search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ungaria a returnat blindatele, dar a păstrat banii și aurul. Scandalul „jafului la lumina zilei” ajunge pe masa Ursulei von der Leyen

0
0
Publicat:

Un grup de 35 de membri ai Parlamentul European i-au trimis o scrisoare președintei Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, cerându-i să se asigure că Ungaria va suporta consecințe pentru confiscarea unor fonduri aparținând băncii ucrainene Oschadbank și pentru reținerea unor cetățeni ucraineni care transportau aceste valori.

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

Potrivit ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, șapte paznici ucraineni care transportau numerar și aur aparținând Oschadbank au fost reținuți în Ungaria, iar bunurile au fost confiscate.

Sybiha le-a mulțumit eurodeputaților pentru „poziția lor clară față de banditismul Ungariei”.

„O astfel de declarație fermă reflectă o poziție europeană principială în apărarea statului de drept și a valorilor noastre comune”, a transmis ministrul ucrainean.

Eurodeputații acuză acțiuni ilegale

În scrisoarea adresată șefei Comisiei Europene, europarlamentarii își exprimă „profunda îngrijorare față de acțiunile intolerabile, ilegale și provocatoare ale guvernului ungar”.

„Considerăm acest act scandalos și ostil împotriva Ucrainei – care în prezent se opune agresiunii rusești și apără valorile europene – drept o încălcare a relațiilor de bună vecinătate. Astfel de acțiuni aruncă o umbră negativă asupra întregii Uniuni Europene, deoarece nu respectă procedurile vamale ale UE și reglementările internaționale de transport”, se arată în document, citat de presa ucraineană.

Eurodeputații critică și inițiativa partidului de guvernământ din Ungaria, Fidesz, care ar fi propus un proiect de lege pentru legalizarea retroactivă a confiscării activelor ucrainene.

Potrivit semnatarilor scrisorii, acțiunea „nu poate fi descrisă decât ca un jaf la lumina zilei”.

Aceștia cer Comisiei Europene să intervină pentru returnarea banilor și a aurului confiscate și să analizeze acțiunile guvernului ungar, despre care spun că reprezintă „o degradare suplimentară a statului de drept”.

Vehiculele au fost returnate, dar nu și banii

Autoritățile de la Budapesta au returnat Ucrainei, pe 12 martie, două vehicule blindate folosite pentru transportul valorilor, însă au păstrat numerarul și aurul în valoare totală de aproximativ 82 de milioane de dolari.

Potrivit autorităților ucrainene, transportul includea aproximativ 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și nouă kilograme de aur.

Ungaria susține că a deschis o anchetă privind o posibilă spălare de bani, în timp ce Kievul acuză un furt calificat.

Tensiuni tot mai mari între Kiev și Budapesta

Relațiile dintre cele două țări erau deja tensionate din cauza poziției premierului ungar Viktor Orbán, considerat apropiat de Vladimir Putin.

Situația s-a agravat după ce autoritățile ungare au reținut șapte cetățeni ucraineni implicați în transportul valorilor.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a calificat incidentul drept „banditism”, iar Banca Națională a Ucrainei a acuzat Ungaria de „șantaj internațional”.

Kievul susține că angajații băncii efectuau un transfer legitim și că au fost transformați în „ostatici” pentru a exercita presiuni asupra Ucrainei în legătură cu livrările de petrol.

Cei șapte ucraineni au fost ulterior expulzați în Ucraina, însă banii și aurul rămân în continuare sub sechestru în Ungaria.

Oschadbank a anunțat că transportul a fost realizat legal și că va folosi toate mijloacele juridice pentru a recupera fondurile confiscate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
gandul.ro
image
16 locomotive și 20 de rame electrice pentru România. Ministerul Transporturilor a obținut finanțarea
mediafax.ro
image
Ce echipă de fotbal l-a scos în stradă pe Ilie Bolojan. Premierul a sărbătorit reușita roș-albaștrilor
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde mamei premierului Ilie Bolojan: „Să vi-l pârăsc pe mititel: i-a jefuit pe craioveni de peste 50 mil.”
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Tehnologia sofisticată a rezolvat un caz vechi de 52 de ani. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Barbara, care a fost găsită moartă în casă
antena3.ro
image
Rata inflației a scăzut la 9,31% în luna februarie. Ce s-a scumpit cel mai mult
observatornews.ro
image
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
cancan.ro
image
Pensia medie limită de vârstă este 3.900 lei. Pensionarii din București, cu 1.300 lei mai bogați ca la Giurgiu
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Cât este amenda pentru depășirea vitezei cu 10, 20 sau 50 km/h în 2026
playtech.ro
image
Afacerea testelor rapide Covid făcute la colț de stradă a lăsat datorii de 50 de milioane de lei la bugetul public. Cum a devenit pandemia o mină de aur pentru un grup medical
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
digisport.ro
image
Astroloaga care a prezis Covid vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc! Momentul cheie va fi în câteva luni
stiripesurse.ro
image
Incident șocant în județul Olt, pe Drumul Expres DEx12. Un tânăr a intrat din plin într-o mașină care staționa pe marginea drumului
kanald.ro
image
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Washington anunță că ridică timp de 30 de zile sancțiunile privind achiziționarea de petrol din Rusia transportat pe mare
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Basistul trupei Holograf, o viață plină de suspans. Solista cu 32 de ani mai tânără pentru care Mugurel Vrabete și-a părăsit soția. Are și un fiu născut la 19 ani
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Alina Sorescu, în lacrimi după moartea regretatului Mugurel Vrabete! Cât de apropiați au fost cei doi: „Un om calm, foarte inteligent! Acum vorbește muzica Holograf pentru el!” Solista merge la priveghi!
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Cenușăreasa de la Palatul Suediei: modelul britanic care a așteptat 30 de ani să se căsătorească cu prințul ei

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?