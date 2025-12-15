Patru români și un albanez, condamnați pentru viol și exploatare sexuală a minorilor în Marea Britanie. Fetele erau ademenite cu alcool şi droguri

Patru cetățeni români şi un albanez au fost condamnaţi după ce au abuzat sexual șase fete cu vârste între 13 și 15 ani în orașul Gateshead, din nordul Angliei.

Poliția Northumbria a anunțat că ancheta a început în aprilie și mai 2019, după ce două fete, care nu se cunoșteau între ele, au depus plângeri privind abuzuri sexuale.

Investigațiile au arătat că bărbații vizau fete vulnerabile, pe care le ademeneau cu alcool și cocaină, exploatându-le sexual. În urma cercetărilor, cei cinci bărbați au fost acuzați de 42 de infracțiuni, inclusiv viol, agresiune sexuală, activitate sexuală cu minori, furnizare de droguri de clasă A și distribuire de materiale sexuale cu copii.

Cine sunt agresorii şi ce pedepse au primit

* Bogdan Gugiuman, 44 de ani, din Gateshead a fost găsit vinovat de trei capete de acuzare pentru viol și furnizare de droguri, condamnat la 14 ani de închisoare.

* Codrin Dura, 27 de ani, din Gateshead, vinovat de viol, activitate sexuală cu un minor, șantaj, tentativă de viol, agresiune sexuală gravă, furnizare de droguri și organizarea unor infracțiuni sexuale asupra copiilor, a fost condamnat la 13 ani de închisoare.

* Leonard Păun, 23 de ani, din Gateshead a fost găsit vinovat de viol, activitate sexuală cu minori, agresiune sexuală, organizare sau facilitare a unor infracțiuni sexuale asupra copiilor, furnizare de droguri și distribuire de materiale sexuale cu copii şi va sta după gratii cinci ani și o lună.

* Ștefan Ciuraru, 22 de ani, din Gateshead a fost găsit vinovat de agresiune sexuală, activitate sexuală cu un minor și determinarea unui copil să se angajeze în activități sexuale. Având în vedere vârsta sa la momentul comiterii faptelor, judecătorii britanici l-au condamnat la doar 18 luni de închisoare.

* În ceea ce-l priveşte pe cetăţeanul albanez, acesta se numeşte Klaudio Aleksiu, are 28 de ani şi era stabilit în Windsor. El a fost găsit vinovat de viol şi condamnat la șase ani de închisoare.

„Fetelor le-a fost furată copilăria în cel mai crud mod de către prădători care le-au vizat pentru vulnerabilitatea lor. Datorită curajului lor, infractorii au fost aduși în fața justiției”, a declarat comisarul-șef detectiv Graeme Barr, citat în comunicatul Poliției Northumbria.