezul nu are gluten, iar grăsimea este aproape inexistentă în orice preparat tip Sushi.

Atenție, Sushi este dietetic, dar asta nu înseamnă că nu are calorii! Platoul format din Sushi și Maki are 440 g și 600 calorii, în schimb platoul cu Sashimi de somon are 150 g și 260 calorii. Diferența dintre ele o face, bineînțeles, orezul. Chiar și așa, Sushi este un fel de mâncare simplu și sigur pentru siluetă: nu are grăsimi ascunse, nu este gătit/prăjit, nu conține sos de amidon și glutamat cum au toate mâncărurile chinezești, iar pasta de wasabi accelerează circulația și metabolismul”, a explicat medicul nutriţionist.

Proprietăţile medicinale ale wasabi

Wasabi, care face parte din familia leguminoaselor şi este asemănătoare cu hreanul nostru, are multiple proprietăţi medicinale. În sushi se foloseşte în principal pentru capacitatea sa de a distruge bacteriile care ar putea fi prezente în peştele crud, dar el poate fi solosit cu succes şi în alte reţete.

„Wasabi sau hreanul japonez este o rădăcinoasă care are multiple virtuți medicinale. Deși este un condiment, nu un aliment, efectele lui benefice se manifestă chiar dacă e consumat în doze mici:

- efect antimicrobian (distruge bacteriile patogene), motiv pentru care se asociază obligatoriu cu peștele crud folosit la sushi

- efect anti-inflamator la nivel articular și intestinal; în plus desfundă sinusurile și căile respiratorii blocate de gripă și răceală

- antiseptic natural, combate bacterii precum E.coli, stafilococ și chiar Helicobacter pylori; inhibă multiplicarea Streptococului mutans și scade riscul de carii dentare.

Wasabi e un stimulant digestiv, are efect de detoxifiere a ficatului, stimulează metabolismul și accelerează circulația- nu m-aș mira să fie «de vină» pentru longevitatea și sănătatea japonezilor!”, scrie Mihaela Bilic.