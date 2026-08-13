Unul dintre fiii lui Cristi Borcea, monitorizat electronic după ce ar fi intrat în locuința fostei iubite și ar fi agresat-o. Instanța a emis ordin de protecție pentru șase luni

Patrick Borcea, fiul ce mare al fostului acționar dinamovist Cristi Borcea, a fost plasat sub monitorizare electronică, iar Judecătoria Sectorului 6 a emis pe numele său un ordin de protecție valabil șase luni, după ce ar fi intrat în locuința fostei iubite și ar fi agresat-o, potrivit unor surse judiciare.

Incidentul a fost reclamat de victimă pe 1 august, printr-un apel la 112, potrivit Agerpres.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei 20 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, în jurul orei 10:15, după ce a plecat de la domiciliul său din Sectorul 6, pentru o perioadă scurtă, fără a asigura uşa de acces, la revenirea în locuinţă l-a găsit în interiorul acesteia pe fostul concubin", a informat, joi, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Potrivit sesizării, între cei doi a izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul ar fi amenințat-o și ar fi agresat-o fizic. Ulterior, Patrick Borcea ar fi părăsit locuința luând cu el cheile apartamentului și ale autoturismului femeii.

În urma verificărilor, fiul lui Cristi Borcea s-a prezentat la sediul Secției 20 Poliție, unde a predat cheile.

Date fiind acuzațiile formulate și pentru prevenirea unor eventuale acte de violență, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au dispus monitorizarea electronică a acestuia.

Ulterior, Judecătoria Sectorului 6 a confirmat măsura și a emis un ordin de protecție pentru o perioadă de șase luni.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, cercetările fiind desfășurate pentru infracțiunile de amenințare, lovire sau alte violențe și furt calificat.