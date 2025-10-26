search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Riscurile la care se expun cei care iau vitamina D după ureche. Avertismentul unui medic: poate face mai mult rău decât bine

0
0
Publicat:

Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor și pentru funcționarea optimă a sistemului imunitar, însă administrarea excesivă poate provoca probleme grave de sănătate, avertizează medicii. Hipercalcemia, o acumulare excesivă de calciu în sânge, poate afecta funcția renală și cardiovasculară, iar simptomele includ confuzie, apatie, oboseală, greață, vărsături, dureri abdominale, sete excesivă, urinare frecventă și aritmii.

Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor. FOTO: Arhivă
Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor. FOTO: Arhivă

 

„Vitamina D este esenţială pentru sănătatea oaselor şi pentru funcţionarea optimă a sistemului imunitar. Vitamina D în exces poate duce la o calcificare rapidă pereţilor arteriali, poate agrava, adică poate contribui la deteriorarea funcţiei renale atunci când există o patologie preexistentă. Practic depunerea calciului în oase sub influenţa vitaminei D este întotdeauna ţinta pe care ne-o propunem, dar la o categorie anume de pacienţi, pe care medicul cumva îi poate identifica. Vitamina D în exces poate face mai mult rău decât bine”, a explicat Dr. Carmen Cristescu, medic primar de medicină internă, pentru News.ro.

Medicul a adăugat că vitamina D ar trebui administrată atât copiilor, cât și adulților, și că dozarea trebuie făcută la inițierea tratamentului, în special în rândul vârstnicilor.

„Nivelul optim este de 30 ng/ml, este foarte important nivelul optim pentru că vitamina D contribuie la un tonus bun atât al sistemului osteo-muscular, cât şi la nivel cognitiv, la nivelul imunităţii, este un factor foarte important în activitatea noastră metabolică curentă”, a declarat aceasta. 

Dr. Cristescu a subliniat și riscurile administrării după ureche: „Dacă administrăm doze mici, între 500 şi 1000 de unităţi pe zi, nu ar trebui să fie sfârşitul lumii, depinde, încă o dată, de patologiile pe care le avem. Un pacient cu boală cronică renală, pacienţi care au patologie care ţine direct de rinichi sau cu patologie cardio-vasculară importantă nu ar trebui să administreze vitamina D deloc fără avizul medicului.”

Dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie, a explicat importanta administrării vitaminei D la copii, și importanța prevenției prin suplimentare.

„Aici discutăm de anumite afecţiuni, acolo unde este suspicionată o deficienţă de vitamina D3, iar un medic poate să decidă. Până la 18 luni, vitamina D3 se administrează profilactic, sub formă de picături. De la 18 luni până la 14 ani copiilor trebuie să li se administreze profilactic vitamina D, în lunile reci. După 14 ani administrarea se poate opri, însă numai la sfatul medicului. Vitamina D3 este implicată în metabolismul calciului, pe care îl ajută să fie fixat în oase astfel încât oasele noastre devin rezistente. În situaţia în care există un deficit de vitamina D3, în acel moment pot să apară anumite afecţiuni cum ar fi rahitismul carenţial la copii sau osteoporoza la persoane adulte, fapt care se poate finaliza cu apariţia unei fracturi pe os patologic.”

De asemenea, Dr. Dumitra a atras atenția asupra riscurilor supradozării la bebeluși.

„Poate să apară de exemplu litiaza renală, este una din complicaţiile frecvente care apare la bebeluşi în cazul în care se produce supradozaj. Atunci când părinţii schimbă produsul şi pot să apară situaţii în care concentraţia pe picătură este diferită, administrând acelaşi număr de picături este posibil să ajungem la supradozaj. Orice administrare trebuie să fie la sfatul medicului”, a spus aceasta. 

Dr. Ana Maria Daviţoiu, medic primar pediatru, a explicat cum trebuie completată dieta copiilor: „Alimentaţie bogată în ouă, în carne, peşte gras, aduce nişte vitamină D în corp. Suplimentul este o doză pe care o aduci pe lângă o alimentaţie sănătoasă, el nu înlocuieşte alimentaţia.”

Medicul a subliniat și importanța expunerii la soare, menționând că soarele nu este dușmanul oamenilor.

„Trebuie să ne împăcăm cu ideea că soarele nu este duşmanul nostru, există vitamina D care se face în piele. Este important ca părintele să înţeleagă cât de important este să-i secondeze pe copii cu vitamina D, pentru creştere, împotriva rahitismului, pentru imunitate, în aşa fel încât valorile să nu aibă oscilaţii mari, sezoniere”, a adăugat Davițoiu. 

Dozele recomandate variază în funcție de vârstă și afecțiuni:

  • Adulți: 600–2000 UI/zi
  • Bebeluși: 400 UI/zi
  • Copii până la 18 ani: 600–1000 UI/zi

Medici avertizează că suplimentarea trebuie făcută numai la recomandarea medicului, cu monitorizarea nivelului plasmatic acolo unde este cazul, pentru a preveni complicații precum rahitismul sau osteoporoza.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
digi24.ro
image
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o lună NOIEMBRIE neobișnuită în România. Cum va fi vremea în București
gandul.ro
image
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
mediafax.ro
image
Ce face astăzi fostul fotbalist român care a jucat pentru Dinamo și în Liga Campionilor. Are un loc de muncă surprinzător: ”Avem o problemă cu șacalii”
fanatik.ro
image
Eugen Șerbănescu de la CNC a scăpat de 34 de acuzații cu o pagubă de 46 de milioane de lei
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
antena3.ro
image
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
observatornews.ro
image
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
cancan.ro
image
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
prosport.ro
image
Așa păstrezi ouăle proaspete mai mult timp – regula pe care toți trebuie să o știe
playtech.ro
image
Fostul mare fotbalist devenit milionar care a dus în spate o suferință uriașă. Acum se bucură de un succes uriaș, dar drumul nu a fost deloc unul ușor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cristi Chivu, așa cum rar a fost văzut: a început să strige în conferință și a urmat ceva complet neașteptat, după 1-3 cu Napoli
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Când bogații se joacă frumos. Cum a fost construită de la zero o stațiune în perfectă armonie cu natura
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Profesoară de biologie din Iași, implicată într-un scandal uriaș. Elevii ar fi găsit imagini cu ea pe site-uri pentru adulți: „Face filme”
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. De ce nu e bine să atingi cuțitele în această zi
click.ro
Regina Letizia Felipe Leonor și Sofia profimedia 1047996945 jpg
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Profesoară de biologie din Iași, implicată într-un scandal uriaș. Elevii ar fi găsit imagini cu ea pe site-uri pentru adulți: „Face filme”

OK! Magazine

image
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia

Click! Pentru femei

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?