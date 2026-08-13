Clujul este cuprins de un miros pestilențial. Emil Boc cere sistarea împrăștierii îngrășămintelor organice în zonă: „Să nu se mai repete!”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a solicitat de urgență Gărzii Naționale de Mediu și Agenției pentru Protecția Mediului să dispună sistarea activităților de împrăștiere a îngrășămintelor organice pe terenurile agricole din apropierea orașului. Solicitarea vine după ce numeroși clujeni au reclamat din nou mirosuri puternice în mai multe zone ale municipiului. Edilul a calificat situația drept „intolerabilă”.

„Solicităm Gărzii Naționale de Mediu să verifice cu exactitate și să se implice activ, astfel încât asemenea incidente cu consecințe grave pentru locuitorii din Cluj-Napoca să nu se mai repete!”, a transmis Emil Boc, conform Cluj24.

Primarul a cerut, de asemenea, scuze publice din partea companiei Transavia S.A. pentru disconfortul provocat și a solicitat identificarea unor soluții alternative care să nu afecteze populația.

Potrivit Gărzii de Mediu, începând cu 4 august 2026, mai multe societăți care administrează exploatații agricole din proximitatea municipiilor Cluj-Napoca și Turda au notificat autoritățile cu privire la începerea activităților de împrăștiere a îngrășămintelor organice. Instituția precizează că, în funcție de condițiile meteorologice, curenții de aer și direcția vântului, mirosurile pot fi resimțite temporar în cartiere din Cluj-Napoca, Turda și localitățile învecinate.

Garda de Mediu mai arată că, potrivit Codului de bune practici agricole din 2021, îngrășămintele organice solide și lichide pot fi utilizate în perioada martie-octombrie, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislație.

Autoritățile nu au precizat însă dacă, în cazul de față, toate cerințele legale privind aplicarea îngrășămintelor au fost respectate.