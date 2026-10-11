Nodulul pulmonar: ce este, ce simptome provoacă și când devine îngrijorător. Ce se știe despre problema de sănătate a Papei Leon

Nodulii pulmonari sunt formațiuni care pot fi descoperite întâmplător în timpul unor investigații medicale și care, în multe cazuri, nu sunt canceroși. Totuși, anumite caracteristici ale acestora necesită evaluare suplimentară. Subiectul a revenit în atenție după informațiile privind problema de sănătate a Papei Leon al XIV-lea, despre care au apărut relatări referitoare la o formațiune identificată la nivelul unui plămân.

Un medic analizează o radiografie la plămâni Foto: Arhivă, adevărul

Ce este un nodul pulmonar

Un nodul pulmonar este o formațiune de dimensiuni mici, localizată în țesutul pulmonar, care poate fi observată în urma unei radiografii toracice sau a unei tomografii computerizate. În general, termenul desemnează o leziune cu diametrul de cel mult trei centimetri. Formațiunile mai mari sunt încadrate, de regulă, într-o altă categorie, numită masă pulmonară.

Nodulii pulmonari pot avea cauze diferite. Uneori, apar în urma unor infecții respiratorii sau a unor procese inflamatorii. În alte situații, pot reprezenta zone de țesut cicatricial rămase după o afecțiune mai veche, potrivit Il Messaggero.

Cei mai mulți noduli pulmonari sunt benigni, însă unii pot fi asociați cu cancerul pulmonar. Din acest motiv, descoperirea unei astfel de formațiuni nu trebuie ignorată, dar nici nu reprezintă, în sine, un diagnostic de cancer.

Ce simptome provoacă un nodul pulmonar

În numeroase cazuri, nodulii pulmonari nu provoacă simptome și sunt descoperiți întâmplător, în timpul investigațiilor efectuate pentru alte probleme de sănătate.

Atunci când apar manifestări, acestea pot include tuse persistentă, dificultăți de respirație sau respirație șuierătoare. Tusea cu sânge este un simptom care necesită evaluare medicală promptă.

Aceste manifestări nu indică în mod automat existența unui nodul pulmonar sau a unei afecțiuni oncologice. Ele pot avea numeroase cauze, motiv pentru care stabilirea diagnosticului presupune consult medical și investigații adecvate.

Când poate deveni îngrijorător un nodul pulmonar

Riscul ca un nodul pulmonar să fie malign depinde de mai mulți factori, printre care vârsta pacientului, istoricul de fumat, antecedentele personale sau familiale de cancer și aspectul formațiunii la investigațiile imagistice.

Medicii urmăresc în special dimensiunea nodulului, forma și marginile acestuia, precum și eventualele modificări apărute în timp. Creșterea în dimensiuni sau anumite caracteristici observate la tomografie pot impune investigații suplimentare.

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În schimb, nodulii mici, cu aspect benign și care nu se modifică în timp, prezintă, în general, un risc mai redus.

Evaluarea se face individual, în funcție de caracteristicile formațiunii și de istoricul medical al pacientului. Nu orice nodul necesită operație, iar în multe cazuri este suficientă monitorizarea periodică.

Cum se stabilește dacă nodulul este benign sau malign

Prima etapă constă, de regulă, în examinarea imaginilor obținute prin radiografie sau tomografie computerizată. Dacă este necesar, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a clarifica natura formațiunii.

În funcție de dimensiune și de riscul estimat, pacientul poate avea nevoie de tomografii repetate, de o tomografie cu emisie de pozitroni (PET-CT) sau de o biopsie, procedură prin care se prelevează o probă de țesut pentru analiză.

În anumite situații, medicii recomandă îndepărtarea chirurgicală a nodulului, mai ales atunci când există suspiciuni privind natura acestuia sau când rezultatele investigațiilor justifică intervenția.

Alegerea metodei de diagnostic și a tratamentului depinde de fiecare caz în parte. Un nodul pulmonar nu trebuie considerat malign doar pe baza prezenței sale la o investigație imagistică.

Ce se știe despre problema de sănătate a Papei Leon al XIV-lea

Problema medicală atribuită Papei Leon al XIV-lea a readus în atenție importanța investigării formațiunilor pulmonare. Totuși, pentru a stabili cu exactitate natura unei astfel de leziuni sunt necesare informații medicale concrete, iar simpla identificare a unui nodul nu permite concluzia că acesta este canceros.

În general, descoperirea timpurie a unui nodul permite medicilor să evalueze mai repede riscurile și să stabilească dacă este nevoie de monitorizare, investigații suplimentare sau tratament.

Papa Leon al XIV-lea va fi operat după ce medicii au descoperit un nodul la plămân Foto: Profimedia

Specialiștii recomandă evaluarea medicală a nodulilor pulmonari în funcție de dimensiune, aspect și evoluție, fără concluzii pripite. Deși majoritatea acestor formațiuni sunt benigne, cele cu caracteristici suspecte trebuie investigate pentru a exclude o afecțiune gravă.

În vârstă de 71 de ani, Papa a precizat că echipa sa medicală „consideră că ar fi indicat să intervină” și că și-a dat acordul pentru operație.

Papa Leon i-a asigurat pe pelerini că formațiunea este „bine delimitată” și că a fost depistată „într-un stadiu incipient”. La finalul rugăciunii Angelus, suveranul pontif le-a mulțumit tuturor pentru „apropierea spirituală” și a spus că se încredințează rugăciunilor lor.

Purtătorul de cuvânt al Biroului de Presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, a declarat presei că „intervenția chirurgicală este programată pentru primele zile ale săptămânii viitoare”. Bruni a adăugat că recuperarea Papei ar urma să dureze aproximativ o săptămână.