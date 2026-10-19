Simptomele din timpul nopții care pot semnala o afecțiune ce afectează inima

Dacă nu este tratată, apneea în somn poate duce la apariția unor probleme ale inimii, precum tensiunea arterială ridicată, tulburările de ritm cardiac și îngustarea arterelor care alimentează inima. În timp, acestea pot duce la slăbirea inimii și la dificultăți în pomparea sângelui.

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Potrivit Societății Române de Pneumologie, între 4 și 6% din populația țării noastre se confruntă cu această afecțiune.

Afecțiunea apare atunci când mușchii gâtului și țesuturile moi se relaxează în timpul somnului, îngustând sau blocând căile respiratorii. Acest lucru întrerupe respirația și poate provoca scăderi repetate ale nivelului de oxigen pe parcursul nopții, scrie Express.

Sforăitul puternic este unul dintre posibilele semnale de avertizare, deși nu toate persoanele care sforăie suferă de apnee în somn. Alte simptome includ trezirea cu gura sau gâtul uscat, durerile de cap dimineața și oboseala excesivă în timpul zilei.

Dr. Banerjee, medic pneumolog la clinica Private Sleep din Marea Britanie, recomandă persoanelor care suspectează că suferă de apnee în somn să își programeze o consultație la medicul de familie.

Înregistrările audio sau video realizate în timpul somnului pot ajuta la evidențierea simptomelor, iar specialiștii pot recomanda investigații, care presupun adesea monitorizarea pacientului la domiciliu, pe parcursul unei nopți.

Tratamentul depinde de gravitatea afecțiunii. Schimbările stilului de viață, precum scăderea în greutate, dacă este necesară, renunțarea la fumat și evitarea consumului de alcool, pot ajuta unele persoane să își țină simptomele sub control. În cazurile mai severe, medicii pot recomanda folosirea unui aparat CPAP, care ajută pacientul să respire normal în timpul somnului, menținând deschise căile respiratorii cu ajutorul unui flux constant de aer.

Acesta pompează ușor aer prin intermediul unei măști, contribuind la menținerea deschisă a căilor respiratorii în timpul somnului.

Pe lângă asocierea cu bolile cardiovasculare, apneea în somn netratată poate afecta sănătatea mintală și poate provoca oboseală și slăbiciune pe parcursul zilei.

Deși afecțiunea este asociată cu un risc crescut de probleme cardiace, acest lucru nu înseamnă că toate persoanele care suferă de apnee în somn vor dezvolta insuficiență cardiacă.

Recunoașterea simptomelor și solicitarea sfatului medical pot contribui la stabilirea diagnosticului corect și la administrarea tratamentului adecvat.