 Motorina se ieftinește cu 70 de bani de la 16 august. Statul taie acciza cu 20% | adevarul.ro
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Statul reduce acciza la motorină cu 20% pentru două săptămâni, în perioada 16-31 august, măsura fiind luată pe fondul creșterii cu 34,13% a cotațiilor internaționale pentru motorină și cu 23,01% a prețului mediu la pompă. În București, joi, 13 august, prețul motorinei standard este cuprins între 10,67 și 10,78 lei pe litru, cel mai mic preț fiind afișat de Petrom și Socar.

Pompă de carburanți
Statul reduce acciza la motorină cu 20% pentru două săptămâni.Foto arhivă

Cât costă motorina standard în București

Prețurile motorinei standard afișate joi seara, 13 august, în București sunt:

  • Petrom – 10,67 lei/litru
  • Socar – 10,67 lei/litru
  • OMV – 10,73 lei/litru
  • MOL – 10,73 lei/litru
  • Rompetrol – 10,73 lei/litru
  • Lukoil – 10,78 lei/litru

Acciza la motorină scade cu 20% în perioada 16-31 august

Ministerul Finanțelor a anunțat joi că va aplica, în perioada 16-31 august 2026, o reducere temporară de 20% a accizei la motorina standard, în urma analizei indicatorilor de piață prevăzuți de mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026.

Potrivit ministerului, măsura răspunde creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populației și economiei.

Reducerea este de 560,86 lei/1.000 de litri, respectiv 663,75 lei/tonă.

Astfel, în perioada 16-31 august, nivelul accizei aplicabil motorinei standard comercializate pe piața internă va fi de 2.243,43 lei/1.000 de litri, respectiv 2.654,99 lei/tonă.

Cât ar ajunge prețul la pompă, calculat la tarifele de azi

Reducerea cu 20% a accizei la motorina standard înseamnă o diminuare a accizei cu 560,86 lei pentru 1.000 de litri, adică aproximativ 56 de bani pe litru. Având în vedere și TVA-ul aplicat acestei componente, reducerea teoretică a prețului final ajunge la aproximativ 68 de bani pe litru, dacă aceasta este transferată integral de comercianți către consumatori.

Astfel, la prețurile afișate astăzi în București, motorina de la Petrom și Socar, care costă 10,67 lei pe litru, ar ajunge la aproximativ 9,99 lei pe litru. La OMV, MOL și Rompetrol, unde prețul este de 10,73 lei pe litru, prețul ar coborî la aproximativ 10,05 lei pe litru, iar la Lukoil, de la 10,78 lei, ar ajunge la aproximativ 10,10 lei pe litru.

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Prin urmare, dacă reducerea de acciză se reflectă integral în prețurile de la pompă, motorina standard ar putea fi cu aproximativ 68 de bani pe litru mai ieftină în perioada în care se aplică măsura.

Alexandru Nazare: „Mecanismul se activează și acciza scade cu 20%”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că reducerea temporară a accizei este rezultatul mecanismului de ajustare introdus prin Legea nr. 162/2026 și că intervenția este determinată de creșterea cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Ministrul a precizat că măsura va fi reevaluată la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția pieței.

Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid și țintit atunci când evoluțiile din piață o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condițiile reale. Datele pentru a doua jumătate a lunii august arată presiuni semnificative: cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu peste 34%, iar prețul mediu la pompă cu peste 23%. În aceste condiții, mecanismul se activează și acciza scade cu 20%. Este o intervenție temporară, calibrată pe evoluția pieței, prin care reducem presiunea asupra populației și companiilor, păstrând în același timp controlul asupra impactului bugetar. Vom reevalua situația la fiecare două săptămâni și vom adapta intervenția în funcție de date”, a spus ministrul Alexandru Nazare.

Cotațiile Platts au crescut cu peste 34%

Pentru perioada 16-31 august, reducerea accizei urmărește să atenueze transmiterea creșterii cotațiilor internaționale în costurile suportate de consumatori și companii.

Ministerul Finanțelor arată că efectul este relevant inclusiv pentru transport și logistică, unde evoluția prețului motorinei se reflectă în costurile unei game largi de bunuri și servicii.

Pentru intervalul analizat, variația cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) este de +34,13%, iar variația prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +23,01%.

În baza acestor indicatori, mecanismul prevăzut de lege determină diminuarea cu 20% a nivelului accizei stabilit prin Codul fiscal.

Acciza va fi reevaluată la fiecare două săptămâni

Mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 permite ajustarea temporară a accizei în funcție de evoluția pieței, pe baza unor evaluări realizate la intervale de două săptămâni.

În acest fel, intervenția fiscală este corelată cu intensitatea presiunilor din piață și poate fi ajustată atunci când condițiile se modifică.

Ministerul Finanțelor va continua monitorizarea cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, iar nivelul intervenției va fi reevaluat bilunar, conform mecanismului prevăzut de lege.

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