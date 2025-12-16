Aproape 90 de zboruri legate de Jeffrey Epstein au tranzitat Marea Britanie. Victime britanice susțin că au fost abuzate la bord

Aproape 90 de zboruri asociate cu Jeffrey Epstein au sosit şi au plecat de pe aeroporturi din Marea Britanie, arată o anchetă realizată de presa internațională. Cel puțin trei femei britanice care ar fi fost traficate apar în jurnalele de zbor ale lui Epstein, precum și în alte documente legate de defunctul infractor sexual.

Avocați americani care reprezintă sute de victime ale lui Epstein au declarat pentru BBC că este „șocant” faptul că autoritățile britanice nu au desfășurat niciodată o „anchetă completă” privind activitățile acestuia în Regatul Unit.

Unul dintre avocați a afirmat că Marea Britanie a fost unul dintre „punctele centrale” ale operațiunilor lui Epstein. Mărturia uneia dintre victimele britanice a jucat un rol important în condamnarea complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, găsită vinovată de trafic sexual de minori în SUA, în 2021. Cu toate acestea, victima nu a fost niciodată contactată de poliția britanică, a declarat avocatul său din Florida.

Femeia, identificată în instanță sub pseudonimul „Kate”, figurează în documente ca având peste zece zboruri plătite de Epstein, cu plecare sau sosire în Marea Britanie, între anii 1999 și 2006. BBC precizează că nu publică detalii suplimentare despre femeile menționate în documente, din cauza riscului de identificare a acestora.

O avocată americană, Sigrid McCawley, a criticat lipsa unei investigații aprofundate, afirmând că autoritățile britanice „nu au analizat mai atent acele zboruri, unde se afla el, cu cine se întâlnea în acele momente și cine era cu el în acele avioane”.

Conform Legii privind transparența Jeffrey Epstein, termenul-limită pentru publicarea tuturor dosarelor guvernului SUA referitoare la acesta este vineri, 19 decembrie. Cu toate acestea, jurnalele de zbor se numără printre miile de documente judiciare și materiale din patrimoniul lui Epstein care au fost deja făcute publice în ultimul an.

Aceste documente au scos la iveală noi detalii despre prezența lui Epstein în Marea Britanie, inclusiv vizite la reședințe regale. BBC a analizat documentele într-o anchetă amplă menită să reconstituie activitățile lui Epstein pe teritoriul britanic.

Investigația arată că jurnalele de zbor și manifestele incomplete indică existența a 87 de zboruri legate de Epstein – cu zeci mai multe decât se știa anterior – care au sosit sau au plecat de pe aeroporturi britanice între începutul anilor 1990 și 2018.

În jurnalele de bord apar și „femei” neidentificate ca pasageri pe cursele spre și dinspre Marea Britanie. Cincisprezece dintre aceste zboruri au avut loc după condamnarea lui Epstein din 2008 pentru solicitarea de favoruri sexuale de la o minoră, fapt care, potrivit experților, ar fi trebuit să ridice semne de întrebare pentru autoritățile de imigrare.

Deși Epstein a murit în închisoare în 2019, înainte de a fi judecat pentru trafic sexual de minori, experți juridici consultați de BBC susțin că o anchetă în Marea Britanie ar putea clarifica dacă persoane aflate pe teritoriul britanic i-au facilitat comiterea infracțiunilor. Cu două luni în urmă, BBC a transmis Poliției Metropolitane informații disponibile public despre zborurile lui Epstein în Marea Britanie, care ar fi avut la bord victime suspectate de trafic.