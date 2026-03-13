Ungaria a returnat blindatele, dar a păstrat banii și aurul. Scandalul „jafului la lumina zilei” ajunge pe masa Ursulei von der Leyen

Un grup de 35 de membri ai Parlamentul European i-au trimis o scrisoare președintei Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, cerându-i să se asigure că Ungaria va suporta consecințe pentru confiscarea unor fonduri aparținând băncii ucrainene Oschadbank și pentru reținerea unor cetățeni ucraineni care transportau aceste valori.

Potrivit ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, șapte paznici ucraineni care transportau numerar și aur aparținând Oschadbank au fost reținuți în Ungaria, iar bunurile au fost confiscate.

Sybiha le-a mulțumit eurodeputaților pentru „poziția lor clară față de banditismul Ungariei”.

„O astfel de declarație fermă reflectă o poziție europeană principială în apărarea statului de drept și a valorilor noastre comune”, a transmis ministrul ucrainean.

Eurodeputații acuză acțiuni ilegale

În scrisoarea adresată șefei Comisiei Europene, europarlamentarii își exprimă „profunda îngrijorare față de acțiunile intolerabile, ilegale și provocatoare ale guvernului ungar”.

„Considerăm acest act scandalos și ostil împotriva Ucrainei – care în prezent se opune agresiunii rusești și apără valorile europene – drept o încălcare a relațiilor de bună vecinătate. Astfel de acțiuni aruncă o umbră negativă asupra întregii Uniuni Europene, deoarece nu respectă procedurile vamale ale UE și reglementările internaționale de transport”, se arată în document, citat de presa ucraineană.

Eurodeputații critică și inițiativa partidului de guvernământ din Ungaria, Fidesz, care ar fi propus un proiect de lege pentru legalizarea retroactivă a confiscării activelor ucrainene.

Potrivit semnatarilor scrisorii, acțiunea „nu poate fi descrisă decât ca un jaf la lumina zilei”.

Aceștia cer Comisiei Europene să intervină pentru returnarea banilor și a aurului confiscate și să analizeze acțiunile guvernului ungar, despre care spun că reprezintă „o degradare suplimentară a statului de drept”.

Vehiculele au fost returnate, dar nu și banii

Autoritățile de la Budapesta au returnat Ucrainei, pe 12 martie, două vehicule blindate folosite pentru transportul valorilor, însă au păstrat numerarul și aurul în valoare totală de aproximativ 82 de milioane de dolari.

Potrivit autorităților ucrainene, transportul includea aproximativ 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și nouă kilograme de aur.

Ungaria susține că a deschis o anchetă privind o posibilă spălare de bani, în timp ce Kievul acuză un furt calificat.

Tensiuni tot mai mari între Kiev și Budapesta

Relațiile dintre cele două țări erau deja tensionate din cauza poziției premierului ungar Viktor Orbán, considerat apropiat de Vladimir Putin.

Situația s-a agravat după ce autoritățile ungare au reținut șapte cetățeni ucraineni implicați în transportul valorilor.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a calificat incidentul drept „banditism”, iar Banca Națională a Ucrainei a acuzat Ungaria de „șantaj internațional”.

Kievul susține că angajații băncii efectuau un transfer legitim și că au fost transformați în „ostatici” pentru a exercita presiuni asupra Ucrainei în legătură cu livrările de petrol.

Cei șapte ucraineni au fost ulterior expulzați în Ucraina, însă banii și aurul rămân în continuare sub sechestru în Ungaria.

Oschadbank a anunțat că transportul a fost realizat legal și că va folosi toate mijloacele juridice pentru a recupera fondurile confiscate.