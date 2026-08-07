„Limonada de deparazitare”, rețeta mănăstirească devenită virală. Ce spun medicii despre efectele ei

Rețeta unei limonade de deparazitare recomandate de părintele Dimitrie de la Mănăstirea Antim-Troianu a devenit virală și este promovată drept un remediu naturist pentru sănătatea digestivă. Medicii avertizează, însă, că băutura, deși conține plante cu proprietăți benefice, nu poate trata infecțiile parazitare și nu trebuie să înlocuiască tratamentul prescris în urma unui diagnostic de specialitate.

Interesul pentru remediile naturiste și rețetele mănăstirești rămâne ridicat, iar una dintre cele mai populare este limonada de deparazitare recomandată de părintele Dimitrie, starețul Mănăstirii Antim-Troianu din județul Vâlcea. Preparatul este realizat din plante și condimente și este prezentat drept un sprijin pentru sănătatea digestivă și pentru buna funcționare a organismului.

Ce conține limonada de deparazitare

În cadrul unei emisiuni la Trinitas TV, părintele Dimitrie a prezentat rețeta unei limonade preparate din plante și condimente utilizate în mod tradițional în fitoterapie pentru susținerea sănătății digestive.

Băutura este preparată din cuișoare, pelin, propolis, lămâie și ghimbir, la care se adaugă anason, scorțișoară, mentă și frunze de nuc. Pe lângă gustul aromat, limonada este promovată și ca un mijloc de hidratare.

Potrivit susținătorilor acestui remediu, combinația de plante poate contribui la menținerea echilibrului florei intestinale și la susținerea digestiei. Beneficiile atribuite preparatului provin însă în principal din tradiția populară și din utilizarea îndelungată a acestor ingrediente în fitoterapie.

Ce spun medicii despre efectele ei

Medicii atrag, însă, atenția că infecțiile cu paraziți intestinali reprezintă afecțiuni medicale care necesită diagnostic de laborator și tratament specific, iar remediile naturiste nu pot înlocui terapia recomandată de specialiști.

Infecțiile cu paraziți intestinali sunt mai frecvente decât s-ar putea crede și apar, de cele mai multe ori, în urma consumului de apă sau alimente contaminate. Printre cei mai întâlniți paraziți se numără Giardia lamblia, limbricii (Ascaris lumbricoides) și oxiurii (Enterobius vermicularis). Simptomele diferă în funcție de tipul infestării și pot include dureri abdominale, balonare, tulburări digestive, oboseală, pierdere în greutate sau mâncărimi în zona anală.

Dr. Alexandru Nechifor, medic specialist în medicină internă, subliniază că tratamentul trebuie stabilit doar după investigații de laborator.

„Infecțiile cu paraziți intestinali – precum Giardia lamblia, limbricii (Ascaris lumbricoides) sau oxiurii (Enterobius vermicularis) – reprezintă afecțiuni medicale concrete, ale căror diagnostice și tratamente trebuie fundamentate pe dovezi științifice și pe investigații de laborator. Substanțele antiparazitare de sinteză (albendazol, mebendazol, metronidazol) sunt formulate pentru a întrerupe procesele metabolice ale paraziților, distrugând eficient atât formele adulte, cât și chisturile sau ouăle. Spre deosebire de acestea, remediile naturiste pe bază de cuișoare, pelin, propolis, ghimbir sau frunze de nuc pot avea cel mult efecte digestive sau antiseptice ușoare, dar nu au demonstrat prin studii clinice capacitatea de a eradica complet o infecție parazitară activă”, explică medicul Alexandru Nechifor pentru „Adevărul”.

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Automedicația poate avea consecințe serioase

Specialistul avertizează că înlocuirea tratamentului medicamentos cu preparate naturiste poate întârzia vindecarea și poate favoriza apariția complicațiilor.

„Înlocuirea tratamentului alopat cu preparate empirice prezintă riscuri clinice majore. Plante precum pelinul (Artemisia absinthium) sau frunzele de nuc conțin compuși activi (precum tuiona) care, consumați necontrolat, au potențial toxic pentru ficat și sistemul nervos. De asemenea, amânarea terapiei farmacologice adecvate poate duce la cronicizarea infecției, cauzând malabsorbție nutrițională, anemie, scădere în greutate și complicații digestive pe termen lung”, avertizează medicul Alexandru Nechifor.

Cum pot fi prevenite infecțiile cu paraziți intestinali

Potrivit medicului, prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva parazitozelor intestinale și presupune respectarea unor reguli simple de igienă.

„Reducerea riscului de infectare depinde exclusiv de întreruperea căilor de transmitere fecal-orală prin măsuri stricte de igienă:

1. Igienă riguroasă a mâinilor: Spălarea frecventă cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde, în special înainte de masă, după utilizarea toaletei și după contactul cu solul sau animalele.

2. Siguranța apei și alimentelor: Consumul de apă din surse sigure și spălarea temeinică sub jet de apă a legumelor și fructelor consumate crude.

3. Tratament termic adecvat: Prepararea corespunzătoare a cărnii și a mâncărurilor.

4. Igienizarea locuinței: Spălarea la temperaturi înalte a lenjeriei de pat și a hainelor, alături de deparazitarea periodică a animalelor de companie.”

„Remediile naturiste nu substituie tratamentul medicamentos”

În concluzie, medicul spune că băuturile naturiste pot avea cel mult un rol complementar, dar nu trebuie considerate tratamente împotriva paraziților intestinali.

„În concluzie, băuturile naturiste pot fi consumate cel mult ca adjuvante de hidratare, dar nu pot substitui tratamentul medicamentos. La apariția simptomelor digestive, recomandarea fermă este efectuarea analizei de laborator (examen coproparazitologic, antigen Giardia etc.) și urmarea strictă a schemelor terapeutice prescrise de medic”, transmite dr. Alexandru Nechifor, medic specialist în medicină internă.