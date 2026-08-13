A dat Bacalaureatul la 69 de ani. Una din probe și-a păstrat-o pentru anul viitor, să se pregătească mai bine

Un bărbat din Botoşani a susţinut examenul de bacalaureat la vârsta de 69 de ani, a declarat, joi, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Botoşani, Bogdan Suruciuc.

Potrivit acestuia, candidatul s-a prezentat la două dintre probele din sesiunea de toamnă a bacalaureatului, respectiv limba română şi matematică, urmând ca anul viitor să susţină şi o a treia probă, la logică, scrie Agerpres.

Şeful IŞJ susţine că bărbatul este cel mai în vârstă candidat care a susţinut examenul de bacalaureat.

„Eu nu am mai întâlnit persoană care la vârsta asta să susţină examenul de bacalaureat. A susţinut doar la două probe. A spus că proba a treia o va susţine la anul, pentru a avea timp să se pregătească”, a afirmat Suruciuc.

Oficialul IŞJ consideră că gestul bărbatului este „un semnal pentru tânăra generaţie care trebuie să înţeleagă că această diplomă este necesară la orice vârstă”.

Când apar rezultatele la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse în perioada 18-20 august, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrării înainte de contestație, însă vizualizarea nu este obligatorie pentru depunerea unei contestații. Nota poate fi modificată atât în plus, cât și în minus în urma soluționării contestației.

Pentru promovarea Bacalaureatului, candidatul trebuie să fi susținut probele de evaluare a competențelor, să fi obținut minimum 5 la fiecare probă scrisă și să aibă media de cel puțin 6 la probele scrise.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la a doua sesiune a Bacalaureatului 2026 s-au înscris peste 33.000 candidați. Peste 22.000 provin din promoția curentă. De menționat că cei înscriși pot susține toate probele (dacă susțin pentru prima dată examenul sau dacă nu le-au promovat în sesiunile anterioare) sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate sau la care vizează o notă mai mare astfel încât să obțină media cel puțin 6,00 pentru a promova examenul.