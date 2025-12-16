search
Marți, 16 Decembrie 2025
Strigătele jucătorilor de tenis au fost auzite. Noutățile aduse de ATP în viitorul sezon competițional

Din 2026, în tenisul mondial vor intra în vigoare o serie de modificări legate de căldură, în special legat de indicele WBGT, care combină temperatura, umiditatea și radiațiile solare.

Sinner s-a sufocat de căldură
Sinner s-a sufocat de căldură

Căldura excesivă de la Cincinnati (SUA), dar, mai ales, de la Shanghai (China), turneu afectat de retrageri, culminând cu abandonul în finală al lui Jannik Sinner, a stârnit discuții considerabile în cadrul ATP, transmițând un mesaj clar: o actualizare a regulamentului este urgent necesară. Acest lucru a fost valabil mai ales în ceea ce privește „politica de căldură”, care a fost deja implementată prin măsuri la turneele de Grand Slam, în special la Australian Open, și în regulamentul WTA. Lipsea o legislație specifică pentru asociația care guvernează tenisul masculin, care să poată asigura desfășurarea meciurilor în cele mai bune condiții posibile. ATP a acționat în sfârșit, venind cu implementări care ar putea schimba pozitiv situația începând cu 2026.

Totul depinde de WBGT

Principala regulă introdusă se referă la posibilitatea suspendării meciurilor pe terenurile în aer liber în cazul unor temperaturi extreme. Această măsură va fi declanșată atunci când scara WBGT (indicele de stres termic, care combină temperatura, umiditatea și radiația solară) atinge sau depășește 32,2°C pentru mai mult de 15 minute. Jocul va fi oprit după terminarea unui game sau a oricărui tie-break aflat în desfășurare. În acel moment, meciul ar putea fi reluat doar atunci când indicele WBGT scade sub 30,5°C timp de 20 de minute. În timpul valului de căldură de la Shanghai s-a discutat mult despre posibilitatea închiderii acoperișului, pentru a combate căldura și umiditatea. Noua politică privind căldura include o regulă specifică care va lua în considerare doi factori: atingerea a cel puțin 32°C pe scara WBGT sau o temperatură a suprafeței terenului de 45°C. În aceste cazuri, la prima schimbare a terenului sau la sfârșitul unui set, acoperișul, dacă există, va fi închis. Acest lucru va determina apoi trecerea la jocul în interior până la finalul meciului. Soluția ar putea ajuta semnificativ la menținerea nivelului ridicat de divertisment în ultimele zile ale turneelor, unde se joacă doar pe terenurile principale (cele cu acoperiș).

Vor fi permise dușurile

Cealaltă măsură în vigoare se referă la introducerea unei pauze de răcorire, dacă temperatura atinge 30,1°C (88,6°F), în timpul primelor două seturi (la nivel ATP, se joacă doar seturi de tipul „cel mai bun din trei”), care poate fi solicitată de jucători. Pauza se va aplica ambelor seturi în parte, durând 10 minute între al doilea și al treilea set. De asemenea, vor fi permise dușurile, precum și odihnă suplimentară și o schimbare de îmbrăcăminte. În acest timp, personalul medical ATP va putea să verifice starea de hidratare și temperatura corpului jucătorilor. Nu va exista nicio întrerupere în proba de dublu, dar vor fi permise „90 de secunde de hidratare suplimentară”, dacă scala WBGT este egală sau trece de 31°C. Eficacitatea acestor noi reguli va fi verificată în primele luni ale anului 2026, în mijlocul verii australiene, la Australian Open.

