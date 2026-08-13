 Extrădarea lui Paul de România ar putea fi amânată pe termen nedeterminat. Avocații invocă probleme medicale | adevarul.ro
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Extrădarea lui Paul de România ar putea fi amânată pe termen nedeterminat. Avocații invocă probleme medicale

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Procesul de extrădare a lui Paul de România, condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul Ferma Băneasa, ar putea fi amânat pentru o perioadă nedeterminată. Avocații acestuia încearcă să convingă justiția franceză că Paul are probleme medicale și nu ar putea beneficia de tratament corespunzător în România. De asemenea, prințul fugar aniversează împlinirea a 78 de ani în spatele gratiilor. Asta după ce judecătorii Curții de apel din Paris i-au respins cererea de eliberare.

Paul de România. FOTO: Profimedia
Paul de România. FOTO: Profimedia

Cererea avocaților urmează să fie analizată joi de Curtea de Apel din Paris, relatează surse Digi24. Până în prezent, apărătorii nu au făcut publice toate afecțiunile invocate în fața instanței. Potrivit unor surse oficiale, aceștia ar fi invocat, printre altele, probleme cardiace.

Judecătorii francezi ar putea dispune noi expertize medico-legale pentru a stabili dacă Paul de România poate suporta regimul de detenție și dacă poate fi tratat corespunzător în sistemul penitenciar din România. În funcție de concluziile specialiștilor, procedura de predare ar putea fi amânată până când instanța va avea suficiente informații cu privire la starea sa de sănătate.

Paul de România se află în arest provizoriu în Franța

Paul de România se află în arest provizoriu din luna iulie, după ce Curtea Supremă a Franței a decis predarea sa către România. Anterior, Curtea de Apel din Paris hotărâse, după mai mulți ani de proceduri judiciare, că acesta poate fi extrădat în țară.

Paul a părăsit România în anul 2020, după ce a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul Ferma Băneasa, în care a fost găsit vinovat de infracțiuni de corupție.

Ulterior, autoritățile române au încercat să obțină extrădarea sa. Procedura a fost complicată de deciziile succesive ale instanțelor franceze, însă cea mai recentă hotărâre a Curții Supreme a Franței a deschis calea pentru predarea acestuia către România.

În prezent, instanța franceză trebuie să stabilească dacă problemele medicale invocate reprezintă un motiv pentru amânarea predării. Expertiza medico-legală ar urma să clarifice dacă acesta poate fi încarcerat și dacă poate primi tratamentul medical necesar în România.


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