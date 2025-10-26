Riscurile la care se expun cei care iau vitamina D după ureche. Avertismentul unui medic: poate face mai mult rău decât bine

Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor și pentru funcționarea optimă a sistemului imunitar, însă administrarea excesivă poate provoca probleme grave de sănătate, avertizează medicii. Hipercalcemia, o acumulare excesivă de calciu în sânge, poate afecta funcția renală și cardiovasculară, iar simptomele includ confuzie, apatie, oboseală, greață, vărsături, dureri abdominale, sete excesivă, urinare frecventă și aritmii.

„Vitamina D este esenţială pentru sănătatea oaselor şi pentru funcţionarea optimă a sistemului imunitar. Vitamina D în exces poate duce la o calcificare rapidă pereţilor arteriali, poate agrava, adică poate contribui la deteriorarea funcţiei renale atunci când există o patologie preexistentă. Practic depunerea calciului în oase sub influenţa vitaminei D este întotdeauna ţinta pe care ne-o propunem, dar la o categorie anume de pacienţi, pe care medicul cumva îi poate identifica. Vitamina D în exces poate face mai mult rău decât bine”, a explicat Dr. Carmen Cristescu, medic primar de medicină internă, pentru News.ro.

Medicul a adăugat că vitamina D ar trebui administrată atât copiilor, cât și adulților, și că dozarea trebuie făcută la inițierea tratamentului, în special în rândul vârstnicilor.

„Nivelul optim este de 30 ng/ml, este foarte important nivelul optim pentru că vitamina D contribuie la un tonus bun atât al sistemului osteo-muscular, cât şi la nivel cognitiv, la nivelul imunităţii, este un factor foarte important în activitatea noastră metabolică curentă”, a declarat aceasta.

Dr. Cristescu a subliniat și riscurile administrării după ureche: „Dacă administrăm doze mici, între 500 şi 1000 de unităţi pe zi, nu ar trebui să fie sfârşitul lumii, depinde, încă o dată, de patologiile pe care le avem. Un pacient cu boală cronică renală, pacienţi care au patologie care ţine direct de rinichi sau cu patologie cardio-vasculară importantă nu ar trebui să administreze vitamina D deloc fără avizul medicului.”

Dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie, a explicat importanta administrării vitaminei D la copii, și importanța prevenției prin suplimentare.

„Aici discutăm de anumite afecţiuni, acolo unde este suspicionată o deficienţă de vitamina D3, iar un medic poate să decidă. Până la 18 luni, vitamina D3 se administrează profilactic, sub formă de picături. De la 18 luni până la 14 ani copiilor trebuie să li se administreze profilactic vitamina D, în lunile reci. După 14 ani administrarea se poate opri, însă numai la sfatul medicului. Vitamina D3 este implicată în metabolismul calciului, pe care îl ajută să fie fixat în oase astfel încât oasele noastre devin rezistente. În situaţia în care există un deficit de vitamina D3, în acel moment pot să apară anumite afecţiuni cum ar fi rahitismul carenţial la copii sau osteoporoza la persoane adulte, fapt care se poate finaliza cu apariţia unei fracturi pe os patologic.”

De asemenea, Dr. Dumitra a atras atenția asupra riscurilor supradozării la bebeluși.

„Poate să apară de exemplu litiaza renală, este una din complicaţiile frecvente care apare la bebeluşi în cazul în care se produce supradozaj. Atunci când părinţii schimbă produsul şi pot să apară situaţii în care concentraţia pe picătură este diferită, administrând acelaşi număr de picături este posibil să ajungem la supradozaj. Orice administrare trebuie să fie la sfatul medicului”, a spus aceasta.

Dr. Ana Maria Daviţoiu, medic primar pediatru, a explicat cum trebuie completată dieta copiilor: „Alimentaţie bogată în ouă, în carne, peşte gras, aduce nişte vitamină D în corp. Suplimentul este o doză pe care o aduci pe lângă o alimentaţie sănătoasă, el nu înlocuieşte alimentaţia.”

Medicul a subliniat și importanța expunerii la soare, menționând că soarele nu este dușmanul oamenilor.

„Trebuie să ne împăcăm cu ideea că soarele nu este duşmanul nostru, există vitamina D care se face în piele. Este important ca părintele să înţeleagă cât de important este să-i secondeze pe copii cu vitamina D, pentru creştere, împotriva rahitismului, pentru imunitate, în aşa fel încât valorile să nu aibă oscilaţii mari, sezoniere”, a adăugat Davițoiu.

Dozele recomandate variază în funcție de vârstă și afecțiuni:

Adulți: 600–2000 UI/zi

Bebeluși: 400 UI/zi

Copii până la 18 ani: 600–1000 UI/zi

Medici avertizează că suplimentarea trebuie făcută numai la recomandarea medicului, cu monitorizarea nivelului plasmatic acolo unde este cazul, pentru a preveni complicații precum rahitismul sau osteoporoza.