Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
Foto Misterul cilindrului uriaș care a ieșit brusc din pământ în mijlocul unei șosele: anchetă în Japonia

Publicat:

Autoritățile japoneze au deschis vineri o anchetă după apariția bruscă a unui cilindru uriaș din oțel, cu înălțimea unui imobil cu patru etaje, care a ieșit din pământ în timpul unor lucrări de canalizare în Osaka, provocând ambuteiaje în zonă, relatează AFP.

Un cilindru uriaș din oțel a apărut brusc pe o stradă din Japonia. FOTO: X/@BerkeleyBooksWV
Un cilindru uriaș din oțel a apărut brusc pe o stradă din Japonia. FOTO: X/@BerkeleyBooksWV

Potrivit unui oficial al primăriei, muncitorii au observat miercuri dimineață că structura metalică „ieșea din pământ” în apropierea unor autostrăzi din oraș.

„Nu era acolo în ziua precedentă”, a declarat reprezentantul municipal.

Cilindrul, cu un diametru de aproximativ 3,5 metri, s-a ridicat până la o înălțime de circa 13 metri. Ulterior, în cursul dimineții de vineri, structura a coborât până la aproximativ 1,6 metri după ce muncitorii au turnat apă în interior pentru a o îngreuna, au transmis reprezentanții primăriei într-un comunicat.

Potrivit autorităților locale, cilindrul era un cofraj din oțel instalat în subteran pentru stabilizarea solului și pentru a preveni pătrunderea pământului într-o zonă de excavație.

Incidentul a dus la închiderea a două șosele importante care duc spre centrul orașului, provocând ambuteiaje în trafic. Una dintre acestea a fost redeschisă vineri după-amiază, iar cealaltă urmează să fie redeschisă în curând, după ce autoritățile vor tăia partea rămasă expusă a cilindrului.

„Anchetăm în continuare cauza incidentului”, a precizat oficialul municipal.

Problemele legate de infrastructura subterană nu sunt o noutate în Japonia. Anul trecut, o groapă uriașă apărută în apropiere de Tokyo a provocat panică după ce a „înghițit” un camion și pe șoferul acestuia, evidențiind riscurile generate de îmbătrânirea rețelelor de canalizare.

În contextul acestor dificultăți, primăria din Osaka a anunțat luna trecută că a primit o donație neobișnuită de 21 de kilograme de aur pentru finanțarea lucrărilor de întreținere a rețelei locale de apă. Donația, estimată la aproximativ 3,1 milioane de euro, a fost făcută în noiembrie 2025 de o persoană anonimă.

Primarul orașului, Hideyuki Yokohama, a declarat că lucrările de înlocuire a conductelor de apă din orașul cu aproximativ 2,8 milioane de locuitori se confruntă deja cu depășiri de buget.

La nivel național, premierul Sanae Takaichi a anunțat că guvernul va aproba cheltuieli publice „responsabile și proactive”, inclusiv investiții suplimentare în infrastructură.

