search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Patru români și un albanez, condamnați pentru viol și exploatare sexuală a minorilor în Marea Britanie. Fetele erau ademenite cu alcool şi droguri

0
0
Publicat:

Patru cetățeni români şi un albanez au fost condamnaţi după ce au abuzat sexual șase fete cu vârste între 13 și 15 ani în orașul Gateshead, din nordul Angliei.

romani arestati colaj foto Uk Police jpg

Poliția Northumbria a anunțat că ancheta a început în aprilie și mai 2019, după ce două fete, care nu se cunoșteau între ele, au depus plângeri privind abuzuri sexuale.

Investigațiile au arătat că bărbații vizau fete vulnerabile, pe care le ademeneau cu alcool și cocaină, exploatându-le sexual. În urma cercetărilor, cei cinci bărbați au fost acuzați de 42 de infracțiuni, inclusiv viol, agresiune sexuală, activitate sexuală cu minori, furnizare de droguri de clasă A și distribuire de materiale sexuale cu copii.

Cine sunt agresorii şi ce pedepse au primit

* Bogdan Gugiuman, 44 de ani, din Gateshead a fost găsit vinovat de trei capete de acuzare pentru viol și furnizare de droguri, condamnat la 14 ani de închisoare.

* Codrin Dura, 27 de ani, din Gateshead, vinovat de viol, activitate sexuală cu un minor, șantaj, tentativă de viol, agresiune sexuală gravă, furnizare de droguri și organizarea unor infracțiuni sexuale asupra copiilor, a fost condamnat la 13 ani de închisoare.

* Leonard Păun, 23 de ani, din Gateshead a fost găsit vinovat de viol, activitate sexuală cu minori, agresiune sexuală, organizare sau facilitare a unor infracțiuni sexuale asupra copiilor, furnizare de droguri și distribuire de materiale sexuale cu copii şi va sta după gratii cinci ani și o lună.

* Ștefan Ciuraru, 22 de ani, din Gateshead a fost găsit vinovat de agresiune sexuală, activitate sexuală cu un minor și determinarea unui copil să se angajeze în activități sexuale. Având în vedere vârsta sa la momentul comiterii faptelor, judecătorii britanici l-au condamnat la doar 18 luni de închisoare.

* În ceea ce-l priveşte pe cetăţeanul albanez, acesta se numeşte Klaudio Aleksiu, are 28 de ani şi era stabilit în Windsor. El a fost găsit vinovat de viol şi condamnat la șase ani de închisoare.

„Fetelor le-a fost furată copilăria în cel mai crud mod de către prădători care le-au vizat pentru vulnerabilitatea lor. Datorită curajului lor, infractorii au fost aduși în fața justiției”, a declarat comisarul-șef detectiv Graeme Barr, citat în comunicatul Poliției Northumbria.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Ziua moțiunilor. Guvernul Bolojan, reconfirmat de Parlament. PSD a votat însă moțiunea AUR împotriva șefei de la Mediu
stirileprotv.ro
image
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
gandul.ro
image
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
mediafax.ro
image
În decembrie ’89, Nicolae Ceaușescu creștea salariile la presiunea mulțimii: ”Vă mai dau 100 de lei”. Cât ar valora azi suma promisă românilor de fostul dictator
fanatik.ro
image
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
libertatea.ro
image
VIDEO. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin rus, în valoare de 500 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Călin Georgescu și-a dus degetul la nas înainte de întâlnirea cu Horațiu Potra. Ce spunea Elena Udrea despre semnificația acestui gest
antena3.ro
image
Reacţia iubitului de 33 de ani al Rodicăi Stănoiu, după deshumarea fostului ministru
observatornews.ro
image
Cauza morții lui Marco, elevul de 18 ani găsit mort în casă după ce s-a întors de la un majorat
cancan.ro
image
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
prosport.ro
image
Ce pensie iei dacă ai lucrat 17 ani: modul simplu de calcul
playtech.ro
image
„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii terifiante în cazul regizorului american Rob Reiner și al soției sale! Aceștia ar fi fost atacați chiar de propriul lor fiu
kanald.ro
image
Plățile cash se limitează: de când intră în vigoare noile reguli și cât vor mai putea plăti românii cu numerar
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat că se confuntă cu probleme de sănătate! Daniel Pancu, dezvăluiri neașteptate după revederea cu antrenorul: „Am fost surprins…”
wowbiz.ro
image
Răsturnare de situație! AVEM rezultatele necropsiei după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Nimeni NU se aștepta
romaniatv.net
image
Carduri sociale de alimente pentru români. Anunț important de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Zodiile care vor avea parte de un succes răsunător chiar înainte de Revelion. Acești nativi dau lovitura vieții
click.ro
FotoJet Ben (1) jpg
Ben Affleck, deprimat după ce și-a scos tatuajul cu J Lo, înainte să se vadă cu ambele Jennifer din viața lui
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Ți se rupe inima! Cât de mult a afectat-o pe Prințesa Kate lupta personală cu cancerul. Nu poate uita

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?