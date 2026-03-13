Bolojan condamnă boicotarea simulărilor la evaluarea națională: „Acțiuni care afectează copiii”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre boicotarea simulărilor de evaluarea naţională, că măsurile de creştere a normei didactice de anul trecut n-au fost populare, dar una este acest lucru şi alta este să generezi acţiuni care afectează copiii.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în Bihor cum comentează decizia unor şcoli de a boicota simularea care va avea loc săptămâna viitoare pentru evaluarea naţională, scrie News.

”În afară de discuţiile care sunt în această zonă, consider că este responsabilitatea noastră, inclusiv cea profesională, şi a dascărilor, ca atunci când suntem în serviciu public, pe o funcţie mai mare sau mai mică, să tratăm cu responsabilitate acest lucru”, a răspuns şeful Executivului.

El a continuat: ”Sigur că măsurile de creştere a normei didactice de anul trecut n-au fost populare, dar una este acest lucru şi alta este să generezi acţiuni care afectează copiii”.

Aproape 130 de şcoli nu organizează simularea pentru Evaluarea Naţională, ca urmare a boicotului profesorilor, anunţă vineri Ministerul Educaţiei.