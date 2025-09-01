search
Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe

0
0
Publicat:

Un videoclip recent postat pe TikTok de @instituteofhumananatomy a stârnit o adevărată furtună online. În doar câteva zile, milioane de oameni l-au vizionat, rămânând fascinați – și îngroziți – de modul în care grăsimea viscerală „înconjoară și atacă” organele interne.

În rândurile următoare vei descoperi ce este, de fapt, grăsimea viscerală (grăsimea abdominală) și de ce diferă de cea subcutanată (de sub piele), cum îți poate afecta inima, ficatul și intestinele, de ce reprezintă un pericol chiar și pentru persoanele care par slabe și, mai ales, ce poți face pentru a o reduce. Atenție: imaginile pot fi deranjante pentru unii spectatori!

Ce este grăsimea viscerală

Grăsimea viscerală nu este cea pe care o vezi când te uiți în oglindă. Ea nu se află sub piele, ci în interiorul cavității abdominale, strâns legată de ficat, stomac și intestine.

În videoclip, este explicat cum această grăsime devine un pericol real: afectează metabolismul, împiedică funcționarea normală a organelor și poate declanșa afecțiuni grave, de la diabet de tip 2 și hipertensiune arterială, până la boli cardiovasculare.

Grasime viscerală vs grasime subcutanată Foto WebMDms
Grasime viscerală vs grasime subcutanată Foto WebMD

Vizualizarea impactului grăsimii viscerale

Videoclipul ne duce „în spatele scenei” pentru a arăta efectele grăsimii viscerale asupra organelor interne. Inima este acoperită de grăsime până aproape de a-i fi imposibil de distins forma, ficatul este infiltrat de grăsime, iar intestinul subțire este înconjurat de un strat gros și voluminos.

„Inima este greu de identificat, fiind acoperită de o cantitate considerabilă de grăsime viscerală; privită dinspre vârf, forma sa aproape că se pierde. Urmează plămânii: persoana în cauză a decedat din cauza unui cancer pulmonar – detaliile vor fi prezentate într-un videoclip separat. Chiar și ficatul era afectat de boală hepatică grasă, informație confirmată atât de istoricul medical al pacientului, cât și de faptul că acumularea de grăsime viscerală crește semnificativ riscurile asociate”, explică prezentatorul în clip.

El adaugă: „Grăsimea nu se află doar la exteriorul ficatului, ci pătrunde în interior și infiltrează celulele hepatice. Privind mai jos, spre abdomen, se poate observa cum grăsimea înconjoară intestinul subțire, iar epiplonul mare este foarte gros și voluminos”.

Citește și: Cum să scapi de grăsimea abdominală fără exerciții: 6 metode surprinzător de eficiente

La final, scopul videoclipului devine evident: „De ce este important să evidențiem grăsimea viscerală? Pentru că există o legătură strânsă între aceasta și disfuncțiile metabolice, dar și multe alte afecțiuni. Când ne gândim la disfuncții metabolice, primul lucru care ne vine în minte este prediabetul sau diabetul de tip 2 în stadii avansate. Partea bună este că grăsimea viscerală poate fi redusă printr-o alimentație echilibrată și exerciții fizice regulate”.

Șoc și fascinație

Imaginile sunt tulburător de realiste. Chiar și cei care evită subiectele medicale au rămas cu gura căscată. Grăsimea invizibilă devine vizibilă și periculoasă pentru toți.

Organele sunt prezentate „îmbrățișate” de un strat de grăsime care, deși invizibil în viața de zi cu zi, lucrează activ împotriva sănătății.

Nu e doar pentru supraponderali

Specialiștii avertizează: poți fi „slab” la exterior și totuși să ai grăsime viscerală periculoasă. Stilul de viață sedentar și alimentația dezechilibrată sunt vinovații principali. Atenție însă că grăsimea viscerală este diferită de cea subcutanată.

