Concediere colectivă la Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte. Câți angajați își vor pierde locul de muncă

Combinatul Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte din România, a notificat oficial sindicatul cu privire la inițierea unui plan de concedieri colective.

Sindicatul de la Combinatul Azomureș a confirmat că a început consultarea demarată de angajator, odată cu informarea oficială a unui plan de concediere colectivă. Potrivit legislației în vigoare, este nevoie de o perioadă de consultare de 45 de zile cu sindicatul, înainte ca reducerile de personal să devină efective, potrivit Digi24.

„Sindicatul nostru va folosi această perioadă pentru a identifica soluții reale și pentru a evita destrămarea treptată a unei platforme industriale strategice. Prelungirea discuțiilor pentru achiziția Azomureș, care durează deja de mai bine de un an, a dus platforma într-o poziție foarte vulnerabilă. Angajații Azomureș și cei ai companiilor contractoare, aproximativ 2.500 de salariați, își vor pierde locurile de muncă dacă autoritățile nu găsesc o soluție corectă pentru ca producția de îngrășăminte să continue în România. Exemple din trecut arată că amânarea unei decizii poate crea efecte ireversibile, iar în cazul Azomureș poate duce la închiderea completă a companiei, cu efecte devastatoare pentru agricultura românească și pentru bugetul de stat”, a transmis sindicatul.

Sindicatul solicită o decizie rapidă la nivel guvernamental privind viitorul companiei, astfel încât procesul de achiziție să nu rămână în proceduri fără rezultat și un cadru predictibil, care să păstreze opțiunea de repornire și să protejeze locurile de muncă.

„Dacă în următoarele săptămâni nu există o decizie clară și un mandat clar care să permită acțiune, vom ajunge la concedieri și la pierderea oamenilor și contractorilor, fără de care fabrica nu mai poate reporni. După acest punct, repornirea devine mult mai dificilă și mai costisitoare”, avertizează reprezentanții angajaților.

În luna februarie, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație a companiei Ameropa Grains România, care deține combinatul Azomureș, în prezența conducerii Romgaz.

Discuțiile au vizat analiza stadiului dialogului dintre Romgaz, deținută majoritar de statul român, și Ameropa, în contextul unei posibile tranzacții de preluare a complexului industrial.

Statul vrea să preia combinatul

În ultimul an, Azomureș a purtat discuții cu Romgaz privind o posibilă achiziție a platformei industriale. Azomureș SA este cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România și unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. Compania, parte a grupului elvețian Ameropa, a anunţat pe 12 ianuarie intenţia de a plasa în şomaj tehnic aproximativ 600 de angajaţi, pe fondul incertitudinii prelungite date de aprovizionarea pe termen lung cu gaze naturale.

Compania semnala că Romgaz nu a depus până la acel moment o ofertă de preluare a combinatului. În replică, Romgaz a transmis că a informat Azomureș în legătură cu intervalul de preț propus pentru achiziția activelor și a subliniat că o eventuală ofertă angajantă va fi formulată doar după finalizarea analizelor tehnice, financiare, juridice și de mediu (due diligence).

„Tranzacțiile complexe precum achiziția activelor Azomureș trebuie negociate și fundamentate de Romgaz conform procedurilor corporative și legislației aplicabile, înainte de supunerea unei astfel de tranzacții spre aprobarea organelor corporative competente”, transmitea compania