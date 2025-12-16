search
Marți, 16 Decembrie 2025
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii

Publicat:

Pantone este considerat autoritatea principală în materie de culori, datorită expertizei și credibilității sale. Compania a creat Sistemul de potrivire a culorilor (Pantone Matching System – PMS), care oferă fiecărei nuanțe un cod unic. Acest sistem permite o comunicare clară și uniformă despre culori, indiferent de domeniu sau context.

Explozie de culori pe un panou
Albul este culoarea anului 2026. Foto Pantone

În trecut, culori precum „roșu” sau „verde” puteau varia foarte mult în funcție de producători și de interpretările personale. Cu toate acestea, atunci când cineva solicită „Pantone 18-1750”, fabricile, designerii și tipografiile din întreaga lume au o modalitate standardizată de a potrivi exact acea nuanță. Având în vedere că Pantone a anunțat recent că Cloud Dancer (PANTONE 11-4201) este culoarea anului 2026, este timpul să dezvăluim ce culoare Pantone ți se potrivește cel mai bine, în funcție de luna de naștere, scrie publicația Parade, recomandând cititorilor să-și decoreze casa și spațțiul din  jurul lor în conformitate cu energia lor cosmică.

Ianuarie — Albastru clasic (Pantone 19-4052)

Persoanele născute în ianuarie apreciază simplitatea și stilurile clasice. Fie că sunt Capricorni ambițioși sau Vărsători obiectivi, această lună a nașterii este pragmatică și preferă designurile atemporale. Vor gravita spre o nuanță clasică de albastru, Pantone 19-4052. Explorează această nuanță și imaginează-ți decorul calm pe care îl poți crea, reflectând aura ta rezervată și liniștitoare .

Februarie — Ultra Violet (Pantone 18-3838)

Persoanele născute în februarie posedă o prezență de altă lume. Fie că ești un Vărsător inovator sau un Pești visător , ești atras de o culoare care întruchipează aura ta eterică. Ultra Violet, Pantone 18-3838, se transpune frumos și natural în design-urile, moda și multe altele.

Martie — Verdeață (Pantone 15-0343)

Persoanele născute în martie emană o energie vibrantă și plină de viață, cu o notă de misticism. Fie că sunt Pești eterici sau Berbeci pionieri , această lună natală își etalează sufletul. Culoarea verde, Pantone 15-0343, reflectă energia lor centrată pe inimă.

Aprilie — Coral viu (Pantone 16-1546)

Coralul viu, cunoscut sub numele de Pantone 16-1546, întruchipează esența celor născuți în aprilie. Similar acestei luni a nașterii, această nuanță vibrantă evocă sentimente de pasiune, instinct și poftă de viață . Fie că sunt Berbeci energici sau Tauri cu picioarele pe pământ, persoanele născute în aprilie sunt orice altceva decât indiferente.

Mai — Cuarț roz (Pantone 13-1520)

Cuarțul roz, desemnat ca Pantone 13-1520, este numit după cristalul emblematic cunoscut pentru proprietățile sale spirituale care întruchipează iubirea. Cei născuți în luna mai, fie că sunt Tauri senzuali sau Gemeni curioși, tind să posede un farmec captivant, dorințe profunde și un magnetism atrăgător, la fel ca această nuanță frumoasă.

Iunie — Serenitate (Pantone 15-3919)

Cei născuți în iunie sunt recunoscuți pentru înțelepciunea lor atemporală. Fie că sunt Gemeni intelectuali sau Raci intuitivi, această lună a nașterii întruchipează atât o minte, cât și o inimă deschisă. Această culoare - o nuanță calmă de albastru deschis, cu tonuri pastelate și ușor liliachii - plină de suflet, introspectivă, reflectă natura lor profundă și melancolică.

Citește și: Care este culoarea anului 2025 și ce semnificație are

Iulie — Viva Magenta (Pantone 18-1750)

Cei născuți în iulie sunt cunoscuți pentru personalitățile lor vibrante și încrezătoare și pentru calitățile lor de lider fermecătoare. Culoarea Viva Magenta (o nuanță vibrantă de roșu-purpuriu, aflată între roșu și fucsia), desemnată ca Pantone 18-1750, întruchipează perfect acest spirit. Fie că sunt Raci pasionați sau Lei dinamici, această nuanță reflectă entuziasmul lor pentru viață.

August — Galben iluminator (Pantone 13-0647)

Zilele de naștere din august sunt caracterizate de o vibranță bogată, similară cu galbenul iluminator al Pantone 13-0647. Această culoare strălucește puternic precum soarele, reflectând natura caldă și expresivă a celor născuți în această lună. Personalitatea lor îi face pe ceilalți să se simtă confortabil și îi încurajează pe toți să își îmbrățișeze sinele autentic. Fie că sunt Lei îndrăzneți sau Fecioare conștiente, această nuanță vibrantă întruchipează abordarea lor personală asupra vieții.

Septembrie — Marsala (Pantone 18-1438)

Cei născuți în septembrie posedă un stil rafinat și abilități de luare a deciziilor atente, la fel ca și culoarea Marsala, Pantone 18-1438 (o nuanță sofisticată de roșu-burgundiu, cu tonuri pământii, inspirată de vinul sicilian cu același nume - n.r.). Această nuanță simbolizează fiabilitatea și prezintă maturitate și structură. Fie că sunt Fecioare atente la detalii sau Balanțe diplomate, persoanele născute în septembrie vor aprecia această culoare.

Octombrie — Peach Fuzz (Pantone 13-1023)

Persoanele născute în octombrie sunt adesea caracterizate de natura lor relaxată și personalitățile afectuoase, ceea ce le face menținătoare ale păcii în viața fiecăruia. Culoarea Peach Fuzz, sau Pantone 13-1023, le întruchipează spiritul. Această nuanță reprezintă farmecul, grația și diplomația. Fie că sunt Balanțe sociabile sau Scorpioni perspicace , inteligența lor emoțională este reflectată clar în această culoare.

Citește și: Culoarea anului 2026, anunțată de Institutul Pantone. Ce simbolizează „Cloud Dancer”

Noiembrie — Very Peri (Pantone 17-3938)

Albastrul periwinkle, combinat cu o nuanță violet-roșie, creează culoarea Veri Peri. Pantone 17-3938 surprinde esența celor născuți în noiembrie , întruchipând energia spirituală, reverențioasă și regală. Persoanele născute în noiembrie sunt fie Scorpioni plini de suflet, fie Săgetători filosofici , căutând constant adevărul dincolo de suprafață.

Decembrie — Dansatorul norilor (Pantone 11-4201)

Dansatorul norilor (Cloude dancer) - o nuanță foarte deschisă de alb, cu o tentă subtilă, caldă, ușor lăptoasă - este Culoarea Anului 2026 și îi simbolizează pe cei născuți în decembrie. Această culoare întruchipează puritatea spirituală, curățenia și divinitatea. Fie că îi reprezintă pe Săgetătorii aventuroși sau pe Capricornii înțelepți, persoanele născute în această lună își mențin în mod constant cele mai înalte standarde morale și etice.

