Opt bărbați au fost uciși în urma a trei raiduri efectuate luni, 16 decembrie, de armata SUA asupra unor presupuse ambarcațiuni de contrabandă cu droguri în apele internaționale din Pacificul de Est. Potrivit Comandamentul de sud al SUA (SOUTHCOM), trei au fost uciși în primul atac, doi în al doilea şi trei în al treilea.

Comandamentul de sud al SUA (SOUTHCOM) a menționat pe platforma X că ambarcațiunile transportau narcotice pe rute de contrabandă cunoscute. Informațiile nu au putut fi verificate independent, scrie Agerpres.

Armata a publicat și scurte înregistrări video aeriene în care, potrivit acesteia, se văd atacurile, fiecare ambarcațiune părând a fi lovită de o rachetă.

Luna trecută, ONU a cerut Washingtonului să ancheteze legalitatea loviturilor americane asupra navelor suspectate de trafic de droguri în Caraibe și Pacific, avertizând că există „indicii solide” de „execuții extrajudiciare”.

Din septembrie, forțele americane au vizat în mod repetat nave din Caraibe şi Pacificul de Est despre care spun că transportă droguri, invocând evaluări ale serviciilor de informații.

Armata nu a furnizat public dovezi care să susțină aceste afirmații. Bilanțuri ale presei americane sugerează că peste 90 de persoane au fost ucise în operațiunile de până acum.