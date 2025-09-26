Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane

Microplasticele nu mai sunt doar în aer, apă sau alimente. O nouă analiză arată că aceste particule ajung până și în oasele noastre, unde pot afecta sănătatea scheletului.

Microplasticele, particule mai mici de 5 milimetri provenite din combustibili fosili, au fost deja identificate în fecale, placente, organe reproductive și chiar în creier. Acum, cercetătorii avertizează că ele pătrund și în oase.

O trecere în revistă a 62 de studii sugerează că microplasticele și nanoplasticele influențează sănătatea sistemului osos în mai multe moduri.

„Un număr semnificativ de cercetări sugerează că microplasticele pot ajunge adânc în țesutul osos, precum măduva, și pot provoca tulburări ale metabolismului său”, a declarat Rodrigo Bueno de Oliveira, medic cercetător la Universitatea de Stat din Campinas, Brazilia.

Efecte alarmante asupra scheletului

Studiile realizate pe oameni arată că aceste particule pot ajunge în oase prin fluxul sangvin, după ce sunt ingerate. Experimentele pe animale arată că, odată ajunse acolo, ele pot reduce creșterea osoasă.

Perturbarea funcției osteoclastelor, celulele responsabile de creșterea și repararea oaselor, poate duce la slăbirea structurii osoase, crescând riscul de deformări și fracturi.

„Studiile in vitro cu celule osoase au demonstrat că microplasticele afectează viabilitatea celulară, accelerează îmbătrânirea celulelor și modifică procesul lor de diferențiere, pe lângă faptul că stimulează inflamația”, a explicat Bueno de Oliveira, potrivit MedialxPress.

„Efectele adverse observate au culminat, îngrijorător, cu întreruperea creșterii scheletice la animale”.

Posibil legătură cu osteoporoza

Deși nu există încă dovezi certe privind efecte identice asupra oamenilor, cercetătorii atrag atenția că rata osteoporozei este în creștere la nivel global. Această boală face ca oasele să devină fragile și predispuse la fracturi. Microplasticele ar putea fi un factor suplimentar, pe lângă cauze deja cunoscute, precum consumul de alcool sau îmbătrânirea populației.

Un pericol în creștere

Specialiștii avertizează că producția anuală de plastic, peste 400 de milioane de tone, sporește acest „pericol ignorat”, eliberând și 1,8 miliarde de tone de gaze cu efect de seră în atmosferă.

De ani întregi, cercetătorii cer mai multe resurse pentru a studia modul în care acești poluanți afectați de petrol acționează asupra corpului uman.

Cum ne putem proteja

Deși expunerea completă nu poate fi evitată, specialiștii recomandă câteva măsuri de reducere a riscului: filtrarea apei potabile și limitarea folosirii produselor din plastic, de la haine sintetice până la bidoanele de băuturi.