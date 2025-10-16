TVA-ul pe gemul bunicii stârnește dezbateri aprinse pe Internet: „Mâine o să taxeze și zacusca din cămară. Poliția gemului e pe drum”

Afirmația șefului ANAF potrivit căreia produsele făcute pentru autoconsum, inclusiv gemul „făcut în casă de bunica”, sunt luate în calcul la calculul gap-ului de TVA, a stârnit val de ironii și explicații pe rețelele sociale, în timp ce datele europene arată că România are un gap mare la TVA.

Adrian Nica, preşedintele ANAF, a declarat la Antena 3 că metoda folosită de Comisia Europeană pentru a estima „gap-ul” de TVA include şi producția destinată consumului propriu, exemplificând, printre altele, gemul făcut în gospodării. Afirmaţia a stârnit critici şi ironii pe Reddit şi pe alte canale, multe reacţii interpretând greşit ideea.

Ce a spus şeful ANAF, pe scurt. Nica a explicat că datele folosite în dezbaterea despre colectarea TVA se bazează pe raportările din 2022, şi că unele componente statistice includ producția pentru autoconsum. El a dat ca exemplu gemul făcut în casă, afirmând că, la nivel de calcul statistic, acest autoconsum influențează gap-ul de TVA.

Ce înseamnă gap-ul de TVA

Gap-ul reprezintă diferenţa dintre cât ar trebui, teoretic, să colecteze statul şi cât colectează efectiv. El măsoară evaziunea, erorile statistice şi alte cauze. Conform metodologiei folosite de Comisia Europeană, anumite estimări ale producţiei interne, inclusiv autoconsumul gospodăresc, pot intra în ecuație atunci când se calculează valoarea teoretică a TVA-ului. Datele oficiale pentru 2022 arată că România avea un gap de TVA de aproximativ 30,6% din TVA-ul teoretic, cel mai ridicat din UE în acel an.

Polemica iscată pe Reddit

Declarația președintelui ANAF, Adrian Nica, privind faptul că „gemul făcut în casă de bunica” este luat în calcul la gap-ul de TVA, a declanșat o dezbatere amplă pe platforma Reddit România. Peste două sute de comentarii au apărut în câteva ore, iar tonul discuției a oscilat între ironie, critică și explicații economice.

Unul dintre cei mai apreciați comentatori a scris:

„Gemul bunicii? Dar milioanele fraudate de Negoiță nu sunt o problemă de colectare la TVA? Băi, trăim în lumea lui Caragiale.”

Alt utilizator a glumit pe seama declarației:

„Am făcut 12 kilograme de gem de gutui în weekend, deci am stricat raportările la buget. Vine poliția gemului la mine acasă?”

Un alt participant a pus în discuție sensul afirmației:

„Afirmatia este ragebait. Dacă vorbim de o persoană fizică neînregistrată în scopuri de TVA, autoconsumul nu afectează colectarea generală. Nu există tranzacție, deci nici TVA.”

Un alt internaut a explicat contextul în care se calculează indicatorul:

„Felul în care Comisia Europeană calculează colectarea TVA include, eronat, și produsele consumate în gospodărie. De aici vine ideea că România ar părea că are un gap mai mare.”

Mulți au reacționat ironic:

„Deci dacă fac un sandviș acasă, afectez colectarea de TVA?” „Mâine o să taxeze și zacusca din cămară. Poliția gemului e pe drum.”

Unii au criticat modul în care s-a reflectat declarația în presă:

„Titlul este înșelător. Nu spune că se taxează gemul, ci că el intră în formula de calcul statistic. Jurnaliștii au prezentat greșit.”

Pe același ton, un alt utilizator a scris:

„Articolul e provocator, conceput să inflameze. În realitate, omul explică doar o eroare de metodologie în statistica europeană.”

Alții au pus accent pe lipsa de claritate în comunicarea instituțională:

„Când ai zero pregătire în comunicare, ajungi să spui public lucruri care par absurde. Va zice mâine că a fost scos din context.”

Printre glume, au apărut și reacții legate de contextul politic:

„Oamenii ăștia nu știu cum să-l aducă mai repede pe Simion la guvernare.” „Românii au fetiș cu umilirea. Votăm și plătim pentru astfel de declarații.”

Un alt internaut a concluzionat sec:

„Problema nu e gemul, problema e că nu știm să explicăm cum funcționează economia.”

Toate comentariile citate în acest articol provin dintr-un fir public de discuție de pe Reddit România (r/Romania), verificat integral de redacție. Formulările sunt reproduse întocmai, fără modificări de sens.