 Ghidul conservelor făcute în casă fără riscuri. Cum eviți greșelile care pot provoca botulism | adevarul.ro
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Ghidul conservelor făcute în casă fără riscuri. Cum eviți greșelile care pot provoca botulism

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Vara este sezonul conservelor făcute în casă, de la zacuscă și bulion până la murături și legume păstrate pentru iarnă. Însă un borcan pus în cămară fără respectarea unor reguli esențiale poate deveni un risc pentru sănătate.

Foto Shutterstock
Foto Shutterstock

Sterilizarea corectă, folosirea unor rețete verificate și păstrarea în condiții potrivite sunt pași esențiali pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor periculoase, inclusiv Clostridium botulinum, bacteria care produce toxina responsabilă de botulism.

De ce unele conserve pot deveni periculoase

Conservele făcute în casă sunt o metodă eficientă de păstrare a alimentelor, însă procesul de conservare trebuie realizat corect. Riscul apare mai ales atunci când alimente cu aciditate redusă sunt păstrate în recipiente închise ermetic, fără o sterilizare suficientă.

Clostridium botulinum este o bacterie care poate produce toxina botulinică în condiții favorabile: lipsa oxigenului, umiditate și temperaturi potrivite. Această toxină afectează sistemul nervos și poate provoca o boală gravă, numită botulism, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Alimentele cu risc mai mare sunt unele legume, carnea, peștele și preparatele care nu au o aciditate suficient de ridicată. În schimb, alimentele mai acide, precum multe fructe sau conservele pregătite corect cu oțet, oferă un mediu mai puțin favorabil dezvoltării bacteriei.

Un aspect important este că un borcan contaminat nu arată întotdeauna alterat. Toxina botulinică nu schimbă obligatoriu mirosul, gustul sau aspectul alimentului, motiv pentru care un produs suspect nu trebuie gustat pentru verificare.

Cele mai frecvente greșeli care cresc riscul

Una dintre cele mai mari greșeli este modificarea rețetelor tradiționale fără a ține cont de rolul ingredientelor. Sarea, zahărul și oțetul nu sunt folosite doar pentru gust, ci contribuie și la conservarea alimentului.

Reducerea cantității de oțet pentru ca murăturile să fie mai puțin acre sau diminuarea cantității de sare poate schimba condițiile din borcan și poate favoriza dezvoltarea microorganismelor.

De asemenea, folosirea unor metode de conservare „după ureche”, fără respectarea timpilor de preparare sau a temperaturilor necesare, poate crește riscul.

În cazul conservelor păstrate luni de zile la temperatura camerei, este recomandată folosirea unor rețete testate și evitarea improvizațiilor, avertizează CDC.

Atenție la conservele în ulei

Legumele păstrate în ulei sunt printre preparatele care necesită o atenție specială. Uleiul poate reduce contactul alimentului cu aerul, însă nu este, singur, o metodă de conservare suficientă.

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Vinetele, ardeii, dovleceii sau ciupercile puse în ulei trebuie pregătite prin metode sigure. Dacă alimentul nu este suficient acidificat sau sterilizat, mediul fără oxigen creat în borcan poate favoriza dezvoltarea bacteriei Clostridium botulinum.

Faptul că un produs este acoperit cu ulei nu înseamnă automat că este protejat.

Sterilizarea corectă: de ce simpla fierbere nu este întotdeauna suficientă

Curățarea borcanelor și fierberea lor sunt pași importanți, dar nu toate conservele au aceleași cerințe.

Pentru alimentele cu aciditate ridicată, metodele clasice de conservare pot fi suficiente dacă sunt aplicate corect. În schimb, pentru alimentele cu aciditate redusă, precum multe legume sau produse din carne, poate fi necesară sterilizarea sub presiune, care permite atingerea unor temperaturi mai mari.

Sporii bacteriei Clostridium botulinum sunt rezistenți și pot supraviețui unor metode obișnuite de încălzire. De aceea, metoda de conservare trebuie aleasă în funcție de aliment.

Cum verifici dacă un borcan este sigur

Înainte de consum, borcanul trebuie verificat. Semne precum capac bombat, scurgeri, pierderea vidului, bule neobișnuite, modificări de culoare sau consistență pot indica faptul că produsul nu mai este sigur.

Un borcan suspect nu trebuie gustat. Chiar dacă pare normal, toxina botulinică nu poate fi identificată prin simțuri.

Dacă există îndoieli privind modul de preparare sau păstrare, cea mai sigură alegere este aruncarea produsului.

Cum păstrezi corect conservele făcute în casă

După preparare, borcanele trebuie depozitate într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Temperaturile ridicate pot accelera degradarea alimentelor și pot reduce perioada de păstrare.

Este recomandată etichetarea borcanelor cu data preparării și consumarea celor mai vechi produse primele.

O cămară răcoroasă este mai potrivită decât un spațiu unde temperatura crește mult în timpul verii.

Botulismul este rar, dar prevenția este esențială

Conservele făcute în casă pot fi sigure dacă sunt pregătite corect. Riscul nu vine din faptul că produsul este făcut acasă, ci din nerespectarea unor reguli de bază privind igiena, aciditatea, sterilizarea și depozitarea.

Un borcan sigur înseamnă ingrediente bune, o rețetă verificată și o metodă corectă de conservare. Câteva minute acordate verificării unui produs înainte de consum pot preveni o problemă serioasă de sănătate.

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