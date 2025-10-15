Poți să-ți normalizezi glicemia și să previi diabetul fără să slăbești – ce arată un studiu revoluționar

Există o credință veche în prevenția diabetului: pierderea în greutate este cheia reducerii riscului. Dar un studiu recent publicat în Nature Medicine pune această idee sub semnul întrebării.

De zeci de ani, persoanelor diagnosticate cu prediabet – o afecțiune care afectează aproximativ unul din trei adulți, în funcție de vârstă – li se spune același lucru: mănâncă sănătos și pierde în greutate pentru a preveni diabetul.

Însă această strategie nu funcționează pentru toată lumea. Chiar și după două decenii de recomandări medicale constante, incidența diabetului continuă să crească la nivel global. Majoritatea persoanelor cu prediabet întâmpină dificultăți în atingerea obiectivelor de pierdere în greutate. Drept urmare, rămân descurajate și expuse unui risc crescut de diabet.

Descoperirile revoluționare ale cercetătorilor arată însă că prediabetul poate intra în remisie – cu glicemia revenind la valori normale – chiar și fără pierderea în greutate. Aproximativ una din patru persoane care participă la programe de intervenție bazate pe stil de viață își normalizează nivelul zahărului din sânge fără a slăbi. Mai mult, această remisie stabilă din punct de vedere al greutății protejează împotriva apariției diabetului viitor la fel de eficient ca remisia obținută prin slăbire.

Aceste rezultate ar putea schimba fundamental modul în care medicii tratează pacienții supraponderali sau obezi cu risc crescut de diabet. Rămâne însă o întrebare esențială: cum poate fi redus nivelul zahărului din sânge fără a slăbi, sau chiar în timp ce se ia în greutate?

Cum poate prediabetul să intre în remisie fără pierderea în greutate: rolul sănătății metabolice

Răspunsul stă în modul în care grăsimea este distribuită în corp. Nu toate tipurile de grăsime se comportă la fel.

Grăsimea viscerală, aflată adânc în abdomen și în jurul organelor interne, acționează ca un adevărat „sabotor metabolic”. Aceasta declanșează inflamații cronice care afectează acțiunea insulinei, hormonul responsabil de reglarea glicemiei. Atunci când insulina nu funcționează corespunzător, nivelul zahărului din sânge crește.

În schimb, grăsimea subcutanată, situată direct sub piele, poate fi benefică. Acest tip de țesut adipos produce hormoni care ajută insulina să acționeze mai eficient. Studiul arată că persoanele care își normalizează glicemia fără a slăbi rearanjează distribuția grăsimii, reducând-o la nivelul abdomenului profund și crescând-o subcutanat, chiar dacă greutatea totală rămâne aceeași.

Mai mult, cercetătorii au identificat un alt factor important: hormonii naturali, imitați de medicamentele noi pentru slăbit, precum Wegovy și Mounjaro, joacă un rol esențial în acest proces. Acești hormoni, în special GLP-1, ajută celulele beta pancreatice să elibereze insulină atunci când nivelul glicemiei crește.

Persoanele care reușesc să inverseze prediabetul fără a pierde în greutate par să îmbunătățească natural acest sistem hormonal, în timp ce suprimă alți hormoni care, în mod normal, cresc nivelul glucozei din sânge.

Prediabet: țintește redistribuția grăsimii, nu doar reducerea în greutate

Descoperirile studiului aduc vești încurajatoare: în loc să se concentreze exclusiv pe numărul de kilograme de pe cântar, persoanele cu prediabet pot urmări redistribuția grăsimii corporale prin alimentație și activitate fizică.

Cercetările arată că acizii grași polinesaturați, prezenți din belșug în dietele mediteraneene bogate în ulei de pește, măsline și nuci, pot ajuta la reducerea grăsimii abdominale viscerale. În același timp, antrenamentele de rezistență și de anduranță pot reduce grăsimea din jurul abdomenului, chiar și fără pierdere totală în greutate.

Aceasta nu înseamnă că pierderea în greutate nu mai este importantă – ea rămâne benefică pentru sănătatea generală și prevenția diabetului. Însă studiul sugerează că atingerea nivelurilor normale de zahăr din sânge, indiferent de schimbările în greutate, ar trebui să fie obiectivul principal în gestionarea prediabetului.

Prediabet și sănătatea metabolică: prevenție fără pierdere în greutate

Gestionarea prediabetului poate fi eficientă chiar și fără scădere în greutate, prin strategii care vizează sănătatea metabolică și echilibrul hormonal. Monitorizarea nivelului glicemiei, exercițiile fizice țintite și alimentația echilibrată contribuie la redistribuția grăsimii corporale și la reducerea riscului de progresie către diabet, oferind beneficii durabile pentru sănătatea generală.

Această abordare sustenabilă oferă soluții concrete pentru milioane de persoane care s-au confruntat cu dificultăți în a slăbi, schimbând modul în care profesioniștii din sănătate abordează prevenția diabetului. Accentul se mută de la simpla reducere a greutății la îmbunătățirea sănătății metabolice, demonstrând că prediabetul poate fi prevenit și gestionat eficient prin strategii personalizate și durabile.