Și în România, nutriționiștii avertizează asupra pericolelor grăsimii viscerale, chiar și în cazul persoanelor cu greutate normală. De exemplu, Andreea Popescu, nutriționist dietetician, subliniază că „nu poți să o simți sau să o vezi cu ușurință, dar efectele ei sunt concrete și adesea insidioase. Chiar și persoanele cu o greutate normală pot avea niveluri periculoase de grăsime viscerală dacă au o alimentație dezechilibrată sau un stil de viață sedentar”.

Lecția videoclipului viral

Așadar, nu te uita doar la cântar. Grăsimea viscerală se monitorizează prin controale medicale și prin atenție constantă la stilul de viață: dietă echilibrată, activitate fizică regulată și somn de calitate. Este singura cale de a preveni daunele ascunse.

Citește și: „Dieta care imită postul” sau „Postul de cinci zile” care topește grăsimea abdominală și te ajută să trăiești mult

Videoclipul viral nu este doar șocant, ci și educativ. Ne amintește că sănătatea nu se măsoară doar în kilograme sau centimetri de talie. Monitorizarea circumferinței taliei și a indicelui de masă corporală, alături de controale medicale periodice și obiceiuri sănătoase, poate ajuta la identificarea riscurilor și la prevenirea complicațiilor ascunse.

De ce a devenit viral

Grăsimea viscerală reprezintă un pericol ascuns pentru sănătatea ta, chiar dacă ai o greutate normală. Videoclipul viral de la @instituteofhumananatomy ne arată clar cum acest tip de grăsime atacă organele interne și contribuie la afecțiuni precum diabetul de tip 2, boli cardiovasculare și probleme hepatice. Monitorizarea stilului de viață, adoptarea unei alimentații echilibrate și exercițiile fizice regulate sunt esențiale pentru reducerea grăsimii viscerale. Urmărește videoclipul de pe TikTok și află cum poți proteja inima, ficatul și intestinele de efectele ascunse ale grăsimii viscerale.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului
digi24.ro
image
Putin a numit doi „vinovați” pentru „criza” din Ucraina. Liderul rus a răbufnit la summitul din China
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
gandul.ro
image
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
mediafax.ro
image
Șase zodii care trec prin transformări majore în viața personală. Devin favoritele astrelor în perioada următoare
fanatik.ro
image
Un livrator Glovo știe pe ce-a cheltuit 12.000 de lei un bucureștean, într-o singură zi. Ce comandă a avut de livrat
libertatea.ro
image
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
digi24.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
antena3.ro
image
O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
observatornews.ro
fără imagine
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
De unde vin dulciurile de la LIDL și Kaufland. Sunt produse în această țară și apoi distribuite în toată rețeaua de magazine
playtech.ro
image
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Ianis Hagi semnează, după ce a refuzat o ofertă din La Liga!
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, pentru prima oară în România, după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta nu a...
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Demisie în Guvernul Bolojan. Decizia a fost publicată deja în Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Decizie finală privind începerea școlii. Ce se întâmplă pe 8 septembrie
mediaflux.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”
click.ro
image
Imagini de senzație cu Eric Roberts la București! Marele actor, impresionat la cina cu românii: „Sunteți foarte calzi și primitori”
click.ro
image
Dezmăț total după terminarea filmărilor de la Insula Iubirii! Ispitele s-au „combinat” între ele mai ceva ca în show-urile matrimoniale. Cum s-au terminat poveștile
click.ro
Mahra French Montana jpg
Prințesa neglijată din Dubai s-a logodit cu un rapper celebru, după ce i-a cerut soțului divorțul pe Instagram
okmagazine.ro
Regina Camilla foto Profimedia jpg
Regina care a fost atacată de un străin în tren. S-a apărat cu pantoful cu toc!
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”

OK! Magazine

image
Prințul Harry mărturisește că toată viața sa va regreta ultima discuție pe care a avut-o cu mama sa

Click! Pentru femei

image
Regina care a fost atacată de un străin în tren. S-a apărat cu pantoful cu toc!

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă