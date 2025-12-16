Ucraina țintește flota din umbră a Rusiei. Drone navale de un sfert de milion de dolari lovesc petroliere de zeci de ori mai scumpe

Campania de atacuri cu drone navale a Ucrainei împotriva flotei din umbră a Rusiei provoacă pagube care depășesc cu mult costul armelor folosite, potrivit analistului ucrainean în domeniul apărării, Kirilo Danilcenko, relatează Euromaidan Press.

O dronă Sea Baby costă aproximativ 240.000 de dolari, o cifră concordantă cu alte estimări, ce variază între 200.000 și 300.000 de dolari.

De pildă, petrolierul Dashan, o navă lungă de 276 de metri construită în 2005, lovit pe 10 decembrie, are o valoare de piață cuprinsă între 25 și 30 de milioane de dolari, potrivit analistului citat. Matematica este grăitoare: drone de circa un sfert de milion de dolari au scos din uz o navă având o valoare de zeci de ori mai mare.

Daunele sunt mult mai mari decât pagubele provocate de avarierea navei. Asigurarea pentru riscul de război în cazul petrolierelor din Marea Neagră a crescut de la 0,25-0,3% din valoarea unei nave la începutul lunii noiembrie la 0,5-0,75% în prezent - sunt creșteri de până la 250%, potrivit lui Marcus Baker, șeful departamentului maritim și de marfă al brokerului Marsh, citat de Financial Times. Pentru un petrolier care transportă marfă în valoare de 50-60 de milioane de dolari, asta înseamnă costuri suplimentare de sute de mii de dolari de călătorie.

Cinci petroliere au fost lovite în două săptămâni

Danilcenko a făcut o evaluare a pagubelor provocate de loviturile recente. Nava Kairos a eșuat în largul coastei Bulgariei după ce a pierdut controlul. Nava Dashan este imobilizată. Nava Virat a fost remorcată în Turcia pentru reparații. Nava Midvolga-2 este în curs de reparații în Sinop. Nava Mersin, lovită în largul coastei Senegalului, la aproximativ 4.000 de kilometri de Ucraina, a suferit avarii ce s-ar putea dovedi ireparabile.

Danilcenko susține că niciun membru al echipajului nu a murit și că nu au existat scurgeri de petrol în urma atacurilor.

Aceste afirmații nu pot fi verificate independent; totuși nici nu au apărut dovezi care să le contrazică. Pe de altă parte, unele efecte sunt documentate: de pildă, Besiktas Shipping, cu sediul la Istanbul, a anunțat că va opri toate călătoriile legate de Rusia după atacul asupra petrolirului Mersin.

Dronele lovesc unde sancțiunile eșuează

Campania ucraineană de atacuri cu drone are succes acolo unde sancțiunile occidentale au eșuat în mare măsură. În ciuda plafonării prețurilor introduse de grupul G7 în decembrie 2022 și a sancțiunilor impuse asupra a peste 600 de petroliere, exporturile de petrol ale Rusiei au rămas stabile, potrivit portalului de i de investigații Follow the Money .

„Plafonul prețurilor este, în toate sensurile, mort”, a observat Benjamin Hilgenstock, economist senior la Școala de Economie din Kiev, pentru publicația citată. „Sancțiunile occidentale nu mai au forța pe care o aveau odată”, a adăugat Elisabeth Braw, cercetătoare la Consiliul Atlantic. „Vedem asta în ceea ce privește flota din umbră.”

Craig Kennedy, analist asociat la Centrul Davis pentru Studii Ruse de la Harvard, a remarcat că, pe măsură ce flota din umbră se confruntă cu o presiune tot mai mare, „cu atât devine mai scump pentru Rusia să transporte petrol”.

Presiune economică, nu blocadă fizică

Danilcenko subliniază în postarea sa de pe Facebook că obiectivul nu poate fi scufundarea fiecărui petrolier - o sarcină imposibilă, având în vedere numărul estimat de peste 1.000 de nave din cadrul acestei flote,

În schimb, Ucraina își propune să mărească costurile în fiecare etapă a operațiunii de eludare a sancțiunilor de către Rusia.

Analistul ucrainean afirmă că Rusia a cheltuit peste 25 de miliarde de dolari pentru achiziționarea și închirierea de nave pentru flota din umbră, iar costuri anuale de operare depășesc 10 miliarde de dolari. Aceste cifre depășesc unele estimări occidentale ce se învârt în jurul a 10-14 miliarde de dolari în costuri de achiziție. Aceste estimări nu au putut fi verificate independent.

Totuși, presiunea economică asupra Rusiei este vizibilă: reparații de urgență în porturile turcești, retragerea asiguratorilor, respectiv a companiilor de transport maritim de pe rutele legate de Rusia.

Pe de altă parte, un fapt este clar - flota din umbră este uriașă: aproximativ 15% din capacitatea globală de nave cisternă.

„În momentul în care sancționați o navă, este probabil ca o alta să se alăture flotei din umbră”, a apreciat Elisabeth Braw pentru Follow the Money. Campania Ucrainei impune costuri Rusiei, dar nu are putere să reducă fluxul de petrol. Rămâne de văzut dacă însă presiunea susținută va avea puterea de a eroda în mod substanțial finanțarea războiului de către Rusia.