Record de abandonuri în 2025

Condițiile dificile și un program din ce în ce mai încărcat au marcat 2025 în tenis. Creșterea numărului de retrageri din ultimele 12 luni a fost semnificativă. În 2023, doar 3,3% dintre meciuri au fost anulate sau nefinalizate din cauza diverselor probleme fizice, în 2024, procentul a crescut la 3,5%, în timp ce în 2025, a explodat literalmente la 4,8%. Mai exact, din cele 2.644 de meciuri ATP jucate între ianuarie și decembrie, 127 s-au încheiat cu retrageri sau nici măcar nu au început, conform datelor adunate de Constance Sénac de Monsembernard pentru „Jeu, Set et Maths”. Niciodată din 1990 nu au existat atât de multe retrageri în circuitul masculin. S-a depășit vârful anterior de 4,3% înregistrat în 2014, 2009 și 2008. În urmă cu 11 ani, au existat 112 retrageri din 2.600 de meciuri; în 2009, 117 din 2.731 de meciuri; iar cu un an înainte, 118 din 2.771. Principalul „vinovat” este socotit calendarul. Protestele jucătorilor pe această temă sunt nenumărate. În ultimii ani, ATP a crescut importanța și durata turneelor, crescând punctele disponibile, numărul de meciuri și transformându-le în maratoane de două săptămâni. Plângerile sportivilor despre oboseala cronică, epuizarea mentală și sentimentul că un sezon a început înainte ca precedentul să se fi încheiat sunt în creștere. Un ritm extrem de rapid, cu călătorii intercontinentale constante, suprafețe schimbătoare, ritmuri perturbate și corpul forțat să reacționeze constant la stresuri intense. O cheltuială uriașă de energie, atât fizică, cât și mentală, cu accidentări din ce în ce mai numeroase și tot mai mulți jucători care iau pauze în timpul sezonului pentru a face față tuturor acestora. Iar materialele, în special mingile, le-au cauzat multor jucători probleme suplimentare, forțându-i să își schimbe mișcările și pregătirea.

Popularul Jannik Sinner

Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a câștigat premiul ATP „Favoritul fanilor” pentru al treilea an consecutiv. De la nașterea premiului, în 2000, doar Roger Federer l-a câștigat de cel puțin trei ori, dominând din 2003 până în 2021. În 2022, a fost rândul lui Rafael Nadal, înainte de dominația italianului. Antrenorul australian Darren Cahill (60 de ani) ține legătura cu fosta sa elevă, Simona Halep (34 de ani), în timp ce îl pregătește pe Sinner. Aflată la Dubai, unde deține o proprietate, Simona s-a pregătit cu Sinner, aflat în cantonament pentru viitorul sezon. Imagini de la antrenament au fost postate de antrenorul australian pe contul său de Instagram. „Un cuplu de campioni”, a scris Cahill, referindu-se la Simona și la Jannik. Italianul a mers la Abu Dhabi, pentru ultimul Mare Premiu de Formula 1 al sezonului, apoi a revenit la Dubai, țintind revenirea pe prima poziție ATP, ocupată de rivalul spaniol Carlos Alcaraz (22 de ani).

Pregătiri pentru „bătălia sexelor”

Lumea sportului se pregătește pentru o nouă „bătălie a sexelor” în tenis. Bielorusa Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) va înfrunta un bărbat, australianul Nick Kyrgios (30 de ani, 673 ATP). Explozia mediatică nu se compară cu meciul dintre Billie Jean King și Bobby Riggs, de pe 20 septembrie 1973, dar există multă emoție și în jurul acestui duel. Cei doi se vor înfrunta la Dubai, pe 28 decembrie, jumătatea de teren a numărului 1 mondial fiind cu 9% mai mică (conform Evolve, care organizează evenimentul demonstrativ, jucătoarele se mișcă cu aproximativ 9% mai lent decât omologii masculini). Ambii jucători vor avea voie să servească o singură dată, fără un al doilea serviciu. Partida a fost comentată și de Garbiñe Muguruza (Spania, 32 de ani), retrasă din tenis cu un titlu la Roland Garros 2016 și altul la Wimbledon 2017: „Când eram numărul 1 mondial, nu am învins niciun junior. M-am antrenat cu parteneri bărbați și nu le-am luat niciodată un set. Realitatea este că un jucător numărul 1.000 ATP poate fi mai bun decât o jucătoare WTA din top 10”.

Federer se întoarce la Melbourne

Sezonul în sportul alb începe la Australian Open (12 ianuarie - 1 februarie). Pe teren se va afla, pe 17 ianuarie, cu o seară înainte de primele meciuri de pe tabloul principal, legendarul elvețian Roger Federer (44 de ani). „Câștigarea Australian Open în 2017 va fi întotdeauna una dintre cele mai frumoase amintiri ale mele legate de un turneu de Grand Slam, iar apărarea titlului în 2018 a fost un alt vis devenit realitate”, spune Roger Federer despre Happy Slam. Alți trei foști număr 1 li se vor alătura elvețianului pentru acest eveniment: un fost campion al turneului, Andre Agassi, și doi idoli locali: Patrick Rafter, fost semifinalist, și Lleyton Hewitt, care a ajuns în finală în 2005. Va fi un meci demonstrativ în care vor apărea simultan pe tere 32 de trofee majore (20 pentru Federer, 8 pentru Agassi și câte 2 pentru Hewitt și Rafter). Elvețianul se întoarce pe terenul din Melbourne pentru prima dată din 2020, când a pierdut în fața lui Novak Djokovic în semifinale.

