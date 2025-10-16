search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

TVA-ul pe gemul bunicii stârnește dezbateri aprinse pe Internet: „Mâine o să taxeze și zacusca din cămară. Poliția gemului e pe drum”

0
0
Publicat:

Afirmația șefului ANAF potrivit căreia produsele făcute pentru autoconsum, inclusiv gemul „făcut în casă de bunica”, sunt luate în calcul la calculul gap-ului de TVA, a stârnit val de ironii și explicații pe rețelele sociale, în timp ce datele europene arată că România are un gap mare la TVA.

Gemul bunicii, motiv de dezbatere FOTO Savoriurbane.ro
Gemul bunicii, motiv de dezbatere FOTO Savoriurbane.ro

Adrian Nica, preşedintele ANAF, a declarat la Antena 3 că metoda folosită de Comisia Europeană pentru a estima „gap-ul” de TVA include şi producția destinată consumului propriu, exemplificând, printre altele, gemul făcut în gospodării. Afirmaţia a stârnit critici şi ironii pe Reddit şi pe alte canale, multe reacţii interpretând greşit ideea.

Ce a spus şeful ANAF, pe scurt. Nica a explicat că datele folosite în dezbaterea despre colectarea TVA se bazează pe raportările din 2022, şi că unele componente statistice includ producția pentru autoconsum. El a dat ca exemplu gemul făcut în casă, afirmând că, la nivel de calcul statistic, acest autoconsum influențează gap-ul de TVA.

Ce înseamnă gap-ul de TVA

Gap-ul reprezintă diferenţa dintre cât ar trebui, teoretic, să colecteze statul şi cât colectează efectiv. El măsoară evaziunea, erorile statistice şi alte cauze. Conform metodologiei folosite de Comisia Europeană, anumite estimări ale producţiei interne, inclusiv autoconsumul gospodăresc, pot intra în ecuație atunci când se calculează valoarea teoretică a TVA-ului. Datele oficiale pentru 2022 arată că România avea un gap de TVA de aproximativ 30,6% din TVA-ul teoretic, cel mai ridicat din UE în acel an.

Adrian Nica, șeful Fiscului, în fața camerelor. Foto captură video
Adrian Nica, șeful Fiscului, în fața camerelor. Foto captură video

Polemica iscată pe Reddit

Declarația președintelui ANAF, Adrian Nica, privind faptul că „gemul făcut în casă de bunica” este luat în calcul la gap-ul de TVA, a declanșat o dezbatere amplă pe platforma Reddit România. Peste două sute de comentarii au apărut în câteva ore, iar tonul discuției a oscilat între ironie, critică și explicații economice.

Unul dintre cei mai apreciați comentatori a scris:

Gemul bunicii? Dar milioanele fraudate de Negoiță nu sunt o problemă de colectare la TVA? Băi, trăim în lumea lui Caragiale.”

Alt utilizator a glumit pe seama declarației:

„Am făcut 12 kilograme de gem de gutui în weekend, deci am stricat raportările la buget. Vine poliția gemului la mine acasă?”

Un alt participant a pus în discuție sensul afirmației:

„Afirmatia este ragebait. Dacă vorbim de o persoană fizică neînregistrată în scopuri de TVA, autoconsumul nu afectează colectarea generală. Nu există tranzacție, deci nici TVA.”

Un alt internaut a explicat contextul în care se calculează indicatorul:

„Felul în care Comisia Europeană calculează colectarea TVA include, eronat, și produsele consumate în gospodărie. De aici vine ideea că România ar părea că are un gap mai mare.”

Mulți au reacționat ironic:

„Deci dacă fac un sandviș acasă, afectez colectarea de TVA?” „Mâine o să taxeze și zacusca din cămară. Poliția gemului e pe drum.”

Unii au criticat modul în care s-a reflectat declarația în presă:

„Titlul este înșelător. Nu spune că se taxează gemul, ci că el intră în formula de calcul statistic. Jurnaliștii au prezentat greșit.”

Pe același ton, un alt utilizator a scris:

„Articolul e provocator, conceput să inflameze. În realitate, omul explică doar o eroare de metodologie în statistica europeană.”

Alții au pus accent pe lipsa de claritate în comunicarea instituțională:

„Când ai zero pregătire în comunicare, ajungi să spui public lucruri care par absurde. Va zice mâine că a fost scos din context.”

Printre glume, au apărut și reacții legate de contextul politic:

„Oamenii ăștia nu știu cum să-l aducă mai repede pe Simion la guvernare.” „Românii au fetiș cu umilirea. Votăm și plătim pentru astfel de declarații.”

Un alt internaut a concluzionat sec:

„Problema nu e gemul, problema e că nu știm să explicăm cum funcționează economia.”

Toate comentariile citate în acest articol provin dintr-un fir public de discuție de pe Reddit România (r/Romania), verificat integral de redacție. Formulările sunt reproduse întocmai, fără modificări de sens.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc + Care sunt cei mai bine plătiți
gandul.ro
image
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
mediafax.ro
image
Președintele lui Dinamo, poveste de film. Nicolescu, fiul regizorului Ioan Cărmăzan: „Prima oară m-a întrebat dacă am fost la curve!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Rusul de 20.000.000 €, decizie radicală! Soția colegului ucrainean: ”Cât de ofensați sunt acești ticăloși”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu locul de muncă în timpul serviciului militar. Explicaţia ministrului Apărării
playtech.ro
image
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
După 25 de ani de muncă în Italia, un român a ajuns să locuiască sub un pod: „Nu mai am încredere în nimeni, de aceea trăiesc singur”
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
UE, „pregătită” pentru război cu Rusia până în 2030! Comisia Europeană vrea ca blocul să se pregătească „pentru câmpurile de luptă de mâine”
mediaflux.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Frumoasă ca o crăiasă! Monica Bîrlădeanu a fost din nou, pentru o seară, Regina Maria

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”