Dan Negru dezvăluie cum reușește să slăbească rapid și să-și mențină greutatea, la 54 de ani. „E reţeta pe care o am de 20 de ani”

Dan Negru, unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune din România, a dezvăluit cum reușește să-și mențină greutatea şi să fie mereu în formă.

La 54 de ani, Dan Negru rămâne un exemplu de echilibru și disciplină, atât în fața camerelor de filmat, cât și în viața de zi cu zi. Cunoscut pentru constanța sa profesională și stilul de viață cumpătat, prezentatorul emisiunilor de cultură generală de la Kanal D a vorbit, într-un interviu acordat Click!, despre alimentația sa, despre micile trucuri care îl ajută să rămână în formă și despre obiceiurile care i-au modelat rutina de-a lungul anilor.

„Mă feresc de mâncarea modernă, cool”

„Eu mă feresc de mâncarea modernă, cool. Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”, spune prezentatorul, care recunoaște că preferă preparatele simple, tradiționale, în locul trendurilor alimentare sofisticate.

Dieta lui Dan Negru nu urmează curente moderne, ci se bazează pe bun-simț și moderație. Fructele, legumele și ceaiurile sunt nelipsite din alimentația sa zilnică, iar excesele, spune el, nu își au locul în farfurie.

Vara, în grădina din Timișoara

Puțini știu că prezentatorul este un pasionat grădinar. În timpul verii, își petrece o parte din timp la casa părintească din Timișoara, unde cultivă legume și cereale, din plăcere, dar și din respect pentru munca pământului.

„Mă pricep la roșii, sunt hobby-ul meu. Arta e să te pricepi să le uzi, dimineața sau seara, cu apă călduță, direct la rădăcină, ocolind frunzișul. Nu le vând, dar când mă las de televiziune, mă apuc de roșii”, mărturisește el, cu mândrie.

Prezentatorul adaugă și o observație care ar trebui să dea de gândit: „2647 de soiuri de legume a pierdut România în ultimii 20 de ani. «Inimă de bou»’, soiul românesc, a fost înregistrat de francezi și pierdut definitiv de România”.

„Sunt pline piețele de chimicale”

În calitatea sa de grădinar amator, Dan Negru avertizează că cele mai multe dintre produsele comercializate în pieţe sunt pline de chimicale şi oferă câteva ponturi pentru a recunoaşte produsele naturale.

„Sunt pline piețele de chimicale. Am două ponturi: fugiți de roșiile alungite excesiv – țuguiul arată că e o creștere forțată, biostimulată. Fugiți de cei care vând cantități mari, sunt comercianți! Luați roșii de la ăia care au câteva pe tarabă, ăia sunt producătorii adevărați. Și, când le luați, nu uitați că România a pierdut 2.647 de soiuri de legume, în ultimii 20 de ani!”, a spus el.

„E reţeta pe care o am de 20 de ani”

În cei peste 20 de ani de carieră în televiziune, Dan Negru a fost sinonim cu noaptea de Revelion, iar filmările maraton pentru show-urile de sfârșit de an aveau un efect surprinzător asupra sa.

„Am avut tabieturile mele, pe care le-am păstrat în cei 20 de ani la Revelioane. De exemplu, nu am probleme cu greutatea, dar, după cele trei zile în care filmam Revelionul, slăbeam între trei şi cinci kilograme pentru că nu mâncam aproape nimic. Beam numai ceai negru în zilele de filmări pentru Revelioane. E poate cea mai bună cură de slăbire: Revelion plus ceai negru şi dai jos trei până la cinci kilograme. E reţeta pe care o am de 20 de ani”, povestește prezentatorul.

El recunoaște că, în acele perioade, soția sa, Codruța, avea grijă să îi pregătească ceaiurile.

„Soția mea, Codruța, îmi pregătea în zilele acelea ceai negru. Sunt un mare băutor de ceaiuri, iar în perioada filmărilor de Revelion făceam exces de ceaiuri”, a mai povestit el.

Dan Negru a povestit, cu umor, și cum a reușit să piardă câteva kilograme după ce a devenit tată.

„Am descoperit cea mai puternică cură de slăbire. Să-ți înveți copilul să meargă. Am făcut baschet de performanță, dar oboseala de după acei kilometri făcuți în alergare la munte, la Păltiniș, nu se compară cu oboseala de după pașii ălor mici, după o zi petrecută cu un copil care învață să meargă. O cură de slăbire de recomandat”, a glumit el.