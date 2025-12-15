Ieftiniri la benzină şi motorină, după controalele anunțate de Ministerul Energiei. Cât economisesc șoferii la un plin

Prețurile la carburanți au început să scadă în benzinăriile din România, iar șoferii plătesc acum semnificativ mai puțin pentru un plin, pe fondul controalelor anunțate de Ministerul Energiei.

Benzina și motorina s-au ieftinit în ultimele zile în benzinăriile din România, iar efectele se resimt direct în buzunarul șoferilor. Potrivit datelor recente, un plin de motorină costă în prezent cu 16,5 lei mai puțin față de luna trecută, în timp ce un plin de benzină este mai ieftin cu aproximativ 6 lei.

Ieftinirile vin în contextul în care Ministerul Energiei a anunțat, în luna noiembrie, declanșarea unor controale la benzinării, după suspiciuni că prețurile ar fi fost majorate artificial de către agenții economici.

În ultimele zile, prețul carburanților a scăzut cu aproximativ 4 bani pe litru. Astfel, un litru de benzină standard se vinde acum la prețuri cuprinse între 7,41 și 7,53 lei, în timp ce benzina premium costă între 7,99 și 8,25 lei pe litru.

Potrivit specialiștilor de la Peco Online, citaţi de ProTV, „comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a scăzut cu 1,6%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 6,0 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile. În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 4,1% ceea ce înseamnă că un plin costă astăzi cu 16,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile”.

Datele arată că, în 2025, România a înregistrat un preț mediu al benzinei de 7,32 lei pe litru, comparativ cu 7,13 lei în 2024 și 6,75 lei în 2023. Totuși, nivelul actual rămâne ușor sub cel din 2022, când un litru de benzină costa, în medie, 7,35 lei.

În ceea ce privește motorina, prețul mediu din acest an a fost de 7,55 lei pe litru, față de 7,30 lei în 2024 și 7,18 lei în 2023, dar sub nivelul din 2022, când motorina ajunsese la 8,07 lei pe litru.

La nivel european, România se situează relativ bine în clasamentul prețurilor la carburanți. În 2025, țara noastră ocupă locul al 13-lea în Uniunea Europeană în topul statelor cu cea mai ieftină benzină, fiind devansată de Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia, Spania și Suedia.

În cazul motorinei, România se află pe locul 16 în clasamentul UE al țărilor cu cele mai mici prețuri, după Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.

Scăderea recentă a prețurilor vine într-un context tensionat, în care autoritățile au acuzat existența unor creșteri nejustificate la pompă și au promis măsuri pentru a proteja consumatorii.