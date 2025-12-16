search
Bărbat amenințat cu interdicție de un an după ce a cumpărat zeci de cărucioare cu globulețe de Crăciun dintr-un magazin de grădinărit

0
0
Publicat:

Un bărbat a fost pus să golească mașina după ce a cumpărat mii de globulețe de Crăciun, fiind amenințat de patronul magazinului că nu i se va mai permite timp de un an să facă cumpărături în vreunul din magazinele sale.

Globuri și ornamente pentru Crăciun
Un bărbat a fost pus să golească mașina după ce a cumpărat mii de globulețe de Crăciun. Foto arhivă

Ruben Robeyns, proprietarul unui bar-restaurant temporar amenajat de sărbători situat în centrul orașului Hasselt, Belgia, a avut o întâmplare amuzantă într-un magazin din zonă, scrie 7sur7.be.

Bărbatul căuta aproximativ 5.000 de globuri de Crăciun pentru a termina o arcadă care împodobește una dintre intrările localului său. „Am început să lucrăm la asta și ne-am dat seama repede că avem nevoie de mult mai multe globuri decât anticipaserăm”, explică el.

Am vrut să creăm o arcadă cu adevărat spectaculoasă, dar stocul nostru nu ar fi fost niciodată suficient”, a adăugat el, precizând că unul dintre angajații săi a găsit o ofertă foarte bună într-un magazin de grădinărit aflat la circa o jumătate de oră, în Hasselt, în Opglabbeek: tuburi cu câte 24 de globuri la un preț foarte mic. „Prioritizăm pe cât posibil achizițiile locale, așa că a fost ideal”, a spus bărbatul.

„Magazinul oferea douăzeci de culori diferite. Am selectat zece care corespundeau conceptului nostru. Astfel, am avut suficiente opțiuni pentru arcadă fără a epuiza stocul cu o singură culoare. Golirea magazinului era exclusă”, argumentează el.

„Nu a fost o cerere prietenoasă, ci un ordin.”

Ruben Robeyns s-a dus apoi la magazinul de grădinărit împreună cu câțiva membri ai echipei sale. „I-am întrebat dacă putem cumpăra un palet, dar ne-au refuzat imediat. Așa că am umplut pur și simplu cărucioarele. Am ajuns să avem șaptesprezece cărucioare. Managerul magazinului s-a apropiat de angajatul meu și i-a spus că nu poate lua ultimul cărucior și că trebuie să plece imediat. Nu a fost o cerere prietenoasă, ci un ordin.”

Ne-a cerut chiar să-i dăm înapoi cărucioarele pe care le plătisem deja și le încărcasem în mașină. Am refuzat. Erau deja plătite. Nu e ca și cum am fi golit magazinul: încă erau vitrine pline cu globuri de Crăciun. Avem chiar și fotografii care dovedesc acest lucru”, a spus patronul restaurantului.

Povestea s-ar fi putut termina aici. Doar că, după câteva zile, Ruben a primit o scrisoare recomandată de la magazinul de grădinărit. „Conform acestei scrisori, am primit un avertisment oficial: dacă am face-o din nou, am fi interziși în toate magazinele lor timp de un an. Oricine ignora această interdicție ar fi fost considerat, de asemenea, un „intrus”, potrivit magazinului de grădinărit. La început, am crezut că este o neînțelegere, dar de fapt era ceva foarte grav., a spus patronul restaurantului”.

Ruben le-a răspuns apoi în scris administratorilor centrului de grădinărit pentru a-și explica acțiunile, invitându-i să vină să vadă faimoasa arcadă. „Ceea ce m-a deranjat cel mai mult a fost tonul pe care l-au folosit când ne-au vorbit: au fost inutil de amenințători”, a adăugat el

În cele din urmă, compania și-a recunoscut greșeala și și-a cerut scuze pentru tonul folosit față de clientul său.

