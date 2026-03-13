Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
De ce ezită rebelii Houthi să intervină în favoarea Iranului. Trei scenarii privind mișcările grupării teroriste din Yemen| Analiză Atlantic Council

Război în Orientul Mijlociu
La o săptămână de la izbucnirea războiului dintre Iran și adversarii săi regionali, rebelii Houthi din Yemen nu au intervenit încă direct în apărarea Teheranului. Totuși, în comunicări oficiale au transmis că „degetele lor sunt pe trăgaci”, sugerând că sunt pregătiți să acționeze în orice moment. Această reținere aparentă a surprins o parte dintre analiști, mai ales pe cei care privesc gruparea teroristă Houthi doar ca pe un simplu proxy al Iranului sau ca pe o miliție imprevizibilă și gata de luptă. Allison Minor, analistă în cadrul Atlantic Council, unul dintre cele mai influente think-tank-uri de la Washington, explică această dinamică într-o analiză detaliată.

Implicarea directă în actualul conflict nu le-ar aduce rebelilor aceleași avantaje pe care le-au obținut prin atacurile din timpul războiului din Gaza. Dacă atunci intervenția lor i-a propulsat pe scena internațională și le-a permis să capitalizeze sprijinul larg al yemeniților pentru palestinieni într-un moment de mare nemulțumire populară, acum contextul s-a schimbat radical.

Populația locală este foarte reticentă să susțină Iranul, un stat cu resurse uriașe pe care mulți cetățeni îl percep drept o altă putere străină care se amestecă în treburile interne ale țării lor. Pe lângă lipsa de susținere publică, o intervenție ar distruge acordul de destindere cu Arabia Saudită, care se află în vigoare din aprilie 2022, și ar arunca Yemenul înapoi într-un conflict deschis cu Riyadhul.

Analiza publicată de Atlantic Council propune trei scenarii clare cu privire la posibilele mișcări ale grupării yemenite, fiecare cu propriile riscuri și mize strategice.

Prima opțiune: Reluarea atacurilor împotriva Israelului

Cea mai puțin riscantă opțiune pentru Houthi este reluarea campaniei aeriene asupra teritoriului israelian. Chiar dacă sistemele avansate de apărare interceptează majoritatea rachetelor și dronelor, gruparea a demonstrat în trecut că poate penetra spațiul aerian israelian, cu atacuri care au provocat victime și au avariat infrastructura, inclusiv aeroportul Ben Gurion.

Loviturile de răspuns ale armatei israeliene, cum au fost cele asupra portului Hudaydah, sunt deosebit de dăunătoare. Portul este o verigă vitală pentru o țară dependentă de importuri și reprezintă o sursă principală pentru veniturile petroliere ilicite ale rebelilor. Cu toate acestea, astfel de raiduri israeliene i-ar putea ajuta pe liderii Houthi să mobilizeze sprijinul popular intern. Experta subliniază că rebelii au dovedit o reziliență formidabilă la bombardamente aeriene de-a lungul unui deceniu de conflict. Deși un atac anterior a ucis membri ai conducerii politice la Sanaa, nucleul militar și adevărații lideri de putere au rămas neatinși.

A doua opțiune: Blocarea transporturilor din Marea Roșie

A doua opțiune pe masa decidenților yemeniți este reluarea atacurilor asupra navelor din Marea Roșie. Această mișcare este mai ușor de realizat din punct de vedere logistic și militar, grație poziției strategice a rebelilor de-a lungul strâmtorii Bab el-Mandeb. Totuși, pasul este extrem de periculos din punct de vedere politic în contextul anului 2026.

Cu Strâmtoarea Ormuz practic închisă din cauza războiului cu Iranul, Arabia Saudită depinde critic de Marea Roșie pentru a menține o parte vitală din exporturile sale de petrol, majoritatea destinate piețelor asiatice. Fără această rută maritimă, exporturile din Golf s-ar opri total în doar câteva săptămâni. Prin urmare, saudiții ar percepe aceste atacuri ca pe o linie roșie absolută și ar putea răspunde cu o forță militară copleșitoare. Există posibilitatea ca Houthi să testeze aceste limite prin atacuri reduse ca amploare, pentru ca apoi să se retragă dacă riscă ruperea păcii cu Riyadhul. Alternativ, ei ar putea încerca să exploateze temerile saudiților pentru a obține noi concesii economice.

A treia opțiune: O ofensivă totală și reaprinderea războiului în Yemen

Cea mai periculoasă opțiune constă în reluarea atacurilor directe asupra Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite, în paralel cu o ofensivă terestră masivă în interiorul Yemenului și cu operațiuni în Marea Roșie. Scopul principal ar fi preluarea controlului asupra resurselor de petrol și gaze din nordul țării, o mutare care ar slăbi definitiv guvernul recunoscut internațional.

Liderii Houthi ar putea justifica această acțiune prin afirmația că țările din Golf au rupt ele destinderea, în cazul în care coaliția arabă ar răspunde militar la atacurile iraniene. Această decizie majoră va fi determinată în primul rând de supraviețuirea internă a regimului Houthi și de acapararea resurselor economice, nu de loialitatea față de liderii de la Teheran.

Schimbarea radicală de strategie a Arabiei Saudite

Situația internă din Yemen s-a schimbat semnificativ în ultima perioadă. Deși rebelii controlează zone unde trăiesc 75% din cei 35 de milioane de locuitori ai țării, ei nu au acces la nicio resursă energetică. Economia nordului este într-o criză permanentă și profundă. Situația a devenit de-a dreptul critică după ce Programul Alimentar Mondial a suspendat distribuțiile de alimente în luna ianuarie, ca răspuns direct la arestările și intimidările la adresa lucrătorilor umanitari.

Inițial, Houthi au sperat că Arabia Saudită va forța guvernul yemenit recunoscut internațional să le cedeze resursele la masa negocierilor. Temerile cu privire la un astfel de acord au determinat Consiliul de Tranziție din Sud, sprijinit de Emiratele Arabe Unite, să preia teritorii de la alte facțiuni pro-guvernamentale în luna decembrie. După aceste evenimente, Riyadhul a schimbat radical strategia.

Liderii saudiți au consolidat Consiliul Prezidențial de Conducere (PLC) prin infuzii financiare de sute de milioane de dolari și prin centralizarea comenzii militare. Această structură nu mai este doar un simplu partener de negocieri, ci devine un organism de guvernare efectiv. Dacă liderii Houthi realizează că un acord favorabil este imposibil și că fereastra de oportunitate se închide, ei ar putea declanșa războiul pentru a captura resursele cu forța. Experții militari avertizează deja cu privire la campanii masive de recrutare în rândurile rebelilor.

Reaprinderea conflictului din Yemen ar deschide un nou front major în regiune și ar pune capăt acalmiei din ultimii patru ani. Conform analizei Atlantic Council, pentru populația yemenită, acest lucru se traduce printr-o catastrofă umanitară profundă. Pe plan regional, Arabia Saudită ar fi forțată să își împartă sistemele de apărare aeriană între amenințările din sud și cele din est, iar Orientul Mijlociu ar deveni un spațiu mult mai volatil, cu ramificații grave pentru stabilitatea globală.

