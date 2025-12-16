Nicușor Dan anunță numirea unui nou ministru al Apărării până la sfârșitul săptămânii

Nicușor Dan a declarat luni seară că până la sfârșitul acestei săptămâni va fi numit un nou ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Președintele României a precizat că lipsa unui ministru cu puteri depline în ultimele trei săptămâni nu reprezintă o vulnerabilitate pentru România, întrucât există un ministru interimar.

„Până la sfârșitul săptămânii vom avea un ministru plin”, a afirmat Nicușor Dan, aflat într-o vizită oficială la Helsinki.

Întrebat dacă situația actuală afectează securitatea națională, președintele a spus că nu crede acest lucru, deoarece interimatul este asigurat de ministrul Economiei, Radu Miruță.

Totodată, Nicușor Dan a refuzat să dezvăluie numele luate în calcul pentru funcția de ministru al Apărării. „Pe moment, nu, dar o să le aflați”, a declarat șeful statului, conform Antena 3 CNN.

Interimatul la Ministerul Apărării este asigurat în prezent de ministrul Economiei, Radu Miruță. Conform legislației în vigoare, perioada de interimat poate dura maximum 45 de zile, timp în care premierul trebuie să înainteze o propunere pentru numirea unui nou ministru.

Viitorul ministru al Apărării, care va ocupa și funcția de vicepremier, va fi propus de USR, însă decizia finală îi aparține președintelui României. Potrivit surselor Antena 3 CNN, cele mai mari șanse de a fi nominalizat le are deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Funcția de ministru al Apărării a rămas vacantă după ce Ionuț Moșteanu a demisionat pe 28 noiembrie, în urma scandalului legat de studiile sale. Fostul ministru USR a fost acuzat că și-ar fi falsificat CV-ul pentru a putea ocupa diverse funcții în stat.