Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei

Rachetele de croazieră produse pe plan intern au potențialul de a da o lovitură devastatoare producției de apărare aeriană a Rusiei, deschizând calea spre atacuri cu drone de rază lungă de acțiune mult mai eficiente împotriva unor ținte suplimentare de pe teritoriul Rusiei, se arată într-un nou raport al Institutului Regal al Serviciilor Unite (RUSI), publicat pe 12 decembrie, relatează Kyiv Independent.

Intitulat „Perturbarea producției rusești de apărare aeriană: Recuperarea cerului”, analiștii RUSI identifică „vulnerabilități semnificative” în procesul de producție al celor mai importante sisteme de apărare aeriană ale Moscovei.

Pe lângă controale mai stricte al exporturilor de componente occidentale critice și sancțiuni asupra materiilor prime utilizate în producția de radare, analiștii pledează pentru prioritizarea atacurilor asupra „nodurilor critice din cadrul producției de apărare aeriană ce sunt vulnerabile la atacuri țintite”.

De pildă, raportul scoate în evidență faptul că Rusia concentrează instalațiile de fabricare și asamblare a sistemului de apărare aeriană Panțir în Tula, Rusia, la doar 350 de kilometri de granița cu Ucraina.

Analiștii menționează că zona este puternic apărată și că dronele de atac cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei nu au reușit până acum să provoace pagube semnificative; ei subliniază, însă, că, pe măsură ce „stocul de rachete de croazieră autohtone al Ucrainei se mărește, capacitatea de a atinge și deteriora țintele relevante se îmbunătățește”.

Ucraina dezvoltă mai multe rachete de croazieră, cea mai notabilă dintre ele fiind Flamingo, descrisă de președintele Zelenski drept „cea mai reușită” rachetă de care Ucraina dispune în prezent.

Are o rază de acțiune declarată de 3.000 de kilometri și un focos de 1.150 de kilograme.

Analiștii că Rusia folosește sistemul Pantsir în principal pentru apărarea infrastructurii critice, ceea ce înseamnă că, dacă producția ar fi perturbată semnificativ, aceste amplasamente ar deveni mai vulnerabile la dronele cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei.

„Prin urmare, Ucraina ar putea lansa o operațiune de saturare a apărării în apropierea orașului Tula înainte de a da o lovitură semnificativă producției de rachete Pantsir cu rachete de croazieră – ceea ce ar duce, în mod ironic, la limitarea capacității Rusiei de a apăra alte ținte pe parcursul anului 2026”, se arată în raport.

„Acestea sunt doar o fracțiune din domeniile de vulnerabilitate identificate în producția integrată de apărare aeriană a Rusiei”, se mai arată ăn raport

Ucraina folosește în mod repetat drone cu rază lungă de acțiune, fabricate pe plan intern, pentru a lansa atacuri asupra infrastructurii petroliere a Rusiei. Kievul încearcă astfel să paralizeze principala sursă de finanțare a Moscovei pentru războiul său din Ucraina.

Pe lângă slăbirea apărării Rusiei împotriva atacurilor ucrainene, analiștii notează că aceste atacuri țintite ar avea beneficiul strategic suplimentar de a echilibra terenul de confruntare între Rusia și NATO .

„Un efort sistematic de a exploata aceste vulnerabilități ar putea avea un impact disproporționat asupra sprijinirii Ucrainei în a viza coloana vertebrală economică a efortului de război rusesc și a diminua barierele în calea puterii aeriene a NATO, descurajând în consecință viitoarea agresiune rusă prin suprimare”, se arată în raport.

Incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian NATO de la începutul acestui an au dezvăluit o deficiență evidentă în apărarea NATO și a Europei - acestea nu dispun de modalități eficiente de a doborî dronele ieftine și produse în masă de Rusia.

Raportul evidențiază, de asemenea, vulnerabilitățile din procesul de producție a două dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană ale Rusiei, bbateriile de rachete S-400 și S-500.

Orice perturbare a procesului de producție a acestora ar putea provoca mari probleme Rusiei, dat fiind că acestea sunt parte integrantă din exporturile de arme ale țării.

Achizițiile de sisteme de apărare aeriană din Rusia au fost unul dintre punctele cheie de discuție cu ocazia recentei vizite a președintelui rus Vladimir Putin în India.

„Ucraina și partenerii săi internaționali dispun de o gamă largă de oportunități pentru a perturba producția rusă de sisteme de apărare aeriană. Pe termen scurt, asta poate contribui la blocarea extinderii producției ruse de interceptori, îmbunătățind astfel eficacitatea campaniei ucrainene de atacuri la mare distanță.

Pe termen lung, ar contribui la menținerea echilibrului de descurajare convențională în Europa. Perturbarea producției este fezabilă. Întrebarea fundamentală se referă la voința partenerilor internaționali ai Ucrainei de a aplica sancțiuni țintite și de a o face cu rigurozitate pentru a obține efectele necesare.

De asemenea, ar trebui evidențiat actorilor care iau în considerare achiziționarea de sisteme rusești de apărare aeriană că expunerea industriei ruse la perturbări ar putea face din Rusia un furnizor nesigur în caz de criză”, se arată în concluzia raportului RUSI.