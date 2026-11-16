 Pericolul ascuns al dimineții: de ce crește riscul de AVC imediat după trezire. Ce semnale de alarmă nu trebuie ignorate | adevarul.ro
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Pericolul ascuns al dimineții: de ce crește riscul de AVC imediat după trezire. Ce semnale de alarmă nu trebuie ignorate

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Riscul de accident vascular cerebral (AVC) este mai ridicat în primele ore ale dimineții, când tensiunea arterială crește, iar sângele devine mai predispus la formarea cheagurilor, avertizează specialiștii. Deși un AVC poate apărea în orice moment al zilei, studiile arată că numărul cazurilor crește în intervalul 6:00-12:00.

Sângele devine mai predispus la coagulare dimineața.
Sângele devine mai predispus la coagulare dimineața. Foto: Pixabay

Potrivit unei analize realizate în 1998 de cercetătorii de la Universitatea Rush, care a inclus aproape 12.000 de pacienți, riscul unui AVC a fost cu 72% mai mare între orele 6:00 și 9:00. De asemenea, un studiu realizat în 2002 de Universitatea Wayne State a arătat că până la jumătate dintre accidentele vasculare cerebrale severe se produc dimineața.

Medicii explică această tendință prin mai multe schimbări fiziologice care au loc în organism după trezire. În timpul somnului, tensiunea arterială scade, însă începe să crească odată cu trezirea. Presiunea suplimentară exercitată asupra vaselor de sânge poate contribui la apariția unui AVC.

În același timp, sângele devine mai predispus la coagulare. Trombocitele, componente ale sângelui implicate în formarea cheagurilor, au o tendință mai mare de agregare în primele ore ale zilei. În plus, mecanismele naturale ale organismului care contribuie la dizolvarea cheagurilor sunt mai puțin eficiente dimineața, potrivit The Independent.

„Când epidemiologii au analizat acest subiect, au observat o creștere a proporției pacienților cu AVC care ajung la spital dimineața”, a explicat medicul neurolog Fan Caprio, de la Northwestern Medicine.

AVC-urile, tot mai frecvente și în rândul adulților tineri

Deși accidentele vasculare cerebrale sunt mai frecvente în rândul persoanelor de peste 65 de ani, numărul cazurilor înregistrate la adulții tineri este în creștere.

Un studiu realizat de Universitatea din Cincinnati, publicat în septembrie, a arătat că rata AVC-urilor în rândul adulților cu vârste între 20 și 54 de ani din regiunea Midwest a Statelor Unite aproape s-a dublat în perioada 1993-2020.

Printre factorii de risc identificați de specialiști se numără hipertensiunea arterială, diabetul, colesterolul ridicat, obezitatea și fumatul.

La nivelul Statelor Unite, peste 795.000 de persoane suferă anual un AVC, iar aproximativ 140.000 de decese sunt asociate acestei afecțiuni, potrivit Fundației Americane pentru Creier.

Care sunt semnele unui AVC și când trebuie sunat la 112

Recunoașterea rapidă a simptomelor poate face diferența între recuperare și dizabilități severe. Printre cele mai importante semne se numără pierderea bruscă a echilibrului, tulburările de vedere, slăbiciunea sau amorțeala unui braț, asimetria feței și dificultățile de vorbire.

Medicii recomandă reținerea acronimului BE FAST, care ajută la identificarea simptomelor: B – pierderea echilibrului (balance), E – modificări ale vederii (eyes), F – asimetria feței (face), A – slăbiciunea brațelor (arm weakness), S – dificultăți de vorbire (speech), T – timpul (time).

Un aspect important este apariția bruscă a simptomelor. Dacă o persoană își pierde dintr-odată capacitatea de a mișca un braț, de a vorbi sau de a vedea normal, trebuie solicitat imediat ajutor medical.

Tratamentul administrat rapid poate limita efectele unui AVC. În cazul accidentelor vasculare ischemice, care reprezintă peste 80% dintre cazuri, medicii pot utiliza medicamente pentru dizolvarea cheagurilor în primele patru ore și jumătate de la debutul simptomelor. În anumite situații, este posibilă și trombectomia, o procedură prin care cheagul este îndepărtat pentru restabilirea circulației sanguine.

Cum poate fi redus riscul unui accident vascular cerebral

Specialiștii atrag atenția că o mare parte dintre accidentele vasculare cerebrale pot fi prevenite prin controlul factorilor de risc și adoptarea unui stil de viață sănătos.

Recomandările includ cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână sau 75 de minute de exerciții intense, renunțarea la fumat, menținerea unei greutăți sănătoase și monitorizarea tensiunii arteriale, a colesterolului și a glicemiei.

De asemenea, medicii recomandă o alimentație echilibrată, bogată în legume, fructe, proteine slabe, semințe și nuci, precum și un program de somn de șapte până la nouă ore pe noapte.

Un AVC poate apărea în orice moment al zilei, inclusiv în timpul somnului, iar intervenția medicală rapidă crește șansele de supraviețuire și recuperare.

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