Angajatul despre care președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a susținut că s-ar fi relaxat în Dubai în timpul unui concediu medical neagă orice ilegalitate. Într-o replică video, bărbatul a respins acuzațiile și a explicat că cele două perioade au fost doar succesive, nu s-au suprapus.

Angajatul vizat public de criticile președintelui AEP a transmis, printr-un videoclip, că certificatul medical a fost emis în mod legal și că deplasarea în Emiratele Arabe Unite a avut loc în perioada concediului de odihnă, nu în timpul concediului medical. Cele două perioade au fost succesive din punct de vedere calendaristic.

„Aș vrea să vă spun că certificatul medical despre care ați vorbit, cel dinainte, a fost emis în baza unor documente și investigații și este absolut real, domnule președinte. Eu nu am fost în Abu Dhabi în timpul concediului medical, ci în timpul concediului de odihnă. Eram în vacanța pe care am plănuit-o de foarte mult timp. Mi-aș fi dorit măcar 5 secunde, în perioada în care eram în Abu Dhabi și erau alerte la câteva ore și nimeni nu știa ce se putea întâmpla, să puneți un angajat să ne întrebe daca familiile, copiii noștri sunt bine și dacă puteți să ne ajutați. Ați spus că la noi la AEP intră lumea în medicale și încearcă să fugă de responsabilități. M-aș fi așteptat să spuneți că angajații AEP sunt doctori, absolvenți ai masteratelor din România și din Franța. Că sunt bursieri la doctorat. Am văzut că ați spus că nu ați avut niciun medical. Sunteți un om puternic, felicitări. Suntem unii care nu am fost la fel de puternici”, a precizat acesta.

Sursa video: Vlad Jipa

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat vineri că în instituție au fost înregistrate 1.130 de concedii medicale în perioada 2023 – februarie 2026, susținând însă că în anii electorali angajații „nu prea se îmbolnăvesc”.

Declarația a fost făcută într-o conferință de presă, în care Țuțuianu a criticat frecvența concediilor medicale și a spus că fenomenul ar fi devenit „o modă”. În același context, el a prezentat și cazul angajatului despre care a susținut că s-ar fi aflat în Dubai în timp ce se afla în concediu medical.

„E o modă cu concediile medicale. Și e o modă rea. (...) În perioada 2023 – februarie 2026 1130 de concedii medicale. Dar ce este foarte interesant. În anii electorali oamenii nu se îmbolnăvesc, nici din structura centrală, nici din structura locală”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Țuțuianu, explicația ar fi faptul că, în perioadele electorale, angajații instituției primesc venituri suplimentare pentru activitatea desfășurată în cadrul birourilor electorale.

„De ce nu se îmbolnăvesc în perioada respectivă? Pentru că iau bani de la AEP şi iau bani ca personal tehnic la Biroul Electoral. Deci iau de două ori venituri şi atunci nu se îmbolnăvesc”, a spus președintele AEP.



