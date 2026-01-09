Perioada de după sărbătorile de iarnă este aproape la fel de aglomerată ca cea dinaintea lor, iar acest lucru este valabil pentru oamenii de rând și chiar și pentru vedete precum Jennifer Garner. Tocmai de aceea, actrița a împărtășit ce gătește când vrea un mic dejun simplu, nutritiv și ușor de pregătit: mini-omlete la cuptor.

Aceste gustări sunt bogate în proteine, pot fi pregătite în avans și consumate rapid, fie ca mic dejun, fie ca gustare. Rețeta combină ingrediente sănătoase precum brânza cottage cremoasă, mozzarella topită și legume colorate: ardei gras roșu și spanac.

Pe lângă faptul că sunt ușor de preparat și de depozitat, aceste „egg bites” sunt extrem de versatile. Pot fi adaptate în funcție de preferințe, prin adăugarea unor ingrediente precum ceapă caramelizată, cârnați de curcan sau legume.

Ingrediente:

- 3 albușuri de ou (sau 3 ouă întregi)

- 1 măsură de brânză cottage

- 1 măsură de brânză mozzarella rasă

- Sare + piper după gust

- ¼ cană de ardei roșu prăjit sau crud tăiat cubulețe

- ¼ cană de spanac tocat mărunt

- Ulei

Mod de preparare

Prepararea începe prin preîncălzirea cuptorului la 175 de grade Celsius și ungerea unei forme din silicon pentru brioșe. Actrița Jennifer Garner spune că, până ajunge cuptorul la temperatura ideală, toacă mărunt ardeiul roșu – copt sau crud – și spanacul. Apoi, cu ajutorul unui mixer de mână, combină ouăle, brânza cottage și mozzarella rasă. Deși rețeta originală folosește doar albușuri, actrița preferă o combinație de ouă întregi și albușuri lichide.

Amestecul este mixat aproximativ un minut, până devine aerat. „Bulele sunt prietenele tale”, spune Garner, explicând că textura pufoasă a preparatului depinde de aerarea compoziției.

Legumele sunt distribuite în forme, peste care se toarnă amestecul de ouă, cottage și mozzarella, apoi se condimentează cu sare, piper și puțină brânză suplimentară.

Un truc esențial este coacerea la bain-marie: forma de brioșe este așezată într-o tavă mai mare, umplută pe jumătate cu apă fierbinte, pentru a obține o textură fină și cremoasă. Preparatul se coace timp de 30–35 de minute, iar la final este rumenit ușor timp de două minute, pentru o crustă aurie.

După câteva minute de răcire, mini-omletele pot fi consumate imediat sau păstrate la frigider, fiind ideale pentru diminețile aglomerate.