search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil

0
0
Publicat:

Sancțiunile americane împotriva Rosneft și Lukoil sunt în vigoare, dar au fost temporar relaxate/derogate în ceea ce privește funcționarea stațiilor de alimentare inclusiv în România și alte țări până în aprilie 2026, dacă veniturile nu merg către Rusia.

Pompe de benzină
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene. Foto arhivă

România lucrează la un cadru legal pentru preluarea/administrarea activelor afectate de sancțiuni, dar termenul pentru găsirea unui cumpărător sau a unor măsuri de reorganizare este scurt chiar dacă a fost extins până în ianuarie 2026.

Sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil deschid un nou capitol într-o regiune deja fragilă energetic. Pentru multe țări din Europa Centrală și de Sud-Est, companiile vizate nu sunt doar simple nume din piața globală, ci furnizori esențiali, proprietari de rafinării, investitori în infrastructură și chiar piloni ai echilibrului prețurilor la benzină și motorină.

„De aceea, efectul sancțiunilor nu este uniform. El depinde de trei elemente fundamentale: Dependența de petrol și produse derivate provenite de la companiile sancționate; Contractele și investițiile locale în care Lukoil și Rosneft au un rol direct; Legăturile cu rafinării, depozite și infrastructură conectată la fluxurile rusești. Rezultatul este o hartă energetică divizată, în care unele țări se confruntă cu presiuni semnificative asupra prețurilor, altele au alternative solide, iar câteva resimt efecte doar prin piața regional. Analiza este realizată în conditiile menținerii prețurilor pentru țiței și a cursului euro dolar în toată aveastă perioadă”, a explicat expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

România, a doua cea mai mare scumpire după Bulgaria

Potrivit acestuia, România va înregistra a doua cea mai mare majorare de preț a carburanților, după Bulgaria.

Regiunea cea mai expusă unde fiecare procent contează o regăsim:

Bulgaria – epicentrul vulnerabilității

Bulgaria se află în centrul furtunii. Rafinăria Lukoil Neftochim Burgas, cea mai mare din Balcani, domină piața internă și alimentează parțial regiunea. Orice blocaj în aprovizionarea sa este imediat transmis consumatorilor.

Estimările arată că în primele trei luni prețul benzinei ar putea crește cu 8–15%, iar al motorinei cu 10–18% , cu o normalizare lentă abia după un an.

România – între vulnerabilitate structurală și capacitate de adaptare

România are o poziție intermediară: rafinăria Lukoil Petrotel de la Ploiești este o verigă importantă, însă piața românească dispune și de capacități alternative, precum Petrom și Rompetrol.

Creșterile estimate sunt mai moderate: 5–10% la benzină în primele trei luni și 7–12% la motorină. Totuși, presiunea se transmite rapid prin piața regională, unde fluxurile rusești încă joacă un rol semnificativ.

Serbia – prizonieră a conectivității regionale

Serbia depinde puternic de rutele energetice din regiune și de fluxurile dinspre companii aflate acum sub sancțiuni. Impactul estimat este comparabil cu situația din România, dar cu o flexibilitate mai redusă în găsirea rapidă a alternativelor.

image
image

Țările cu expunere medie care au derulat un joc echilibrat

În Europa Centrală, Ungaria, Slovacia și Cehia legat istoric de conduită rafinăriile alimentate cu petrol rusesc, însă politicile UE din ultimii ani le-au împins să își diversifice resursele, spune expertul în energie.

Citește și: Guvernul va desemna un supraveghetor care va gestiona activele Lukoil supuse sancţiunilor SUA

• Ungaria: cheltuieli estimate de 4–8% la benzină și 5–9% la motorină în primele luni, dar cu o atenuare vizibilă pe termen mai lung.

• Slovacia și Cehia: efecte similare, amortizate de acces la conductele europene și terminalele maritime din Germania și Polonia.

Pentru aceste state, sancțiunile de aplicate au o provocare serioasă, dar nu o criză structurală.

image
image

Efectele indirecte vor exista și înalte țări din zonă 

Țări precum Croația, Slovenia, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Albania și Kosovo nu depind direct de rafinării operate de companiile sancționate, însă sunt sensibile la oscilațiile din vecinătate.

