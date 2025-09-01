Un videoclip recent postat pe TikTok de @instituteofhumananatomy a stârnit o adevărată furtună online. În doar câteva zile, milioane de oameni l-au vizionat, rămânând fascinați – și îngroziți – de modul în care grăsimea viscerală „înconjoară și atacă” organele interne.

În rândurile următoare vei descoperi ce este, de fapt, grăsimea viscerală (grăsimea abdominală) și de ce diferă de cea subcutanată (de sub piele), cum îți poate afecta inima, ficatul și intestinele, de ce reprezintă un pericol chiar și pentru persoanele care par slabe și, mai ales, ce poți face pentru a o reduce. Atenție: imaginile pot fi deranjante pentru unii spectatori!

Ce este grăsimea viscerală

Grăsimea viscerală nu este cea pe care o vezi când te uiți în oglindă. Ea nu se află sub piele, ci în interiorul cavității abdominale, strâns legată de ficat, stomac și intestine.

În videoclip, este explicat cum această grăsime devine un pericol real: afectează metabolismul, împiedică funcționarea normală a organelor și poate declanșa afecțiuni grave, de la diabet de tip 2 și hipertensiune arterială, până la boli cardiovasculare.

Vizualizarea impactului grăsimii viscerale

Videoclipul ne duce „în spatele scenei” pentru a arăta efectele grăsimii viscerale asupra organelor interne. Inima este acoperită de grăsime până aproape de a-i fi imposibil de distins forma, ficatul este infiltrat de grăsime, iar intestinul subțire este înconjurat de un strat gros și voluminos.

„Inima este greu de identificat, fiind acoperită de o cantitate considerabilă de grăsime viscerală; privită dinspre vârf, forma sa aproape că se pierde. Urmează plămânii: persoana în cauză a decedat din cauza unui cancer pulmonar – detaliile vor fi prezentate într-un videoclip separat. Chiar și ficatul era afectat de boală hepatică grasă, informație confirmată atât de istoricul medical al pacientului, cât și de faptul că acumularea de grăsime viscerală crește semnificativ riscurile asociate”, explică prezentatorul în clip.

El adaugă: „Grăsimea nu se află doar la exteriorul ficatului, ci pătrunde în interior și infiltrează celulele hepatice. Privind mai jos, spre abdomen, se poate observa cum grăsimea înconjoară intestinul subțire, iar epiplonul mare este foarte gros și voluminos”.

La final, scopul videoclipului devine evident: „De ce este important să evidențiem grăsimea viscerală? Pentru că există o legătură strânsă între aceasta și disfuncțiile metabolice, dar și multe alte afecțiuni. Când ne gândim la disfuncții metabolice, primul lucru care ne vine în minte este prediabetul sau diabetul de tip 2 în stadii avansate. Partea bună este că grăsimea viscerală poate fi redusă printr-o alimentație echilibrată și exerciții fizice regulate”.

Șoc și fascinație

Imaginile sunt tulburător de realiste. Chiar și cei care evită subiectele medicale au rămas cu gura căscată. Grăsimea invizibilă devine vizibilă și periculoasă pentru toți.

Organele sunt prezentate „îmbrățișate” de un strat de grăsime care, deși invizibil în viața de zi cu zi, lucrează activ împotriva sănătății.

Nu e doar pentru supraponderali

Specialiștii avertizează: poți fi „slab” la exterior și totuși să ai grăsime viscerală periculoasă. Stilul de viață sedentar și alimentația dezechilibrată sunt vinovații principali. Atenție însă că grăsimea viscerală este diferită de cea subcutanată.

Și în România, nutriționiștii avertizează asupra pericolelor grăsimii viscerale, chiar și în cazul persoanelor cu greutate normală. De exemplu, Andreea Popescu, nutriționist dietetician, subliniază că „nu poți să o simți sau să o vezi cu ușurință, dar efectele ei sunt concrete și adesea insidioase. Chiar și persoanele cu o greutate normală pot avea niveluri periculoase de grăsime viscerală dacă au o alimentație dezechilibrată sau un stil de viață sedentar”.

Lecția videoclipului viral

Așadar, nu te uita doar la cântar. Grăsimea viscerală se monitorizează prin controale medicale și prin atenție constantă la stilul de viață: dietă echilibrată, activitate fizică regulată și somn de calitate. Este singura cale de a preveni daunele ascunse.

Videoclipul viral nu este doar șocant, ci și educativ. Ne amintește că sănătatea nu se măsoară doar în kilograme sau centimetri de talie. Monitorizarea circumferinței taliei și a indicelui de masă corporală, alături de controale medicale periodice și obiceiuri sănătoase, poate ajuta la identificarea riscurilor și la prevenirea complicațiilor ascunse.

De ce a devenit viral

Grăsimea viscerală reprezintă un pericol ascuns pentru sănătatea ta, chiar dacă ai o greutate normală. Videoclipul viral de la @instituteofhumananatomy ne arată clar cum acest tip de grăsime atacă organele interne și contribuie la afecțiuni precum diabetul de tip 2, boli cardiovasculare și probleme hepatice. Monitorizarea stilului de viață, adoptarea unei alimentații echilibrate și exercițiile fizice regulate sunt esențiale pentru reducerea grăsimii viscerale. Urmărește videoclipul de pe TikTok și află cum poți proteja inima, ficatul și intestinele de efectele ascunse ale grăsimii viscerale.