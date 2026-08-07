 „Limonada de deparazitare”, rețeta mănăstirească devenită virală. Ce spun medicii despre efectele ei | adevarul.ro
search
Vineri, 7 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Limonada de deparazitare”, rețeta mănăstirească devenită virală. Ce spun medicii despre efectele ei

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Rețeta unei limonade de deparazitare recomandate de părintele Dimitrie de la Mănăstirea Antim-Troianu a devenit virală și este promovată drept un remediu naturist pentru sănătatea digestivă. Medicii avertizează, însă, că băutura, deși conține plante cu proprietăți benefice, nu poate trata infecțiile parazitare și nu trebuie să înlocuiască tratamentul prescris în urma unui diagnostic de specialitate.

Limonada de deparazitare, rețeta mănăstirească tot mai populară Foto: captură video Trinitas TV
Limonada de deparazitare, rețeta mănăstirească tot mai populară Foto: captură video Trinitas TV

Interesul pentru remediile naturiste și rețetele mănăstirești rămâne ridicat, iar una dintre cele mai populare este limonada de deparazitare recomandată de părintele Dimitrie, starețul Mănăstirii Antim-Troianu din județul Vâlcea. Preparatul este realizat din plante și condimente și este prezentat drept un sprijin pentru sănătatea digestivă și pentru buna funcționare a organismului. 

Ce conține limonada de deparazitare

În cadrul unei emisiuni la Trinitas TV, părintele Dimitrie a prezentat rețeta unei limonade preparate din plante și condimente utilizate în mod tradițional în fitoterapie pentru susținerea sănătății digestive.

Băutura este preparată din cuișoare, pelin, propolis, lămâie și ghimbir, la care se adaugă anason, scorțișoară, mentă și frunze de nuc. Pe lângă gustul aromat, limonada este promovată și ca un mijloc de hidratare.

Potrivit susținătorilor acestui remediu, combinația de plante poate contribui la menținerea echilibrului florei intestinale și la susținerea digestiei. Beneficiile atribuite preparatului provin însă în principal din tradiția populară și din utilizarea îndelungată a acestor ingrediente în fitoterapie.

Ce spun medicii despre efectele ei

Medicii atrag, însă, atenția că infecțiile cu paraziți intestinali reprezintă afecțiuni medicale care necesită diagnostic de laborator și tratament specific, iar remediile naturiste nu pot înlocui terapia recomandată de specialiști.

Infecțiile cu paraziți intestinali sunt mai frecvente decât s-ar putea crede și apar, de cele mai multe ori, în urma consumului de apă sau alimente contaminate. Printre cei mai întâlniți paraziți se numără Giardia lamblia, limbricii (Ascaris lumbricoides) și oxiurii (Enterobius vermicularis). Simptomele diferă în funcție de tipul infestării și pot include dureri abdominale, balonare, tulburări digestive, oboseală, pierdere în greutate sau mâncărimi în zona anală.

Dr. Alexandru Nechifor, medic specialist în medicină internă, subliniază că tratamentul trebuie stabilit doar după investigații de laborator.

„Infecțiile cu paraziți intestinali – precum Giardia lamblia, limbricii (Ascaris lumbricoides) sau oxiurii (Enterobius vermicularis) – reprezintă afecțiuni medicale concrete, ale căror diagnostice și tratamente trebuie fundamentate pe dovezi științifice și pe investigații de laborator. Substanțele antiparazitare de sinteză (albendazol, mebendazol, metronidazol) sunt formulate pentru a întrerupe procesele metabolice ale paraziților, distrugând eficient atât formele adulte, cât și chisturile sau ouăle. Spre deosebire de acestea, remediile naturiste pe bază de cuișoare, pelin, propolis, ghimbir sau frunze de nuc pot avea cel mult efecte digestive sau antiseptice ușoare, dar nu au demonstrat prin studii clinice capacitatea de a eradica complet o infecție parazitară activă”, explică medicul Alexandru Nechifor pentru „Adevărul”.

Băutura care place creierului și este recomandată de medicul Vlad Ciurea. „Desface vasele cerebrale și previne AVC-ul”

Automedicația poate avea consecințe serioase

Specialistul avertizează că înlocuirea tratamentului medicamentos cu preparate naturiste poate întârzia vindecarea și poate favoriza apariția complicațiilor.

„Înlocuirea tratamentului alopat cu preparate empirice prezintă riscuri clinice majore. Plante precum pelinul (Artemisia absinthium) sau frunzele de nuc conțin compuși activi (precum tuiona) care, consumați necontrolat, au potențial toxic pentru ficat și sistemul nervos. De asemenea, amânarea terapiei farmacologice adecvate poate duce la cronicizarea infecției, cauzând malabsorbție nutrițională, anemie, scădere în greutate și complicații digestive pe termen lung”, avertizează medicul Alexandru Nechifor.

Cum pot fi prevenite infecțiile cu paraziți intestinali

Potrivit medicului, prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva parazitozelor intestinale și presupune respectarea unor reguli simple de igienă.

„Reducerea riscului de infectare depinde exclusiv de întreruperea căilor de transmitere fecal-orală prin măsuri stricte de igienă:

1. Igienă riguroasă a mâinilor: Spălarea frecventă cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde, în special înainte de masă, după utilizarea toaletei și după contactul cu solul sau animalele.

2. Siguranța apei și alimentelor: Consumul de apă din surse sigure și spălarea temeinică sub jet de apă a legumelor și fructelor consumate crude.

3. Tratament termic adecvat: Prepararea corespunzătoare a cărnii și a mâncărurilor.

4. Igienizarea locuinței: Spălarea la temperaturi înalte a lenjeriei de pat și a hainelor, alături de deparazitarea periodică a animalelor de companie.”

„Remediile naturiste nu substituie tratamentul medicamentos”

În concluzie, medicul spune că băuturile naturiste pot avea cel mult un rol complementar, dar nu trebuie considerate tratamente împotriva paraziților intestinali.

„În concluzie, băuturile naturiste pot fi consumate cel mult ca adjuvante de hidratare, dar nu pot substitui tratamentul medicamentos. La apariția simptomelor digestive, recomandarea fermă este efectuarea analizei de laborator (examen coproparazitologic, antigen Giardia etc.) și urmarea strictă a schemelor terapeutice prescrise de medic”, transmite dr. Alexandru Nechifor, medic specialist în medicină internă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
digi24.ro
image
A început să plouă în Austria, apele Dunării ar urma să crească zilele următoare și în România
stirileprotv.ro
image
Un politician de top din Libia a dat în judecată Poliția de Frontieră din România după ce SRI l-a declarat, oficial, terorist ISIS
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv
fanatik.ro
image
Mall-ul de plante din București are cinci niveluri cu peste 1.200 de soiuri, ghivece inteligente și un mesteacăn artificial care costă cât un apartament
libertatea.ro
image
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
digi24.ro
image
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, cu o zi înainte de nuntă: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
Șoc în Superliga României: jucător suspendat pentru dopaj. Ce s-a întâmplat
click.ro
image
Șefa ANM anunță un nou val de caniculă și furtuni pentru săptămâna viitoare: „Ploile nu vor putea compensa seceta pedologică”
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici vine în România. Se fac angajări
observatornews.ro
image
Episodul extrem din dosarul lui Cătălin Avramescu, cercetat de DIICOT: 'A plecat în pădure cu o
cancan.ro
image
Românii plătesc cele mai mari contribuții la pensie, dar au printre cele mai mici pensii în UE. De ce?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
prosport.ro
image
Orașele din România unde aerul condiționat consumă cel mai mult. Canicula îți poate dubla factura la curent
playtech.ro
image
Dinamo, lovitura de ultimă oră a lui Adrian Mazilu. „A semnat!”
fanatik.ro
image
Urmează un nou val de furtuni violente: Ce zone sunt vizate și de ce se întâmpla mereu asta după perioadele de caniculă. Explicațiile ANM
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Pep Guardiola l-a sunat pe Rodri și l-a convins să semneze
digisport.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de lux pe Riviera Franceză. Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de fiica lui Ion Țiriac
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul şoc al zilei! Puţini ştiau că are cancer
romaniatv.net
image
Trump și-a găsit înlocuitor! Numele spus în privat donatorilor pentru viitoarele alegeri din 2028
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”
click.ro
image
Momente de panică pentru Carmen Șerban. Mașina vedetei a căzut în craterul din zona Eroilor: „M-am speriat foarte tare”
click.ro
image
Cum a slăbit Mihail Pautov 10 kilograme după ce a aflat că are prediabet: „Fără diete absurde”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Prințesa Diana sursa foto Profimedia jpg
În dormitor cu Prințesa Diana: „Pasiunea ei m-a devorat. Am plecat epuizat. Era romantică, tandră și posesivă”, dezvăluie un fost amant
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”

OK! Magazine

image
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere