Scutul anti-rachetă Michelangelo intră în luptă în Ucraina: Italia testează sistemul care poate intercepta rachete hipersonice, balistice și roiuri de drone

Compania italiană Leonardo va testa în condiții reale în Ucraina noul său sistem de apărare aeriană Michelangelo, proiectat să intercepteze rachete balistice, hipersonice și drone, înainte de testele NATO programate pentru 2027.

Potrivit declarațiilor directorului general al companiei, Roberto Cingolani, primul modul al sistemului este deja în curs de construire și va fi trimis în Ucraina, posibil până la sfârșitul anului 2026.

„Prima componentă a cupolei lui Michelangelo este în curs de construire pentru prietenii noștri din Ucraina. Primul test va avea loc acolo, în condiții reale”, a declarat Cingolani, potrivit Breaking Defense.

Un sistem pentru toate tipurile de amenințări

Michelangelo oferă o suită completă de capabilități pentru interceptarea și neutralizarea amenințărilor aeriene, de la rachete balistice și hipersonice, la atacuri masive și roiuri de drone greu de detectat. Elementul central al sistemului este modulul MC5, un modul conectabil care permite comunicare multi-domeniu între diferite platforme de apărare.

Potrivit unui comunicat al companiei, Michelangelo oferă clienților potențiali „capacitate completă de a intercepta, urmări și neutraliza amenințările emergente pe întreg spectrul operațional: de la amenințări balistice și hipersonice, la atacuri masive, precum și amenințări la joasă altitudine și greu de detectat, cum sunt roiurile mari de drone”.

Elementul central al cupolei este produsul MC5 al companiei, un modul plug-in care permite conectivitate multi-domeniu.

Deși a refuzat să ofere detalii suplimentare despre planul din Ucraina, Cingolani a afirmat că 20 de țări și-au exprimat interesul pentru a comanda sistemul Michelangelo.

El a mai precizat că scutul antiaerian ar putea genera 21 de miliarde de euro în noi oportunități de afaceri până în 2035. În plus, Leonardo intenționează să transfere tehnologia către țări partenere și să adapteze MC5 pentru diverse tipuri de sisteme de armament.

Pe termen lung, compania vizează integrarea completă a sistemului în structurile NATO și Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2030. De asemenea, capacitățile spațiale vor fi extinse prin lansarea a două ferestre pentru constelația de sateliți Guardian, în 2028 și 2029.

Cingolani a subliniat că Leonardo este deschisă colaborării cu alți producători europeni de sisteme de apărare aeriană, inclusiv cu francezii de la Thales, care au lansat recent sistemul Skydefender.

„Visul nostru este o cupolă de apărare aeriană care să acopere întreaga Europă”, a conchis directorul general al companiei.