Șef de poliție, lovit și târât de o mașină în timpul unui control rutier, în Italia. Șoferul a fugit

Comandantul poliției locale din Rovellasca, Italia, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit și târât câțiva metri de un autoturism al cărui șofer a încercat să scape de un control rutier. Bărbatul aflat la volan a abandonat mașina după ce s-a izbit de stație electrică. Polițiștii și carabinierii îl caută.

Accidentul s-a produs miercuri, 12 august, pe o stradă din provincia Como. Diego Monopoli, în vârstă de 36 de ani, comandantul poliției locale, efectua un control rutier împreună cu un alt agent. Potrivit primelor informații, oamenii legii au oprit un autoturism considerat suspect. Șoferul a oprit inițial, însă, în momentul în care polițiștii i-au cerut documentele, a pornit brusc mașina, potrivit IlGiorno.

Comandantul a fost târât câțiva metri

În încercarea de a pleca de la locul controlului, autoturismul l-a lovit pe Diego Monopoli și l-a târât câțiva metri. Mașina și-a continuat deplasarea pentru scurt timp, după care s-a izbit de structura de protecție a unei substații electrice.

Șoferul a abandonat autoturismul și a fugit de la locul faptei. Comandantul poliției locale a suferit mai multe traumatisme, inclusiv leziuni la nivelul feței și fracturi. El a fost preluat de echipajele medicale și transportat de urgență cu elicopterul la Spitalul Niguarda din Milano, unde a fost internat.

Mașina fugarului, verificată de anchetatori

Ancheta a fost preluată de carabinieri, care încearcă să stabilească exact circumstanțele incidentului și să identifice șoferul.

Autoturismul abandonat după accident a fost ridicat pentru verificări. Anchetatorii analizează inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, în încercarea de a reconstitui traseul mașinii și de a afla unde s-a refugiat suspectul.

Potrivit presei locale, în autoturism ar fi fost descoperite și mai multe doze de cocaină. Informația face parte din datele preliminare ale anchetei și urmează să fie verificată de autorități.

Cazul a provocat reacții la nivelul Ministerului italian de Interne. Subsecretarul Nicola Molteni a anunțat că urmărește îndeaproape ancheta.

„Îmi exprim cea mai profundă solidaritate cu comandantul poliției locale Rovellasca, Diego Monopoli, care a fost internat la spitalul Niguarda din Milano după ce a fost lovit și târât câțiva metri de un infractor care nu a reușit să se oprească la un punct de control. Am încredere deplină în eforturile armatei de a-l aduce pe făptaș în fața justiției”, a transmis subsecretarul.

Anchetatorii continuă căutările pentru găsirea șoferului fugar.