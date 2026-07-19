Grupa de sânge care poate crește riscul de AVC înainte de 60 de ani. Ce au descoperit cercetătorii

Grupa de sânge ar putea influența riscul de accident vascular cerebral (AVC) la vârste tinere, arată un studiu amplu publicat în 2022. Cercetătorii au descoperit că persoanele cu anumite variante genetice asociate grupei A au un risc ușor mai mare de a suferi un AVC înainte de vârsta de 60 de ani.

Studiul a analizat datele genetice a aproximativ 17.000 de persoane care au suferit un AVC și ale aproape 600.000 de persoane care nu au avut un astfel de eveniment. Participanții aveau vârste cuprinse între 18 și 59 de ani.

Risc cu 16% mai mare pentru anumite persoane cu grupa A

Analiza cercetătorilor a identificat o legătură între gena responsabilă de subgrupa de sânge A1 și riscul de AVC la vârste tinere, potrivit sciencealert.

Persoanele care aveau în genom o variantă asociată grupei A prezentau un risc cu 16% mai mare de a suferi un AVC înainte de 60 de ani, comparativ cu persoanele care aveau alte grupe de sânge. În schimb, persoanele cu gena asociată grupei O1 aveau un risc cu aproximativ 12% mai mic.

Cercetătorii subliniază însă că diferența de risc este redusă și că persoanele cu grupa A nu au nevoie de investigații medicale suplimentare doar din cauza grupei de sânge.

„Încă nu știm de ce grupa de sânge A ar conferi un risc mai mare”, a explicat Steven Kittner, neurolog specializat în boli vasculare și unul dintre autorii studiului.

Potrivit cercetătorului, explicația ar putea avea legătură cu factorii implicați în coagularea sângelui, inclusiv trombocitele, celulele care căptușesc vasele de sânge și alte proteine circulante care pot contribui la formarea cheagurilor.

AVC-urile la tineri pot avea cauze diferite

O analiză separată a comparat persoanele care au suferit un AVC înainte de vârsta de 60 de ani cu cele care au avut un astfel de eveniment după această vârstă.

Rezultatele au arătat că legătura dintre grupa A și riscul crescut de AVC nu mai era semnificativă în cazul persoanelor care au suferit un accident vascular după 60 de ani.

Cercetătorii consideră că AVC-urile apărute la vârste tinere pot avea mecanisme diferite față de cele întâlnite la persoanele în vârstă. La tineri, acestea sunt mai puțin asociate cu ateroscleroza – acumularea de depozite de grăsime pe pereții arterelor – și pot avea mai multă legătură cu formarea cheagurilor de sânge.

Studiul a mai indicat că persoanele cu grupa de sânge B aveau un risc cu aproximativ 11% mai mare de AVC comparativ cu persoanele fără AVC, indiferent de vârstă.

Cercetătorii cer studii suplimentare

Autorii studiului atrag atenția că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Participanții au provenit în principal din America de Nord, Europa, Japonia, Pakistan și Australia, iar persoanele de origine non-europeană au reprezentat aproximativ 35% din totalul participanților.

Din acest motiv, cercetătorii consideră că sunt necesare studii suplimentare, realizate pe grupuri de populație mai diverse, pentru a înțelege mai bine mecanismele prin care grupa de sânge ar putea influența riscul de AVC.

Specialiștii subliniază că grupa de sânge este doar unul dintre factorii care pot influența riscul de AVC și nu poate fi modificată. Factorii de risc importanți rămân, printre altele, hipertensiunea arterială, fumatul, diabetul, colesterolul crescut și stilul de viață.