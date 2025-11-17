Cum și când să bei vin roșu pentru beneficii maxime asupra sănătății

Faptul că un pahar de vin roşu poate adune mai multe beneficii organismului nu este unul nou, însă unele au analizat nu doar efectele consumului moderat, ci și momentul ideal în care vinul ar trebui băut pentru a-i maximiza efectele asupra sănătății.

Doctorul Michael Mosley, cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul nutriției și pentru aparițiile la BBC în care a popularizat postul intermitent și a conceput dieta 5:2, a explicat că această băutură populară poate influența favorabil colesterolul, tensiunea arterială și calitatea somnului. Înainte de moartea sa, doctorul relata într-una dintre emisiunile sale de la BBC Radio 4 rezultatele unui studiu amplu realizat în Israel.

„În Israel, în 2015, oamenii de știință au luat 224 de diabetici abstinenți și le-au recomandat aleatoriu fie un pahar mediu de vin roșu, fie un pahar de vin alb, fie un pahar de apă minerală la cină, în fiecare seară, timp de doi ani. Consumatorii de vin roșu au ieșit învingători, cu îmbunătățiri semnificative ale scorurilor de colesterol și, poate surprinzător, ale calității somnului”, a relatat Michael Mosley, citat de Express.

Cercetătorii au observat și alte efecte la participanții care au consumat vin roșu, printre care şi un control mai bun al glicemiei, ceea ce sugerează că nu este vorba despre o simplă coincidență.

„Un alt studiu din Spania a arătat că vinul roșu poate îmbunătăți răspunsul organismului la insulină, rezultând capacitatea de a elimina zahărul din sânge mai rapid”, a mai citat Michael Mosley rezultatele unui alt studiu, realizat de această dată în Spania.

Care este momentul ideal pentru a consuma vin

Studiile converg spre aceeași concluzie: vinul trebuie consumat cu moderație și, esențial, în timpul cinei. Potrivit experților, acesta este momentul în care organismul metabolizează cel mai bine alcoolul, iar efectele protectoare sunt mai evidente.

Un studiu de amploare, desfășurat pe 312.000 de persoane timp de 11 ani, a arătat, de asemenea, că un pahar de vin băut în timpul mesei este asociat cu un risc cu 14% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2. Protecția dispare însă dacă vinul este consumat separat sau în cantități excesive.

Vinul roșu și microbiomul intestinal

Tim Spector, profesor de epidemiologie la King’s College London, a analizat şi el impactul vinului roșu asupra microbiomului intestinal (ansamblul bacteriilor benefice din organism).

„Ceea ce am descoperit a fost că băutorii de vin roșu aveau un microbiom intestinal mai sănătos și mai divers decât cei care nu consumă alcool. Și, în general, consumatorii de alcool în mod excesiv aveau un microbiom mai slab decât cei care nu consumă alcool”, a explicat Tim Spector.

În această situaţie, profesorul a subliniat că microbiomul este influențat în mod direct de mediu și alimentație, nu de genetică. Prin urmare, „vinul roșu ar putea fi de fapt,în cantități mici și modeste, bun pentru intestine”.

Trebuie consumat cu moderaţia

Specialiștii avertizează, însă, că efectele pozitive dispar rapid dacă se depășesc cantitățile recomandate.

„Cu siguranță nu spunem că alcoolul în sine este bun”, a subliniat Tim Spector, explicând faptul că studiul său a arătat clar cum, odată ce un consumator se apropie de trei pahare de vin roșu pe zi, avantajele se pierd complet.

El a precizat că un pahar de vin la masă reprezintă o cantitate rezonabilă și a avertizat asupra porțiilor excesiv de mari.

„Totuși, ar trebui să încercați să evitați paharele mari pe care le-ați putea găsi, de exemplu, într-un pub. Vorbim despre paharele de vin tradiționale, franțuzești, care măsoară între șase pahare și o sticlă”, a afirmat el.

Concluzia specialiștilor este că persoanele care aleg să consume vin roșu ar trebui să se limiteze la un pahar mic sau două, de câteva ori pe săptămână, preferabil în timpul mesei de seară, pentru că, în aceste condiții, vinul roșu poate susține sănătatea inimii și echilibrul microbiomului intestinal.