Când Bulgaria sau România se confruntă cu creșterea rapidă a prețului, presiunea se vede imediat în lanțul regional al aprovizionării. Aici, scumpirile în primul trimestru se pot situa între 3–10% pentru benzină și 3–12% pentru motorină, în funcție de poziție fiecărei țări pe rutele comerciale.

image
image

Țările bine diversificate: lovite doar de valul extern

Polonia și Grecia sunt exemplele pozitive ale regiunii. Ambele au acces robust la piețele maritime, terminale moderne și multiple surse de aprovizionare.

Aici efectele sunt moderate – între 2–5% în primele luni, cu tendința de stabilizare rapidă.

Sancțiunile impuse companiilor Rosneft și Lukoil sunt mai mult decât o măsură geopolitică, fiind un test de stres pentru rețeaua energetică a Europei Centrale și de Sud-Est, consideră expertul în energie.

Citește și: Ministrul Economiei: Lukoil e sub lupă. Guvernul trimite un supraveghetor pentru a monitoriza respectarea sancțiunilor internaționale

„Regiunea descoperă încă o dată că piețele de energie sunt interdependente: o rafinărie dominantă din Bulgaria poate influența prețurile din Bosnia; o decizie la Washington poate crește tarifele la pompă la Belgrad; iar diversificarea accelerată în Polonia poate deveni un model pentru țările sud-estice.

În următoarele 12 luni, cel mai probabil vom vedea un amestec de ajustări de preț, investiții forțate în alternative, dar și o accelerare a integrării energetice europene – un pas inevitabil într-o eră în îngrijirea securității energetice devine la fel de importantă ca securitate militară.

În acest context majorarea redevențelor pentru zăcămintele de țiței din România va forța închiderea multor exploatări, pentru că producția nu va mai fi rentabilă. România va ajunge să importe și mai mult țiței, adâncind dependența externă și vulnerabilizând securitatea energetică a țării”, a explicat Chisăliță.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Ziua moțiunilor. Guvernul Bolojan, reconfirmat de Parlament. PSD a votat însă moțiunea AUR împotriva șefei de la Mediu
stirileprotv.ro
image
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
gandul.ro
image
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
mediafax.ro
image
În decembrie ’89, Nicolae Ceaușescu creștea salariile la presiunea mulțimii: ”Vă mai dau 100 de lei”. Cât ar valora azi suma promisă românilor de fostul dictator
fanatik.ro
image
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
libertatea.ro
image
VIDEO. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin rus, în valoare de 500 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Călin Georgescu și-a dus degetul la nas înainte de întâlnirea cu Horațiu Potra. Ce spunea Elena Udrea despre semnificația acestui gest
antena3.ro
image
Reacţia iubitului de 33 de ani al Rodicăi Stănoiu, după deshumarea fostului ministru
observatornews.ro
image
Cauza morții lui Marco, elevul de 18 ani găsit mort în casă după ce s-a întors de la un majorat
cancan.ro
image
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
prosport.ro
image
Ce pensie iei dacă ai lucrat 17 ani: modul simplu de calcul
playtech.ro
image
„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii terifiante în cazul regizorului american Rob Reiner și al soției sale! Aceștia ar fi fost atacați chiar de propriul lor fiu
kanald.ro
image
Plățile cash se limitează: de când intră în vigoare noile reguli și cât vor mai putea plăti românii cu numerar
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat că se confuntă cu probleme de sănătate! Daniel Pancu, dezvăluiri neașteptate după revederea cu antrenorul: „Am fost surprins…”
wowbiz.ro
image
Răsturnare de situație! AVEM rezultatele necropsiei după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Nimeni NU se aștepta
romaniatv.net
image
Carduri sociale de alimente pentru români. Anunț important de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Zodiile care vor avea parte de un succes răsunător chiar înainte de Revelion. Acești nativi dau lovitura vieții
click.ro
FotoJet Ben (1) jpg
Ben Affleck, deprimat după ce și-a scos tatuajul cu J Lo, înainte să se vadă cu ambele Jennifer din viața lui
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Ți se rupe inima! Cât de mult a afectat-o pe Prințesa Kate lupta personală cu cancerul. Nu poate uita

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?