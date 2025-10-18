Cele cinci analize de sânge esențiale pe care orice persoană de peste 40 de ani ar trebui să le facă regulat

După vârsta de 40 de ani, corpul începe să dea semnale că lucrurile nu mai funcționează ca la 20-30 de ani. Oboseala inexplicabilă, kilogramele în plus și scăderea energiei sunt doar câteva dintre ele. Din fericire, câteva analize simple de sânge pot dezvălui ce se întâmplă în interior.

Specialiștii recomandă cinci analize esențiale pentru persoanele trecute de 40 de ani, care pot face diferența între o viață activă și sănătoasă și riscuri ascunse pentru inimă, oase și hormoni, potrivit the telegraph.

Colesterolul este primul parametru de urmărit, deoarece excesul de colesterol „rău” (LDL) poate provoca ateroscleroză, adică depuneri de grăsime și placă în artere, crescând riscul de infarct sau accident vascular cerebral. În același timp, colesterolul „bun” (HDL) ajută la curățarea vaselor de sânge și la protejarea inimii. După 40 de ani, capacitatea naturală a organismului de a elimina LDL scade, iar exercițiile fizice regulate și o alimentație bogată în fibre și grăsimi sănătoase devin critice.

Tiroida este cheia energiei

Funcția tiroidiană joacă un rol la fel de important, deoarece tiroida controlează metabolismul, ritmul cardiac, temperatura corpului și nivelul de energie. Dezechilibrele hormonale pot provoca oboseală cronică, creștere în greutate inexplicabilă și probleme de concentrare.

Testarea nivelurilor de T3 și T4 permite identificarea hipotiroidismului sau a altor tulburări tiroidiene. În cazul unui dezechilibru, medicul poate recomanda modificări ale stilului de viață, ajustarea dietei și, în cazuri mai severe, tratament medicamentos pentru a restabili funcția optimă a glandei.

Testosteronul este un alt hormon crucial, important atât pentru bărbați, cât și pentru femei. La bărbați, nivelul de testosteron începe să scadă după 35-40 de ani, cu aproximativ 1% pe an, ceea ce poate afecta energia, masa musculară, densitatea osoasă, libido-ul și starea de bine generală.

La femei, testosteronul începe să scadă încă de la vârsta de 30 de ani, iar dezechilibrul poate contribui la oboseală, creștere în greutate și schimbări de dispoziție. Testarea nivelului de testosteron permite intervenția timpurie, iar cu sprijinul unui specialist sau al unui endocrinolog se pot lua măsuri pentru a restabili niveluri sănătoase, prin dietă, exerciții fizice și, dacă este necesar, suplimentare hormonală.

Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor, imunitate, energie și echilibrul hormonal. După 40 de ani, capacitatea pielii de a produce vitamina D din expunerea la soare scade semnificativ, iar majoritatea adulților se confruntă cu deficiențe. Suplimentarea cu vitamina D3 este recomandată pentru majoritatea adulților, în doze între 3.000 și 5.000 UI pe zi, de preferat în combinație cu vitamina K2, pentru a asigura o absorbție optimă și pentru a sprijini sănătatea oaselor și a sistemului cardiovascular.

Tensiunea arterială, indicatorul esențial al sănătății inimii

Tensiunea arterială, deși nu se măsoară printr-un test de sânge, rămâne un indicator esențial al sănătății cardiovasculare. Cu înaintarea în vârstă, arterele devin mai rigide, ceea ce face ca inima să muncească mai mult, crescând riscul de infarct sau accident vascular. Monitorizarea regulată permite identificarea timpurie a hipertensiunii și ajustarea stilului de viață prin reducerea consumului de sare, exerciții fizice regulate și limitarea alcoolului.

În consecință, monitorizarea acestor cinci parametri –colesterol, funcția tiroidiană, testosteron, vitamina D și tensiunea arterială – ajută la prevenirea afecțiunilor grave și la menținerea sănătății.