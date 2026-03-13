Drama unei familii de români blocate în Abu Dhabi din cauza cățelului: „Este ca și când mi-aș abandona un copil”

O familie de români cu un copil minor spune că trăiește momente dificile în Abu Dhabi, unde este blocată de aproape două săptămâni deoarece nu reușește să găsească un zbor care să permită transportul cățelului lor, un bichon maltez. Ei refuză să își abandoneze animalul, iar din acest motiv nu sunt considerați caz prioritar pentru evacuare.

Familia încearcă încă din 28 februarie să plece în siguranță, însă până acum a avut trei zboruri anulate. Între timp, stresul a devenit tot mai greu de suportat, mai ales pentru copil.

„Săptămâna aceasta, cu ajutorul companiei la care lucrează soțul, am reușit să plecăm la trei ore în afara orașului Abu Dhabi, deoarece atât eu, cât și copilul am început să facem atacuri de panică”, a povestit femeia.

Într-una dintre seri, situația a devenit și mai tensionată când, în timp ce ieșise cu câinele la plimbare, a fost emisă o alertă, iar copilul s-a speriat puternic.

Proceduri complicate pentru transportul animalului

Familia a încercat mai multe variante de plecare cu zboruri comerciale, însă regulile stricte privind transportul animalelor le-au dat planurile peste cap. Un zbor operat de Turkish Airlines a fost anulat pe 9 martie, iar alte bilete cumpărate ulterior, inclusiv pentru un zbor spre Zurich și unul spre Grecia, au fost de asemenea anulate.

Femeia spune că procedura pentru transportul animalului este dificilă. „Este foarte complicată procedura cu cățelul. Ca să poți zbura cu cățelul în cabină, de exemplu, la Etihad trebuie să dai un email cu șase zile înainte de zbor, ei îți rezervă locul, după care trebuie să obții un fit to fly permit de la un medic veterinar avizat, care este valabil 10 zile”, a explicat ea, potrivit Antena3.

„Pentru noi este parte din familie”

Pentru familie, abandonarea cățelului nu este o opțiune. Animalul are 12 ani și probleme de sănătate, iar stăpâna spune că nu ar rezista dacă ar fi lăsat într-un centru. „Eu nu aș putea să trăiesc cu acest lucru. Este ca și când mi-aș abandona un copil. Pentru mine, cățelușa mea este parte din familie”, a spus femeia.

Familia afirmă că a cerut ajutor de la Ministerul Afacerilor Externe și de la ambasadă, însă li s-a transmis că trebuie să încerce în continuare să găsească un zbor comercial. „Am tot sunat la MAE, la ambasadă, cerând ajutor și ni s-a recomandat să ne descurcăm pe cont propriu, pentru că prioritate sunt minorii neînsoțiți, cazurile urgente de sănătate, turiștii care au rămas fără bani și apoi rezidenții”, a declarat femeia.

În prezent, familia continuă să caute soluții pentru a pleca din Abu Dhabi, sperând totodată într-un eventual zbor de repatriere care să le permită să ia cu ei și cățelul.