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Limonada neagră, băutura răcoritoare a verii care ajută organismul să elimine toxinele și sprijină digestia

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Limonada este printre cele mai populare băuturi ale verii datorită efectului său răcoritor și gustului plăcut. În ultimii ani, o variantă mai puțin obișnuită a atras atenția consumatorilor: limonada neagră, obținută prin adăugarea de cărbune activ în rețeta clasică.

Băutura cu cărbune medicinal
Limonadă neagră Foto: Shuterstock

Culoarea intensă a băuturii este dată exclusiv de cărbunele activ, fără ca gustul specific al lămâii să fie modificat semnificativ. Susținătorii acestei băuturi afirmă că aceasta poate contribui la eliminarea toxinelor din organism, la susținerea funcției hepatice și la reducerea nivelului colesterolului.

De asemenea, limonada neagră este asociată cu ameliorarea unor probleme digestive precum balonarea, acumularea de gaze și aerofagia – fenomenul de înghițire involuntară a aerului în timpul meselor. Unele persoane consideră că aceasta poate avea efecte benefice și asupra aspectului pielii, potrivit sd.rs.

Potrivit informațiilor vehiculate despre proprietățile cărbunelui activ, acesta ar contribui la reglarea funcționării tractului digestiv și la stimularea metabolismului, efecte care ar putea favoriza procesul de pierdere în greutate.

Cărbunele activ este obținut prin procesarea termică a unor materiale vegetale, inclusiv diferite tipuri de lemn sau coji de cocos, și este cunoscut pentru proprietățile sale absorbante. Tocmai această capacitate de absorbție stă la baza utilizării sale în diverse situații medicale și alimentare.

Cum se prepară limonada neagră

Pentru prepararea băuturii sunt necesare următoarele ingrediente: sucul de la o jumătate de lămâie sau de lime; un pahar de apă minerală sau apă de cocos; o jumătate de linguriță de cărbune activ sub formă de pudră.

Sucul de lămâie și cărbunele activ se adaugă în apă și se amestecă bine până la omogenizare, după care băutura poate fi consumată.

Atenție la interacțiunea cu medicamentele

Specialiștii atrag atenția cărbunele activ poate reduce absorbția și eficiența anumitor medicamente administrate oral. Din acest motiv, persoanele aflate sub tratament medicamentos ar trebui să lase un interval de cel puțin două ore între administrarea medicamentelor și consumul de limonadă neagră.

În ceea ce privește frecvența consumului, recomandările vehiculate pentru această băutură indică un consum ocazional, de aproximativ o dată pe săptămână, evitându-se utilizarea mai frecventă.

Totodată, este important de menționat că multe dintre beneficiile atribuite limonadei negre și cărbunelui activ în alimentația curentă nu sunt susținute de dovezi științifice solide privind detoxifierea organismului sau accelerarea procesului de slăbire, motiv pentru care persoanele cu afecțiuni medicale sau aflate sub tratament ar trebui să solicite sfatul medicului înainte de consumul regulat al acestei băuturi.

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