 Obiceiul de dimineață care ar putea crește riscul unui tip de cancer. Avertismentul unui oncolog | adevarul.ro
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Obiceiul de dimineață care ar putea crește riscul unui tip de cancer. Avertismentul unui oncolog

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Cafeaua și ceaiul sunt asociate cu numeroase beneficii pentru sănătate, inclusiv cu un risc mai scăzut pentru anumite tipuri de cancer. Totuși, un medic oncolog atrage atenția că modul în care sunt consumate poate face diferența.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Dr. Mark Ashamalla, șeful secției de oncologie radioterapeutică din cadrul Episcopal Health Services, recomandă ca oamenii să lase cafeaua sau ceaiul să se răcească câteva minute înainte de a le bea. Consumul repetat de băuturi foarte fierbinți poate afecta esofagul și este asociat cu un risc mai mare de cancer esofagian, notează publicația Parade

Băuturile foarte fierbinți pot afecta esofagul

Potrivit medicului, lichidele consumate la temperaturi foarte ridicate pot irita sau răni mucoasa esofagului, tubul care transportă alimentele și lichidele din gură în stomac.

„Când esofagul este expus în mod repetat la lichide foarte fierbinți, căldura poate provoca iritație continuă, inflamație și cicluri repetate de leziune și vindecare”, explică dr. Ashamalla.

În timp, aceste leziuni termice pot modifica celulele care căptușesc esofagul și au fost asociate cu un risc crescut de carcinom scuamos esofagian, unul dintre principalele tipuri de cancer esofagian.

Cât de fierbinte este „prea fierbinte”

Medicul amintește că Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) consideră „foarte fierbinți” băuturile consumate la temperaturi de peste 65°C și le clasifică drept „probabil cancerigene pentru oameni”.

Cum puțini oameni își măsoară temperatura cafelei cu un termometru, oncologul recomandă un test simplu: luați o înghițitură foarte mică. Dacă băutura vă arde gura sau este dureroasă la înghițire, înseamnă că este prea fierbinte.

„Lăsarea cafelei sau a ceaiului să se răcească câteva minute este o modalitate simplă de a reduce riscul”, spune specialistul.

Ce se întâmplă când esofagul este afectat

Inflamarea mucoasei esofagului poartă numele de esofagită și poate provoca arsuri, durere în piept, dificultăți la înghițire sau senzația că alimentele rămân blocate în gât.

Dacă inflamația persistă, pot apărea ulcerații, sângerări, cicatrici sau îngustarea esofagului.

În plus, ciclurile repetate de leziune și reparare a țesutului pot crea condiții favorabile apariției modificărilor celulare care cresc riscul de cancer.

Alți factori care cresc riscul de cancer esofagian

Consumul de băuturi foarte fierbinți nu este singurul factor de risc. Potrivit medicului, alcoolul și fumatul, în special atunci când sunt asociate, cresc semnificativ riscul de cancer esofagian.

De asemenea, boala de reflux gastroesofagian (GERD), netratată, poate provoca inflamații cronice ale esofagului și poate duce la apariția esofagului Barrett, o afecțiune care crește riscul de adenocarcinom esofagian.

Printre simptomele refluxului gastroesofagian se numără arsurile la stomac, regurgitarea conținutului gastric, durerea în partea superioară a abdomenului sau în piept, dificultățile la înghițire și senzația de nod în gât.

Cafeaua rămâne benefică, dacă este consumată corect

Numeroase studii au arătat că atât cafeaua, cât și ceaiul conțin polifenoli cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, care pot contribui la reducerea riscului unor tipuri de cancer.

Specialiștii subliniază însă că, pentru a beneficia de aceste efecte protectoare, băuturile nu trebuie consumate imediat după preparare, când temperatura lor este foarte ridicată. Un simplu răgaz de câteva minute înainte de prima înghițitură poate proteja esofagul fără a diminua beneficiile cafelei sau ceaiului.

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