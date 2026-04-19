Atac de panică sau infarct? Simptomele care pot induce în eroare și diferențele care îți pot salva viața

Durere în piept, palpitații, lipsă de aer și o stare intensă de teamă – toate pot indica fie un atac de panică, fie un infarct. Deși cele două afecțiuni sunt complet diferite ca gravitate, simptomele lor sunt atât de asemănătoare încât pot crea confuzii.

Aproximativ un sfert dintre persoanele care ajung la urgențe convinse că suferă un infarct au, de fapt, un atac sever de panică. Și situația inversă este frecventă: multe cazuri de infarct, în special la femei, sunt confundate cu anxietatea, ceea ce poate avea consecințe fatale.

Potrivit specialiștilor, diferențierea între cele două nu este întotdeauna simplă, nici măcar pentru medici, fără investigații suplimentare, relatează Daily News.

Cum se manifestă un atac de panică

Un atac de panică apare brusc, de obicei pe fond de stres sau frică, și declanșează o reacție intensă a organismului. Durerea în piept este, de regulă, ascuțită, localizată și de scurtă durată.

Pot apărea transpirații reci, tremur al membrelor, senzație de sufocare, amețeală, bătăi rapide ale inimii. Deși extrem de neplăcut, un atac de panică nu este letal.

Cum se manifestă un infarct

În cazul unui infarct, durerea este diferită: apare ca o presiune puternică în piept, descrisă adesea ca „un elefant așezat pe piept”. Aceasta poate iradia către spate, maxilar sau brațe.

Simptomele includ dificultăți de respirație, transpirații abundente, greață, stare de slăbiciune, durere persistentă sau care apare în valuri. Un infarct poate fi precedat de semne subtile, precum oboseală neobișnuită sau indigestie, și este o urgență medicală majoră.

De ce sunt atât de greu de diferențiat

Ambele situații declanșează eliberarea de adrenalină în organism. În atacul de panică, reacția este provocată de o amenințare percepută psihologic, în timp ce în infarct este vorba despre o problemă reală a inimii, cauzată de blocarea fluxului de sânge.

Această reacție comună explică de ce simptomele pot fi aproape identice.

Femeile, mai expuse riscului de diagnostic greșit

La femei, simptomele infarctului pot fi atipice: greață, oboseală extremă, dureri de umeri sau amețeală. Aproximativ 42% dintre femeile care suferă un infarct nu prezintă durere în piept, ceea ce duce frecvent la diagnostic greșit și la un risc mai mare de deces comparativ cu bărbații.

Orice durere în piept apărută pentru prima dată sau diferită de experiențele anterioare trebuie tratată ca o urgență medicală.

Anxietatea, factor de risc pentru inimă

Pe lângă faptul că imită simptomele infarctului, anxietatea este și un factor de risc pentru bolile cardiovasculare. Studiile arată că aceasta poate crește semnificativ riscul de afecțiuni coronariene.

Gestionarea anxietății prin terapie, exerciții fizice și o alimentație echilibrată – bogată în legume, fructe, pește și grăsimi sănătoase – poate contribui atât la sănătatea mintală, cât și la cea a inimii.

Cum pot fi controlate atacurile de panică

Psihologii recomandă terapia cognitiv-comportamentală ca tratament de bază. În timpul unui atac de panică, una dintre cele mai eficiente strategii este acceptarea stării și conștientizarea faptului că nu este periculoasă.

Chiar dacă senzațiile sunt intense, atacurile de panică nu pun viața în pericol. În schimb, infarctul necesită intervenție medicală imediată – iar diferența dintre cele două poate salva vieți.