search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Dan Negru dezvăluie cum reușește să slăbească rapid și să-și mențină greutatea, la 54 de ani. „E reţeta pe care o am de 20 de ani”

0
0
Publicat:

Dan Negru, unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune din România, a dezvăluit cum reușește să-și mențină greutatea şi să fie mereu în formă.

Dan Negru, unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune. FOTO: cub Click
Dan Negru, unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune. FOTO: cub Click

La 54 de ani, Dan Negru rămâne un exemplu de echilibru și disciplină, atât în fața camerelor de filmat, cât și în viața de zi cu zi. Cunoscut pentru constanța sa profesională și stilul de viață cumpătat, prezentatorul emisiunilor de cultură generală de la Kanal D a vorbit, într-un interviu acordat Click!, despre alimentația sa, despre micile trucuri care îl ajută să rămână în formă și despre obiceiurile care i-au modelat rutina de-a lungul anilor.

„Mă feresc de mâncarea modernă, cool”

„Eu mă feresc de mâncarea modernă, cool. Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”, spune prezentatorul, care recunoaște că preferă preparatele simple, tradiționale, în locul trendurilor alimentare sofisticate.

Dieta lui Dan Negru nu urmează curente moderne, ci se bazează pe bun-simț și moderație. Fructele, legumele și ceaiurile sunt nelipsite din alimentația sa zilnică, iar excesele, spune el, nu își au locul în farfurie.

Vara, în grădina din Timișoara

Puțini știu că prezentatorul este un pasionat grădinar. În timpul verii, își petrece o parte din timp la casa părintească din Timișoara, unde cultivă legume și cereale, din plăcere, dar și din respect pentru munca pământului.

„Mă pricep la roșii, sunt hobby-ul meu. Arta e să te pricepi să le uzi, dimineața sau seara, cu apă călduță, direct la rădăcină, ocolind frunzișul. Nu le vând, dar când mă las de televiziune, mă apuc de roșii”, mărturisește el, cu mândrie.

Prezentatorul adaugă și o observație care ar trebui să dea de gândit: „2647 de soiuri de legume a pierdut România în ultimii 20 de ani. «Inimă de bou»’, soiul românesc, a fost înregistrat de francezi și pierdut definitiv de România”.

„Sunt pline piețele de chimicale”

În calitatea sa de grădinar amator, Dan Negru avertizează că cele mai multe dintre produsele comercializate în pieţe sunt pline de chimicale şi oferă câteva ponturi pentru a recunoaşte produsele naturale.

„Sunt pline piețele de chimicale. Am două ponturi: fugiți de roșiile alungite excesiv – țuguiul arată că e o creștere forțată, biostimulată. Fugiți de cei care vând cantități mari, sunt comercianți! Luați roșii de la ăia care au câteva pe tarabă, ăia sunt producătorii adevărați. Și, când le luați, nu uitați că România a pierdut 2.647 de soiuri de legume, în ultimii 20 de ani!”, a spus el.

„E reţeta pe care o am de 20 de ani”

În cei peste 20 de ani de carieră în televiziune, Dan Negru a fost sinonim cu noaptea de Revelion, iar filmările maraton pentru show-urile de sfârșit de an aveau un efect surprinzător asupra sa.

„Am avut tabieturile mele, pe care le-am păstrat în cei 20 de ani la Revelioane. De exemplu, nu am probleme cu greutatea, dar, după cele trei zile în care filmam Revelionul, slăbeam între trei şi cinci kilograme pentru că nu mâncam aproape nimic. Beam numai ceai negru în zilele de filmări pentru Revelioane. E poate cea mai bună cură de slăbire: Revelion plus ceai negru şi dai jos trei până la cinci kilograme. E reţeta pe care o am de 20 de ani”, povestește prezentatorul.

El recunoaște că, în acele perioade, soția sa, Codruța, avea grijă să îi pregătească ceaiurile.

„Soția mea, Codruța, îmi pregătea în zilele acelea ceai negru. Sunt un mare băutor de ceaiuri, iar în perioada filmărilor de Revelion făceam exces de ceaiuri”, a mai povestit el.

Dan Negru a povestit, cu umor, și cum a reușit să piardă câteva kilograme după ce a devenit tată.

„Am descoperit cea mai puternică cură de slăbire. Să-ți înveți copilul să meargă. Am făcut baschet de performanță, dar oboseala de după acei kilometri făcuți în alergare la munte, la Păltiniș, nu se compară cu oboseala de după pașii ălor mici, după o zi petrecută cu un copil care învață să meargă. O cură de slăbire de recomandat”, a glumit el.

Vedete

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
digi24.ro
image
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
stirileprotv.ro
image
Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați la final de an
gandul.ro
image
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
mediafax.ro
image
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
fanatik.ro
image
Cine era Simona Boila, doctorița româncă arsă de vie în casa ei din Franța: „O doamnă absolut fermecătoare”
libertatea.ro
image
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
antena3.ro
image
Vremea de mâine 6 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 9 şi 16 grade
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Pilonul 4 de pensii: ce este, cine are dreptul și cât este contribuția lunară
playtech.ro
image
După ce Emeric Ienei a murit, maghiarii și-au adus aminte de mandatul regretatului antrenor la naționala Ungariei: „Plecarea sa era deja anticipată”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Incendiu la un azil de bătrâni! Cel puțin 11 persoane au MURIT
kanald.ro
image
Fotbalistul român pe care Viktor Orban îl numește „legenda sportului maghiar”. Cum a ajuns fostul căpitan al naționalei...
playtech.ro
image
„25 de morți” pe Aeroportul Cluj. Este știrea momentului
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Bobonete și Dan Chișu, supărați la o terasă! Imagini total diferite față de cele din podcasturi. Nici nu și-au terminat ceaiul! FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate