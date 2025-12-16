Transportul public din Constanța este blocat marți dimineață, 16 decembrie, după ce angajații CT Bus au declanșat o grevă de avertisment, nemulțumiți că nu își vor primi prima de Crăciun.

Aproximativ 100 de persoane participă la grevă, șoferi și personal TESA, din cadrul celor două sindicate: Sindicatul Liber Transport Comun Constanța și Sindicatul Profesional al Transportatorilor Activităților Conexe Constanța, scrie Ziarul Amprenta.

Autobuzele de transport în comun nu circulă. Publicația citată a subliniat că prețurile la transportul alternativ au explodat.

Bogdan Gheorghe, liderul Sindicatului Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe spune că protestul de astăzi este urmare a mai multor nemulțumiri acumulate în timp.

„Astăzi s-a umplut paharul nemulțumirilor. Concedierile anunțate este unul dintre factori, dar nemulțumirile sunt legate de nerespectarea contractului colectiv de muncă, de lipsa pieselor, a banilor și de toate tensiunile acumulate în timp.

Sperăm să găsim o cale ca astăzi să se rezolve problemele angajaților CT Bus. Eu îmi doresc ca autobuzele să iasă pe traseu, dar asta ar însemna o rezolvare a problemelor noastre”, a spus Bogdan Gheorghe.

Directorul CT Bus, Fănel Popa, i-a chemat la discuții pe reprezentanții angajaților, scrie Radio Constanța.