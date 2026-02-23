search
Femeile intră în pericol de infarct mai repede decât bărbații. Faptul că au mai puține depuneri de grăsime în artere nu înseamnă că sunt mai protejate, arată un studiu

0
0
Publicat:

Femeile pot începe să dezvolte un risc cardiovascular serios la un nivel mai redus de placă arterială decât bărbații, sugerează un nou studiu publicat în Circulation: Cardiovascular Imaging. Concluziile contrazic ideea că femeile sunt mai protejate de bolile cardiace doar pentru că, în general, au mai puține depuneri de grăsime în artere.

Interpreta investigațiilor cardiace la femei ar trebui schimbată, spun autorii. FOTO Shutterstock
Interpreta investigațiilor cardiace la femei ar trebui schimbată, spun autorii. FOTO Shutterstock

Autorii studiului arată că femeile pot dezvolta evenimente cardiovasculare grave la un nivel de placă arterială semnificativ mai mic decât bărbații. Concluziile ridică semne de întrebare legate de modul în care medicii interpretează investigațiile cardiace și despre necesitatea unor criterii diferențiate în funcție de sex.

Diferențe majore între femei și bărbați în acumularea plăcii coronariene

Concluziile provin din partea de tomografie coronariană a studiului PROMISE, care a inclus 4.267 de pacienți cu dureri toracice stabile. Dintre aceștia, 2.199 au fost femei, cu o vârstă medie de 60 de ani. Cercetătorii au măsurat volumul total al plăcii coronariene și procentul de placă raportat la volumul vasului, incluzând componente calcificate, necalcificate și cu densitate scăzută.

Rezultatele arată că femeile aveau, în general, mai puțină placă decât bărbații (55% față de 75%), însă riscul de evenimente cardiovasculare majore - precum infarctul, decesul sau spitalizarea pentru angină instabilă - a fost similar între cele două grupuri.

Riscul crește mai devreme la femei

Cea mai importantă descoperire a studiului este că riscul cardiovascular începe să crească la un nivel mai mic de placă arterială în cazul femeilor.

Pentru placa totală, riscul începea să crească la 20% din volumul vasului la femei, comparativ cu 28% la bărbați.

Un risc cu 50% mai mare (hazard ratio 1,5) era atins la 32% placă la femei, față de 42% la bărbați.

Același tipar s-a observat și pentru placa necalcificată, considerată mai instabilă și mai periculoasă. Femeile prezentau risc crescut la doar 7% placă necalcificată, în timp ce bărbații la 9%.

Aceste diferențe au rămas valabile chiar și după ajustarea pentru scorul de risc cardiovascular standard.

Implicații clinice importante

Autorii studiului subliniază că aceste rezultate ar trebui să schimbe modul în care sunt interpretate investigațiile cardiace la femei. Deși au, în general, mai puțină placă decât bărbații, femeile par să fie vulnerabile la evenimente cardiovasculare la niveluri mai mici de afectare arterială.

Cercetătorii consideră că medicii ar trebui să acorde o atenție sporită plăcii coronariene la femei și să ia în calcul intervenții preventive mai devreme decât în cazul bărbaților.

Un pas spre medicină personalizată

Studiul PROMISE adaugă dovezi importante în favoarea unei abordări diferențiate în cardiologie, în care sexul biologic influențează evaluarea riscului și strategiile de prevenție. Autorii concluzionează că interpretarea imaginilor CT coronariene ar trebui adaptată pentru femei, astfel încât riscurile să fie identificate și tratate la timp.

