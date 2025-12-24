Irineu Darău, primul mesaj ca ministru: „Cineva care duce o companie de stat spre faliment va trebui să plece sau să plătească”

La doar o zi după ce a depus jurământul pentru funcția de ministru al Economiei, Irineu Darău (USR) a prezentat planurile pe care le are pentru minister și a tras un semnal clar către managerii companiilor de stat: performanța va fi criteriul principal, iar cine nu o respectă va răspunde.

Într-un interviu acordat RFI, Darău a subliniat că va continua reformele inițiate de predecesorul său, Radu Miruță. „Nu am fost niciodată un om confortabil și nu am fost niciodată un om care să facă lucruri pentru el sau pentru viitorul lui politic. Eu voi face ceea ce este corect și este bine să fac. Consider că ceea ce a început Radu Miruță a fost o cale foarte corectă”, a declarat ministrul, potrivit News.ro.

Performanță de sus până jos și obiective măsurabile

Noul ministru a precizat că va aplica principiul performanței în toate companiile de stat din România: „Companiile de stat trebuie să funcționeze pe bază de performanță de sus până jos. Și acest principiu, bineînțeles, că-l voi continua și voi încerca să-l aplicăm la toate companiile de stat din România”.

Irineu Darău a subliniat că va stabili criterii clare de performanță și va respecta termenele impuse de AMEPIP, dar și regulile de guvernanță corporativă. „Vin etape importante, avem obligații legate de guvernanța corporativă, avem termene limită de la AMEPIP, va trebui să le respectăm. Știți acel principiu, «Omul potrivit la locul potrivit», dar și cu obiective măsurabile, astfel încât să poată răspunde, dacă nu le îndeplinește. Mai spun un lucru aici, mă voi baza foarte mult pe echipă”, a explicat Darău.

Avertisment pentru managerii companiilor de stat

Referitor la cei care gestionează companiile statului fără rezultate, ministrul a fost foarte ferm: „Cineva care duce, spre exemplu, o companie de stat spre faliment nu are nicio scuză. Cred că se vor găsi metode pentru ca cei care nu au nicio scuză să plece sau să plătească”, a conchis Irineu Darău.

