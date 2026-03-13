Autoritățile japoneze au deschis vineri o anchetă după apariția bruscă a unui cilindru uriaș din oțel, cu înălțimea unui imobil cu patru etaje, care a ieșit din pământ în timpul unor lucrări de canalizare în Osaka, provocând ambuteiaje în zonă, relatează AFP.

Potrivit unui oficial al primăriei, muncitorii au observat miercuri dimineață că structura metalică „ieșea din pământ” în apropierea unor autostrăzi din oraș.

„Nu era acolo în ziua precedentă”, a declarat reprezentantul municipal.

Cilindrul, cu un diametru de aproximativ 3,5 metri, s-a ridicat până la o înălțime de circa 13 metri. Ulterior, în cursul dimineții de vineri, structura a coborât până la aproximativ 1,6 metri după ce muncitorii au turnat apă în interior pentru a o îngreuna, au transmis reprezentanții primăriei într-un comunicat.

Potrivit autorităților locale, cilindrul era un cofraj din oțel instalat în subteran pentru stabilizarea solului și pentru a preveni pătrunderea pământului într-o zonă de excavație.

Incidentul a dus la închiderea a două șosele importante care duc spre centrul orașului, provocând ambuteiaje în trafic. Una dintre acestea a fost redeschisă vineri după-amiază, iar cealaltă urmează să fie redeschisă în curând, după ce autoritățile vor tăia partea rămasă expusă a cilindrului.

„Anchetăm în continuare cauza incidentului”, a precizat oficialul municipal.

Problemele legate de infrastructura subterană nu sunt o noutate în Japonia. Anul trecut, o groapă uriașă apărută în apropiere de Tokyo a provocat panică după ce a „înghițit” un camion și pe șoferul acestuia, evidențiind riscurile generate de îmbătrânirea rețelelor de canalizare.

În contextul acestor dificultăți, primăria din Osaka a anunțat luna trecută că a primit o donație neobișnuită de 21 de kilograme de aur pentru finanțarea lucrărilor de întreținere a rețelei locale de apă. Donația, estimată la aproximativ 3,1 milioane de euro, a fost făcută în noiembrie 2025 de o persoană anonimă.

Primarul orașului, Hideyuki Yokohama, a declarat că lucrările de înlocuire a conductelor de apă din orașul cu aproximativ 2,8 milioane de locuitori se confruntă deja cu depășiri de buget.

La nivel național, premierul Sanae Takaichi a anunțat că guvernul va aproba cheltuieli publice „responsabile și proactive”, inclusiv investiții suplimentare în infrastructură.